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Мэр Тбилиси сообщил, что Грузии предложили партизанскую войну против России
Мэр Тбилиси Каладзе заявил о предложении «конкретных посольств» Грузии устроить партизанскую войну против России
Представители некоторых посольств призывали Грузию открыть второй фронт против России, а затем начать партизанскую войну, сообщил генсек правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«Представители конкретных посольств прямо призывали нас начать войну», – приводит слова Каладзе ТАСС со ссылкой на «Имеди».
Как подчеркнул Каладзе, на вопрос о том, что будет после определенного времени сопротивления российским войскам, Грузия получила «ошеломляющий» ответ. «Мы должны были перейти на партизанскую войну», – сообщил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сообщил, что высокопоставленный западный чиновник предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать короткую войну с Россией.
«Грузинская мечта» победила на парламентских выборах, прошедших 26 октября в Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала итоги выборов.