Грузия отказалась быть «банановой республикой» для Запада

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Москва во времена СССР не позволяла себе такого по отношению к Грузии, чего сегодня позволяют себе некоторые в Брюсселе», – сказал он журналистам.

По его словам, «грузинское общество наблюдает, кто сегодня настоящий европеец и разделяет подлинные европейские ценности, а кто просто является фарисеем».

«Грузия не будет «банановой республикой» ни для Запада, ни для тех, кто этого может хотеть внутри страны», – подчеркнул Шалва Папуашвили.

«(На Западе) повторяют путь, которые прошли по отношению к Грузии сначала Российская Империя, а затем Советский Союз, когда не уважали выбор грузинского народа и суверенитет. И сейчас некоторые западные политики действуют аналогичными методами», – сказал он.

«Определенные силы и сегодня хотят управлять нашей страной извне. Именно выражением этого было участие в антиправительственных митингах в Тбилиси министров иностранных дел Эстонии и Литвы. Это и есть неуважение к суверенитету Грузии», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.

Он отметил, что в этот контекст укладывается заявление экс-премьера Швеции Карла Бильдта о том, что «ЕС и другие должны решить, кого считать легитимным президентом Грузии».

«Дожили мы и до того, что через 33 года независимости нам назначат наместника», – указал Шалва Папуашвили.

По его словам, в ЕС, в том числе в Брюсселе, «должны сдать экзамен, тест» на отношение к Грузии и признать итоги парламентских выборов 26 октября.

«Когда иностранные акторы будут грубо нарушать наш суверенитет, мы не будем молчать», – заявил Шалва Папуашвили.

Ранее председатель парламента Грузии рассказал о принуждении Западом к «эскалации» против России.