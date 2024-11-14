Мэр Тбилиси Каладзе заявил о предложении «конкретных посольств» Грузии устроить партизанскую войну против России

Tекст: Антон Антонов

«Представители конкретных посольств прямо призывали нас начать войну», – приводит слова Каладзе ТАСС со ссылкой на «Имеди».

Как подчеркнул Каладзе, на вопрос о том, что будет после определенного времени сопротивления российским войскам, Грузия получила «ошеломляющий» ответ. «Мы должны были перейти на партизанскую войну», – сообщил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сообщил, что высокопоставленный западный чиновник предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать короткую войну с Россией.

«Грузинская мечта» победила на парламентских выборах, прошедших 26 октября в Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала итоги выборов.