Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

Трамп начинает свою культурную революцию, пуская стрелу в самое сердце демона по имени постмодерн. Так можно было бы прокомментировать назначение Трампом актеров Джона Войта, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона своими смотрящими по Голливуду – осиному гнезду либеральной пропаганды в США.

В своей социальной сети Truth Social Трамп написал: «Для меня большая честь объявить Джона Войта, Мэла Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами в великом, но очень неспокойном месте – Голливуде, штат Калифорния. Они будут служить мне специальными посланниками с целью вернуть Голливуд, который за последние четыре года уступил значительную часть своего бизнеса зарубежным странам, обратно – большим, лучшим и сильным, чем когда-либо прежде! Эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю все, что они предложат. Это снова будет, как и в самих Соединенных Штатах Америки, золотой век Голливуда!»

Официально должности смотрящих называются «спецпредставители президента в Голливуде».

И хотя должности эти не государственные, а общественные, посыл Трампа более чем понятен и недвусмыслен: «неспокойный Голливуд» нуждается в зорком и неустанном присмотре «глаз и ушей» самого президента.

И не просто присмотре, но и в инновациях: «я сделаю все, что они предложат» звучит как «с этим борделем пора кончать, и мы наконец наведем здесь порядок».

Нынешние комиссары Трампа – Войт, Сталлоне и особенно Гибсон – главные (если вообще не единственные) консерваторы Голливуда, которые с самого начала поддерживали Трампа.

Сталлоне, выступив на стороне Трампа с самого старта предвыборной кампании 2024 года, называл его «вторым Джорджем Вашингтоном». «Мы находимся в присутствии действительно мифического персонажа», – сказал он на гала-вечере America First Policy в Палм-Бич, Флорида, в ноябре. «Никто в мире не смог бы сделать то, что сделал он, поэтому я в восторге».

Войт, некогда икона левых, звезда «Полуночного ковбоя» и «Возвращения домой», сегодня – яростный консерватор и христианский сионист. В оценках Трампа он согласен со Сталлоне и даже более. Еще в 2019 году он назвал Трампа «величайшим президентом Америки со времен Авраама Линкольна». В 2021-м он во всеуслышание заявил, что выборы у Трампа украли, саму же эту ситуацию назвал «битвой праведности против сатаны».

Драматизма фанатичному трампизму Войта, который сам в молодости был ярым шестидесятником и марксистом (как говорится, кто в молодости не был революционером…), добавляет его конфликт с собственной дочерью – Анджелиной Джоли. Когда Джоли – типичная голливудская либералка с розовой пеной в голове – лепетала что-то в общем леволиберальном мейнстриме о необходимости прекратить войну в Газе (что вообще-то вполне разумно), Вэнс набросился на нее в гневе, заявив, что Джоли «подверглась влиянию антисемитов». Сам Вэнс занимает ярые произраильские позиции, заявляет ни много ни мало, что «Мессия победит в этой войне».

Но, конечно, самый неоднозначный и «возмутительный» в глазах либералов назначенец Трампа – Мэл Гибсон. Возможно даже, это тот самый «ужасный антисемит», который, по мнению Войта, испортил Джоли? Во всяком случае, именно таково клеймо Гибсона на Голливудщине.

В преимущественно еврейском Голливуде ирландца-католика Гибсона возненавидели после фильма «Страсти Христовы» 2004 года. Скандала добавили антисемитские тирады подвыпившего актера и режиссера, когда в 2006-м его арестовали в Лос-Анджелесе за вождение в нетрезвом виде. Гибсон обвинил тогда «гребаных евреев» в том, что они «виновники всех войн в мире». После его назначения в «смотрящие» либералы кинулись вновь поливать Гибсона грязью, все это ему припоминая.

Мы же не можем не восхититься изощренной находчивостью Трампа, который уравновесил «одиозного антисемита» Гибсона не менее буйным христианским израэлитом Войтом. А под два этих экстремальных полюса христианского радикализма (по американским, конечно, меркам) подвел жирную черту маскулинным супергероем Сильвестром Сталлоне, нормальным мужиком-мачо с преизбытком тестостерона. Выведя, таким образом, конечную формулу трампизма. Что ж, остается только аплодировать Трампу и его советникам.

Но чем же займется эта боевая тройка трамповских комиссаров?

Сами актеры ничего не знали о своем назначении, которое стало для них полной неожиданностью. Гибсон (дом которого в Малибу, как известно, сгорел в пылу калифорнийских пожаров), не преминул осведомиться (с долей, разумеется, шутки), не полагается ли к должности «резиденция посла».

Об их настоящей роли говорят, очевидно, уже упомянутые проговорки Трампа: «неспокойное место» нуждается в пристальном внимании «глаз и ушей» самого президента.

Таким образом, над либеральной машиной пропаганды, которая до сих пор задавала мировые тренды «нормы» (в понимании леволибералов: воукизм (он же вокеизм), 666 гендеров, тотальное всесмешение и инклюзивность) опускается тень консервативного надзора.

Чрезвычайная тройка комиссаров Трампа будет осуществлять надзор в духе того «Кодекса Хейса», который сдерживал буйство этого рассадника леволиберальных ценностей в 30–50-е годы прошлого века.

Всему этому Трамп намерен решительно положить конец. Больше никаких гендеров (только мужчины и женщины), никакого воукизма и инклюзивности (Америка – для патриотов Америки) и никакого, разумеется, коммунизма. Который, как говорили некогда консерваторы, является в Голливуде синонимом содомии.

С ними, кстати, вполне соглашалась известная либертариантка Айн Ренд: «Цель коммунистов в Голливуде – не производство политических фильмов, открыто оправдывающих коммунизм. Их цель – разложить наши моральные принципы, заражая неполитическое кино, вводя мелкие, случайные элементы пропаганды в невинные истории, заставляя – косвенно и подсознательно – принять базовый принцип коллективизма… так капли воды точат камень, имя которому – Американизм».

(О борьбе консерваторов с либеральным Голливудом ВЗГЛЯД уже писал).

Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.