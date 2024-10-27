Грузинский эксперт усомнился в ресурсе оппозиции устроить революцию

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Нет у них такого ресурса на революцию, хотя, по традиции, будут митинговать и говорить о фальсификациях, отвергать итоги выборов, – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД. – Однако символично, что после объявления Центризбиркомом результатов эти радикалы не бросились штурмовать здание ЦИК, как делали обычно».

При этом, по его словам, «властям и обществу необходимо что-то делать с тем, когда темные силы прошлого получают так много голосов».

«Осадок от этого остался. В первую очередь, надо больше, систематически работать с молодежью, которая не знает всех ужасов саакашвилевского режима», – сказал Мамрадзе.

Также, по его словам, «Грузинская мечта» могла взять и больше, но в итоге ненамного, но проиграла Тбилиси.

Мамрадзе считает, что на результатах в Тбилиси «сказались западный натиск, оголтелая пропаганда», что якобы законы «О прозрачности иностранного влияния» и «О защите семейных ценностей" направлены против евроинтеграции Грузии, и это надо спасать».

«Надо перегружать отношения с Западом, но это должно быть двусторонним движением, – сказал Мамрадзе. – Вот уже и председатель Евросовета Шарль Мишель признал неоправданной политику ЕС по отношению к партнерам, во время которой Брюссель только и делает, что «раздает «красные» и «желтые» карточки» и «читает нравоучения, в отличие от Китая».

«Эту волну должна «Грузинская мечта» использовать. По прогнозам Всемирного банка и МВФ, наша страна через 4 года может войти в число богатых стран мира, и именно так мы будем более привлекательны для Евросоюза. Западу после этих выборов придется больше считаться с реальностью в Грузии, а то до этого я наблюдал только лицемерную, оркестрированную кампанию угроз и устрашения. Думаю, эта кампания постепенно завершится», – сказал эксперт.

Ранее премьер Грузии заявил о беспомощности оппозиции перед новым парламентом.