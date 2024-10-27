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Эксперты спрогнозировали смену оппозиционных лидеров в политике Грузии
Эксперт оценил последствия выборов в Грузии для оппозиции и внешней политики страны
Выборы в Грузии показали, что правящая партия «Грузинская мечта» проиграла в двух крупнейших городах, что свидетельствует об определенном недовольстве в обществе. На оппозиционном фланге может ожидаться смена поколений, на сцену будет выходить другая генерация политиков, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.
Так, по его словам, значительная часть населения проголосовала за «Грузинскую мечту», но это не означает, что в обществе все довольны только этой партией. «Выборы показали и то, что в двух крупнейших городах Грузии правящая партия проиграла. Крупные города – это всегда сосредоточие определенного недовольства, скептицизма», – пояснил эксперт.
«Я не думаю, что парламент будет сильно отличаться от прежнего. Здесь интересна другая история. Грузия 12 лет жила в режиме двухсполовинной партийной системы. Были две партии, которые выясняли отношения, и «подтанцовка». Сейчас ситуация меняется. Мы видим, что «Единое национальное движение» впервые за 12 лет поменяла бронзу не серебро на оппозиционном фланге – это интересный момент. Он, пожалуй, отражает усталость от прежних лиц. Оппозиция остается, но в оппозиции, скорее всего, будет смена лиц, связанных с условным поколением Саакашвили, на сцену будет выходить другая генерация политиков», – указал Маркедонов.
Он также допустил, что оппозиция попытается бойкотировать парламент, как это было в 2020 году.
Также эксперт отметил вопрос избрания президента Грузии коллегией выборщиков, что предоставляет «Грузинской мечте» шансы завершить правление оппозиционного президента Саломе Зурабишвили.
В то же время на международной арене в отношении Грузии возможен определенный уровень давления со стороны Запада, однако его масштаб остается вопросом. Маркедонов предсказал, что западные страны, такие как США, более четко сформулируют свою политику по отношению к Грузии после собственных президентских выборов. Он также обратил внимание на поздравление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе от президента Азербайджана Алиева и приглашение посетить Азербайджан, подчеркнув, что за Азербайджаном стоит Турция – член НАТО.