В Грузии заявили, что избрание Трампа положит конец требованиям открыть «второй фронт» против России

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«После победы Дональда Трампа должен завершиться период сумасшедшего давления на Грузию с требованием открыть «второй фронт» против России и включиться в военное противостояние России и Украины», – сказал он.

При этом, по мнению депутата, «в некоторых вопросах политика правительства Грузии и новой американской администрации может расходиться».

«В этом случае национальные интересы Грузии всегда должны быть надежно, максимально защищены», – заявил Созар Субари.

Он отметил, что «главный вопрос полного совпадения интересов Грузии и Дональда Трампа – это скорейшее завершение войны между Россией и Украиной».

«После завершения войны мы можем больше думать о собственных стратегических целях, таких как восстановление нашей территориальной целостности, европейская интеграция, прогресс в экономике и демократии, создание устойчивых государственных институтов», – отметил он.

Также, по словам парламентария, интересы Грузии и Дональда Трампа «полностью совпадают в вопросе защиты традиционных семейных ценностей».

Ранее генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе в прямом эфире телекомпании «Имеди» заявил, что «представители конкретных посольств прямо призывали нас начать войну».

Как подчеркнул Каха Каладзе, на вопрос о том, что будет после определенного времени сопротивления российским войскам, Грузия получила «ошеломляющий» ответ. «Мы должны были перейти на партизанскую войну», – сообщил он.