Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.0 комментариев
Грузия отказалась быть «банановой республикой» для Запада
Грузия не будет «банановой республикой» для Запада, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Москва во времена СССР не позволяла себе такого по отношению к Грузии, чего сегодня позволяют себе некоторые в Брюсселе», – сказал он журналистам.
По его словам, «грузинское общество наблюдает, кто сегодня настоящий европеец и разделяет подлинные европейские ценности, а кто просто является фарисеем».
«Грузия не будет «банановой республикой» ни для Запада, ни для тех, кто этого может хотеть внутри страны», – подчеркнул Шалва Папуашвили.
«(На Западе) повторяют путь, которые прошли по отношению к Грузии сначала Российская Империя, а затем Советский Союз, когда не уважали выбор грузинского народа и суверенитет. И сейчас некоторые западные политики действуют аналогичными методами», – сказал он.
«Определенные силы и сегодня хотят управлять нашей страной извне. Именно выражением этого было участие в антиправительственных митингах в Тбилиси министров иностранных дел Эстонии и Литвы. Это и есть неуважение к суверенитету Грузии», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.
Он отметил, что в этот контекст укладывается заявление экс-премьера Швеции Карла Бильдта о том, что «ЕС и другие должны решить, кого считать легитимным президентом Грузии».
«Дожили мы и до того, что через 33 года независимости нам назначат наместника», – указал Шалва Папуашвили.
По его словам, в ЕС, в том числе в Брюсселе, «должны сдать экзамен, тест» на отношение к Грузии и признать итоги парламентских выборов 26 октября.
«Когда иностранные акторы будут грубо нарушать наш суверенитет, мы не будем молчать», – заявил Шалва Папуашвили.
Ранее председатель парламента Грузии рассказал о принуждении Западом к «эскалации» против России.