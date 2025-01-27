СК начал проверку из-за падения школьников в обморок в Новгородской области

Политолог: Шпиц Лукашенко сделал выборы в Белоруссии запоминающимися и живыми

Политолог Асафов рассказал об особенностях выборов в Белоруссии

Tекст: Олег Исайченко

«На избирательных участках в Белоруссии царит праздничная атмосфера. Люди счастливо общаются друг с другом, строят планы на будущее. Они признаются, что сегодняшний день считают необычайно важным, добавляют, что он войдет в историю, а потому им необходимо отдать собственный голос в пользу понравившегося кандидата», – сказал Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по экспертизе законопроектов.

«Причем выборы организованы на высочайшем уровне. Я, будучи общественным наблюдателем, не обнаружил никаких нарушений. Напротив, процесс волеизъявления народа в Белоруссии прекрасно отлажен. Действия всех сопричастных к нему граждан отлажены до практически полного автоматизма», – говорит он.

«Видно, что население государства трепетно относится к проходящим выборам. И президенту страны Александру Лукашенко принципиально важно защитить это общественное чувство от недоброжелателей внешних и внутренних. Сегодня он четко и уверенно сказал, что оценка голосования со стороны западных государств его интересовать не будет», – отмечает собеседник.

«Для Лукашенко важно лишь одно: чтобы результатам электоральной кампании доверяли граждане республики. Добиться этого, несомненно, удалось. В Белоруссии сформировалась сильная и независимая избирательная система, способствующая подлинной реализации воли народа», – акцентирует эксперт.

«Примечательно, что многим этот день запомнился благодаря милому питомцу президента страны – шпицу Умке. Что тут сказать: голосование невозможно без веселых моментов. На каждом участке есть свои увлекательные истории. Все эти истории делают выборы живым и интересным процессом, который остается в головах», – заключил Асафов.

Напомним, в Белоруссии 26 января проходят выборы президента страны. Не обошлось без забавных происшествий: пес Александра Лукашенко Умка, прибыв в здание ЦИК, «пометил» одну из стен. До этого Лукашенко впервые рассказал журналистам о том, как именно в его жизни появилась эта собака. Глава государства признался, что изначально шпиц не был его подарком.

«Но он привязался ко мне. Ну, что мне делать. Поэтому я его очень люблю. Это как ребенок. Главный конкурент у него Коля, конечно, дома, потому что он знает, что я Колю люблю и его, и он это чувствует», – поделился чувствами президент республики.

Между тем, ЦИК Белоруссии объявила, что голосование уже признано состоявшимся, поскольку явка избирателей у 12.00 мск составила 56,44%. Лидерами по посещаемости избирательных участков стали Гомельская (62%), Брестская (61%) и Могилевская (58%) области. В столице государства Минске явка составила 51%.