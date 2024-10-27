В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.0 комментариев
Премьер Грузии заявил о народном выборе мира и европейского будущего
Премьер Грузии Кобахидзе заявил о народном выборе мира и европейского будущего
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в воскресенье, подводя итоги выборов в парламент 26 октября, заявил о «впечатляющей победе» «Грузинской мечты», которая набрала 54% голосов и сохранила власть на четыре года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, «грузинский народ выбрал мир и ясное европейское будущее».
Кобахидзе сказал, что «попытки оппозиции выступить против конституционного строя обречены».
«У оппозиции нет ресурса, парламент начнет работу и утвердит правительство», – сказал он.
Оппозиция заявила, что не примет итогов выборов и выйдет на улицу.
Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах.