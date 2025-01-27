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    Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль
    27 января 2025, 17:00 Мнение

    Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

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    Трамп начинает свою культурную революцию, пуская стрелу в самое сердце демона по имени постмодерн. Так можно было бы прокомментировать назначение Трампом актеров Джона Войта, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона своими смотрящими по Голливуду – осиному гнезду либеральной пропаганды в США.

    В своей социальной сети Truth Social Трамп написал: «Для меня большая честь объявить Джона Войта, Мэла Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами в великом, но очень неспокойном месте – Голливуде, штат Калифорния. Они будут служить мне специальными посланниками с целью вернуть Голливуд, который за последние четыре года уступил значительную часть своего бизнеса зарубежным странам, обратно – большим, лучшим и сильным, чем когда-либо прежде! Эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю все, что они предложат. Это снова будет, как и в самих Соединенных Штатах Америки, золотой век Голливуда!»

    Официально должности смотрящих называются «спецпредставители президента в Голливуде».

    И хотя должности эти не государственные, а общественные, посыл Трампа более чем понятен и недвусмыслен: «неспокойный Голливуд» нуждается в зорком и неустанном присмотре «глаз и ушей» самого президента.

    И не просто присмотре, но и в инновациях: «я сделаю все, что они предложат» звучит как «с этим борделем пора кончать, и мы наконец наведем здесь порядок».

    Нынешние комиссары Трампа – Войт, Сталлоне и особенно Гибсон – главные (если вообще не единственные) консерваторы Голливуда, которые с самого начала поддерживали Трампа.

    Сталлоне, выступив на стороне Трампа с самого старта предвыборной кампании 2024 года, называл его «вторым Джорджем Вашингтоном». «Мы находимся в присутствии действительно мифического персонажа», – сказал он на гала-вечере America First Policy в Палм-Бич, Флорида, в ноябре. «Никто в мире не смог бы сделать то, что сделал он, поэтому я в восторге».

    Войт, некогда икона левых, звезда «Полуночного ковбоя» и «Возвращения домой», сегодня – яростный консерватор и христианский сионист. В оценках Трампа он согласен со Сталлоне и даже более. Еще в 2019 году он назвал Трампа «величайшим президентом Америки со времен Авраама Линкольна». В 2021-м он во всеуслышание заявил, что выборы у Трампа украли, саму же эту ситуацию назвал «битвой праведности против сатаны».

    Драматизма фанатичному трампизму Войта, который сам в молодости был ярым шестидесятником и марксистом (как говорится, кто в молодости не был революционером…), добавляет его конфликт с собственной дочерью – Анджелиной Джоли. Когда Джоли – типичная голливудская либералка с розовой пеной в голове – лепетала что-то в общем леволиберальном мейнстриме о необходимости прекратить войну в Газе (что вообще-то вполне разумно), Вэнс набросился на нее в гневе, заявив, что Джоли «подверглась влиянию антисемитов». Сам Вэнс занимает ярые произраильские позиции, заявляет ни много ни мало, что «Мессия победит в этой войне».

    Но, конечно, самый неоднозначный и «возмутительный» в глазах либералов назначенец Трампа – Мэл Гибсон. Возможно даже, это тот самый «ужасный антисемит», который, по мнению Войта, испортил Джоли? Во всяком случае, именно таково клеймо Гибсона на Голливудщине.

    В преимущественно еврейском Голливуде ирландца-католика Гибсона возненавидели после фильма «Страсти Христовы» 2004 года. Скандала добавили антисемитские тирады подвыпившего актера и режиссера, когда в 2006-м его арестовали в Лос-Анджелесе за вождение в нетрезвом виде. Гибсон обвинил тогда «гребаных евреев» в том, что они «виновники всех войн в мире». После его назначения в «смотрящие» либералы кинулись вновь поливать Гибсона грязью, все это ему припоминая.

    Мы же не можем не восхититься изощренной находчивостью Трампа, который уравновесил «одиозного антисемита» Гибсона не менее буйным христианским израэлитом Войтом. А под два этих экстремальных полюса христианского радикализма (по американским, конечно, меркам) подвел жирную черту маскулинным супергероем Сильвестром Сталлоне, нормальным мужиком-мачо с преизбытком тестостерона. Выведя, таким образом, конечную формулу трампизма. Что ж, остается только аплодировать Трампу и его советникам.

    Но чем же займется эта боевая тройка трамповских комиссаров?

    Сами актеры ничего не знали о своем назначении, которое стало для них полной неожиданностью. Гибсон (дом которого в Малибу, как известно, сгорел в пылу калифорнийских пожаров), не преминул осведомиться (с долей, разумеется, шутки), не полагается ли к должности «резиденция посла».

    Об их настоящей роли говорят, очевидно, уже упомянутые проговорки Трампа: «неспокойное место» нуждается в пристальном внимании «глаз и ушей» самого президента.

    Таким образом, над либеральной машиной пропаганды, которая до сих пор задавала мировые тренды «нормы» (в понимании леволибералов: воукизм (он же вокеизм), 666 гендеров, тотальное всесмешение и инклюзивность) опускается тень консервативного надзора.

    Чрезвычайная тройка комиссаров Трампа будет осуществлять надзор в духе того «Кодекса Хейса», который сдерживал буйство этого рассадника леволиберальных ценностей в 30–50-е годы прошлого века.

    Всему этому Трамп намерен решительно положить конец. Больше никаких гендеров (только мужчины и женщины), никакого воукизма и инклюзивности (Америка – для патриотов Америки) и никакого, разумеется, коммунизма. Который, как говорили некогда консерваторы, является в Голливуде синонимом содомии.

    С ними, кстати, вполне соглашалась известная либертариантка Айн Ренд: «Цель коммунистов в Голливуде – не производство политических фильмов, открыто оправдывающих коммунизм. Их цель – разложить наши моральные принципы, заражая неполитическое кино, вводя мелкие, случайные элементы пропаганды в невинные истории, заставляя – косвенно и подсознательно – принять базовый принцип коллективизма… так капли воды точат камень, имя которому – Американизм».

    (О борьбе консерваторов с либеральным Голливудом ВЗГЛЯД уже писал).

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся. 

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