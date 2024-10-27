«Грузинская мечта» набрала 54% голосов на парламентских выборах в Грузии

Tекст: Антон Антонов

Барьер в 5% голосов также преодолели основные оппозиционные партии, которые вместе получили около 37% голосов: «Единство – Национальное движение» – около 10%, «Коалиция за перемены» – около 11%, «Сильная Грузия» – около 8,7%, «За Грузию» – около 7,7% – передает РИА «Новости».



Напомним, ЦИК Грузии публикует результаты ручного пересчета голосов – посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы. В 2024 году парламентские выборы впервые прошли по системе электронного голосования.

«Грузинская мечта» заявила о победе на выборах. Оппозиция отказалась признавать результаты парламентских выборов и объявила о массовых протестах с воскресенья.