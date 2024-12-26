Председатель парламента Грузии рассказал о принуждении Западом к «эскалации» против России

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Наши проблемы (с Западом) начались в феврале 2022 года. Выяснилось, что у некоторых акторов к нам был специфический интерес. До этого нам говорили, чтобы мы вели по отношению к России политику стратегического терпения и недопущения эскалации. В один день все изменилось», – рассказал он телекомпании «Рустави-2».

«В моем кабинете на четвертый день после начала военных действий важный представитель одной из больших стран, которая многое решает, предлагал выбрать сторону добра и зла, ввести санкции против России, пойти на эскалацию, – заявил он. – Такое происходило и в других кабинетах».

«Мы сказали, что так не получится. Вы защищены зонтиком НАТО, а нам что делать? Вы будете за нас воевать? Вы нам поможете финансово, если мы введем санкции? Нам ответили: «Нет, но что-то придумаем», – рассказал Шалва Папуашвили.

По его словам, ожидания Грузии на «изменения контекста» связаны с периодом после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

«Мы ждем с оптимизмом. Это не значит, что в администрации Дональда Трампа какие-то особые планы по Грузии или «Грузинской мечте». Наш оптимизм основан на совпадениях по многим вопросам и ценностям», – заявил председатель парламента Грузии.

По его словам, для избранного президента США «неприемлемы нескончаемые конфликты, ЛГБТ-истерия, неформального влияния глубинного государства и партии войны».

«То есть все, о чем мы говорили и говорим, есть и в его риторике, – отметил спикер высшего законодательного органа Грузии. – Вот таких изменений мы и ждем».

Ранее власти Грузии говорили, что их призывали к партизанской войне против России.

В Грузии выражали надежду, что избрание Трампа положит конец требованиям открыть «второй фронт».