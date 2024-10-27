Эксперты спрогнозировали смену оппозиционных лидеров в политике Грузии

Эксперт оценил последствия выборов в Грузии для оппозиции и внешней политики страны

Так, по его словам, значительная часть населения проголосовала за «Грузинскую мечту», но это не означает, что в обществе все довольны только этой партией. «Выборы показали и то, что в двух крупнейших городах Грузии правящая партия проиграла. Крупные города – это всегда сосредоточие определенного недовольства, скептицизма», – пояснил эксперт.

«Я не думаю, что парламент будет сильно отличаться от прежнего. Здесь интересна другая история. Грузия 12 лет жила в режиме двухсполовинной партийной системы. Были две партии, которые выясняли отношения, и «подтанцовка». Сейчас ситуация меняется. Мы видим, что «Единое национальное движение» впервые за 12 лет поменяла бронзу не серебро на оппозиционном фланге – это интересный момент. Он, пожалуй, отражает усталость от прежних лиц. Оппозиция остается, но в оппозиции, скорее всего, будет смена лиц, связанных с условным поколением Саакашвили, на сцену будет выходить другая генерация политиков», – указал Маркедонов.

Он также допустил, что оппозиция попытается бойкотировать парламент, как это было в 2020 году.

Также эксперт отметил вопрос избрания президента Грузии коллегией выборщиков, что предоставляет «Грузинской мечте» шансы завершить правление оппозиционного президента Саломе Зурабишвили.

В то же время на международной арене в отношении Грузии возможен определенный уровень давления со стороны Запада, однако его масштаб остается вопросом. Маркедонов предсказал, что западные страны, такие как США, более четко сформулируют свою политику по отношению к Грузии после собственных президентских выборов. Он также обратил внимание на поздравление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе от президента Азербайджана Алиева и приглашение посетить Азербайджан, подчеркнув, что за Азербайджаном стоит Турция – член НАТО.