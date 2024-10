Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. На 150 мест в парламенте претендовало 19 политических партий, однако по факту там было 5 фаворитов, способных преодолеть пятипроцентный барьер. Правящая «Грузинская мечта» – и четыре оппозиционных, объединенных стремлением «вернуть Грузию на прозападный путь», на антироссийские рельсы. Откуда страна свернула по причине стремления прагматичных «Мечтателей» проводить курс в соответствии с национальными интересами, выстраивать рабочие отношения с великим северным соседом – Россией.

В результате население страны выбрало прагматизм. По итогам официального подсчета голосов местным ЦИК «Мечта» получила около 54%. Это дает ей предварительно 89 мест в парламенте из 150. У оппозиции в совокупности 61 место.

Однако у оппозиции иное мнение. Как утверждает президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиция набрала 52% голосов. Американские соцопросы и экзитполы говорят о том, что у «Мечтателей» лишь 40%. Опираясь на эти цифры, оппозиционеры отказываются признавать итоги выборов. Тина Богучава из «Единого национального движения» (ЕНД) заявила о том, что «голоса были украдены». Лидер «Коалиции за изменения» Ника Гварамия обвинил правящую партию в конституционном перевороте. Ну и, конечно, все они призывают грузинское население выходить на Майдан.

Западные СМИ к Майдану прямо не призывают – но своими текстами подзуживают оппозиционеров. Так, Би-би-си называет противников «Грузинской мечты» «проевропейской оппозицией», которые «отказались принять результаты, которые приносят победу все более авторитарной правящей партии». По мнению The Washington Post, «Грузинская мечта» является еще и пророссийской партией. Ее правительство, как указывает The New York Times, отдалило страну от Запада и приблизило к России и Китаю.

The Guardian также называет Мечту «пророссийской партией» и уверяет, что ее победа «разрушит надежды оппозиции на создание прозападной коалиции из четырех партий и фактически затормозит движение страны к интеграции в ЕС». Euronews штрихами дает понять, что выборы были проведены «сомнительно».

На сегодняшний день события могут развиваться по трем сценариям.

Первый сценарий можно условно назвать «мудрое смирение». Нынешние пробросы западных СМИ прежде всего используются для давления на новые власти. С которыми потом достигается договоренность – Запад признает выборы и право «Грузинской мечты» реализовывать национальную политику при общем проевропейском и прозападном векторе. То есть никакого вступления в Евразийский экономический союз и ОДКБ – но и в то же время никакого принуждения к открытию «второго фронта» против России и вообще к враждебной политике против Москвы.

Это был бы самый оптимальный и безопасный сценарий – и для Грузии, и для Запада в том случае, если бы в США и Евросоюзе мыслили бы регионально (и рационально). Он помог бы надежно сохранить Грузию в западной орбите.

Однако Вашингтон и Брюссель мыслят глобально, поэтому не хотят появления грузинского прецедента, когда американские «партнеры» не из числа великих держав (наподобие Турции или Саудовской Аравии) могут себе позволить проводить суверенную политику без учета американских интересов. Поэтому Вашингтон, с большой долей вероятности, от компромисса откажется – как отказывался раньше.

«Западу не получилось договориться с «Грузинской мечтой», поскольку позиция Брюсселя и Вашингтона была максимально негибкой.

Они по сути требовали одностороннего вступления Грузии в войну против России, чтобы дать какое-то дополнительное преимущество украинской армии. То, что Грузия быстро потерпит поражение, окажется полностью занятая российскими войсками их не интересовало. Зато интересовало «Мечту», которая отказалась пойти на это коллективное самоубийство и вынуждена была дистанцироваться от Запада», – рассказывает газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Отсюда наиболее вероятным выглядит развитие ситуации в сторону Майдана. Благо у Запада есть опыт раскачивания ситуации в Грузии.

«Когда Запад организовывал митинги против закона об иноагентах, им удалось через подконтрольную сеть НПО в Грузии вывести на улицы довольно много людей. Кроме того, они завозили актив из других стран», – говорит Никита Мендкович. Сейчас, по всей видимости, завоз тоже идет полным ходом – так, например, на улицах Тбилиси был замечен украинский депутат и участник сожжения людей в Доме Профсоюзов Алексей Гончаренко. Саломе Зурабишвили уже начала готовить процесс непризнания выборов в парламент.

Если Майдан удастся, то в Грузии с большой долей вероятности будет сформировано переходное правительство во главе с единственным оставшимся легитимным представителем власти – прозападным президентом Саломе Зурабишвили.

И тогда страну ждут новые выборы (на этот раз с нужным подсчетом), приход к власти русофобов – и, по сути, коллективное самоубийство из-за вмешательства этих русофобов в украинский конфликт.

Ведь если раньше «западные партнеры» могли обойтись лишь участием Грузии в попытках изоляции России и давлении на Южную Осетию и Абхазию, то теперь им нужен полноценный второй фронт. «В настоящий момент ускоряется освобождение Украины, и они хотят это предотвратить любым путем – в том числе и с использованием грузинской армии», – говорит Никита Мендкович.

Если же Майдан не удастся – то есть грузинские власти выстоят и с помощью организованного Антимайдана смогут отстоять свои выборы, – то получится, что западный «ва-банк» приведет к самому настоящему политическому банкротству США и ЕС. Вряд ли «Мечтатели» – какими бы прозападными они не были – простят Вашингтону попытку переворота. А значит курс на сближение с Москвой будет ускорен. «Чтобы не оказаться в изоляции, Тбилиси уже выстраивает отношения с Москвой», – говорит Никита Мендкович.

Эти отношения раньше упирались в стеклянные потолки – наподобие признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии, которые Грузия считает своими территориями. Сейчас же эти потолки могут быть пробиты – «мечтатели» уже сделали первый шаг в виде признания грузинской ответственности за войну 2008 года.

Это не значит, что они завтра признают и независимость новых территорий – но, по крайней мере, речь может пойти о выстраивании диалога на новом уровне отношений. Диалога с помощью Москвы – и с благодарностью в адрес Москвы, которая может выражаться в материальных шагах. Вплоть до восстановления дипотношений.

Что, в свою очередь, будет самым серьезным ударом по всей западной стратегии «демократизации» постсоветского пространства. И, возможно, чему-то научит руководителей Армении и Молдавии.