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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    3 комментария
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

    5 комментариев
    27 января 2025, 21:56 • Новости дня

    Лукашенко назвал условие отказа Белоруссии от размещения «Орешника»

    Лукашенко выразил готовность обсудить с Россией неразмещение «Орешника» при отказе США от планов в Европе

    Лукашенко назвал условие отказа Белоруссии от размещения «Орешника»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности обсудить с Россией вопрос неразмещения баллистических ракет средней дальности «Орешник» на территории страны, если США откажутся от своих планов по размещению ракет в Европе.

    Лукашенко на пресс-конференции, посвященной итогам президентских выборов, уточнил, что это станет возможным, если США откажутся от своих намерений развернуть ракеты средней дальности в Европе, пишет «Коммерсант».

    «Почему дислоцируем «Орешник» в Белоруссии? В ответ на желание и возможность размещения ракет средней дальности американцами в Европе. Поэтому если они откажутся от этого, тогда я старшему брату (России) скажу: «Давай повременим», – сказал белорусский лидер.

    Лукашенко также подчеркнул, что для Белоруссии критически важно, чтобы американские ракеты средней дальности не были размещены в Европе, так как они могут быть оборудованы ядерными боеголовками. Он добавил, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно «буквально со дня на день», но при этом отметил, что это вопрос не срочный, что оставляет пространство для дипломатического решения.

    Накануне Лукашенко объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Лукашенко поручил разместить на территории Белоруссии российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение, заявив, что Минск будет самостоятельно определять цели для комплекса, а в случае необходимости применять оружие совместно с Россией.

    27 января 2025, 12:23 • Новости дня
    Песков заявил об игнорировании критики Запада по выборам в Белоруссии

    Песков заявил о непринятии Россией во внимание критики Запада по выборам в Белоруссии

    Песков заявил об игнорировании критики Запада по выборам в Белоруссии
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы в Белоруссии были прозрачными и легитимными, подчеркнув, что критика Запада предсказуема и не будет принята во внимание.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Россия не будет обращать внимание на предсказуемую критику Запада по итогам выборов в Белоруссии, передает ТАСС. По его словам, выборы прошли легитимно и прозрачно. Песков подчеркнул, что они были организованы на высоком уровне, а действующий глава государства победил с убедительным результатом.

    «Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные и прозрачные выборы с более чем убедительной победой действующего главы государства», – заявил представитель Кремля. Он добавил, что предсказуемая критика с Запада не будет учитываться.

    Кроме того, Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин уже поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с переизбранием и успешным проведением выборов. «Мы все присоединяемся к этим поздравлениям», – добавил он.

    Напомним, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительной информации, переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.

    Второе место занимает Сергей Сыранков, получивший 3,21%, на третьем – Анна Канопацкая с 1,86%. Против всех кандидатов проголосовали 3,6% избирателей. В Белоруссии с 21 января проводилось досрочное голосование, а 26 января состоялся основной день выборов. Явка составила 85,7%, что свидетельствует о значительном интересе граждан к избирательному процессу.

    Результаты голосования не признали на уровне Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос назвали выборы «фиктивными и несвободными». В МИД Польши посчитали, что результаты голосования «не заслуживают доверия». Варшава призвала Минск провести новые выборы, которые якобы сделают Белоруссию «по-настоящему свободным и демократическим государством».

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    27 января 2025, 09:29 • Новости дня
    Еврокомиссар Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными»
    Еврокомиссар Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссар Кая Каллас заявила, что недавние выборы в Белоруссии были «несвободными и несправедливыми», отметив отсутствие легитимности из-за якобы «репрессий и ограничений политического участия».

    Еврокомиссар Кая Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными», передает официальный сайт Евросоюза.

    Она отметила, что белорусскому народу необходимо дать возможность реально влиять на то, кто управляет страной.

    Каллас подчеркнула, что якобы «непрекращающиеся репрессии против прав человека, политические ограничения и отсутствие доступа к независимым СМИ лишили избирательный процесс легитимности». Она призвала режим немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе сотрудника представительства Евросоюза.

    Также было отмечено, что приглашение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе только за десять дней до выборов не позволило ей наблюдать за ключевыми этапами процесса, что, по словам Каллас, «подтверждает недостоверность выборов».

    Евросоюз продолжит вводить целевые санкции против «белорусского режима», а также оказывать финансовую поддержку гражданскому обществу, белорусским демократическим силам в изгнании и культуре. «Когда страна начнет демократический переход, ЕС готов поддержать ее в стабилизации экономики и реформировании институтов», заключается в заявлении.

    Ранее Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, по предварительным данным набрав 86,82% голосов.

    Между тем МИД Польши выразил недовольство прошедшими 26 января выборами, заявив о нарушениях демократических процедур и отсутствии независимых кандидатов.

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    27 января 2025, 20:33 • Видео
    Новый глава Пентагона – это сенсация

    С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

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    27 января 2025, 02:35 • Новости дня
    Лукашенко победил на выборах в Белоруссии с 86,82% голосов

    Лукашенко набрал 86,82% на выборах президента Белоруссии по данным ЦИК

    Лукашенко победил на выборах в Белоруссии с 86,82% голосов
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, по предварительным данным набрав 86,82% голосов.

    Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительным данным, получил 86,82% голосов на выборах главы государства. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко на пресс-конференции, передает ТАСС.

    На предыдущих выборах президента в 2020 году Лукашенко набрал 80,10% голосов. Явка на нынешних выборах также была высокой, что свидетельствует о значительном уровне поддержки действующего главы государства.

    Среди других кандидатов председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич получил 2,02% голосов, предприниматель Анна Канопацкая – 1,86%, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков – 3,21%, а председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк – 1,74%. Против всех проголосовали 3,6% избирателей.

    ЦИК Белоруссии традиционно публикует предварительные результаты сразу после подсчета голосов по всей стране. Окончательные итоги будут объявлены 3 февраля, и ожидается, что они подтвердят предварительные данные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Белоруссии сообщила об отсутствии злостных правонарушений или преступлений во время основного дня голосования на президентских выборах, на которых явка избирателей составила 85,7%, что было объявлено председателем Центральной избирательной комиссии республики Игорем Карпенко. Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах в Белоруссии, получив 87,6% голосов избирателей по данным exit poll, проведенного Белорусским комитетом молодежных организаций.

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    27 января 2025, 11:51 • Новости дня
    Минченко объяснил критику Западом выборов в Белоруссии

    Политолог Минченко: Оценки Евросоюза, переживающего внутренний позор, в адрес Минска нелепы

    Минченко объяснил критику Западом выборов в Белоруссии
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После недавних кампаний в Грузии и Румынии Запад себя дискредитировал. В ситуации внутреннего позора указывать что-то Минску нелепо и смешно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Напомним, согласно предварительным данным ЦИК, Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок. В ЕС выразили разочарование результатами.

    «Выборы в Белоруссии прошли тихо и даже в каком-то смысле незаметно. Объясняется это двумя факторами. Во-первых, оппозиционная инфраструктура перебралась за границу. Во-вторых, политический класс республики консолидирован вокруг Александра Лукашенко», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    По его оценкам, решение белорусов поддержать действующего президента вполне ожидаемо и понятно. «Достойной альтернативы Лукашенко не было. Кроме того, он очевидно продемонстрировал эффективность на посту главы государства. Убедительным – пусть и подспудным – аргументом в его пользу служило то, что если бы пять лет назад оппозиция смогла захватить власть, то сейчас в Белоруссии было бы, как когда-то на Украине», – рассуждает собеседник.

    Политолог также обратил внимание на явку избирателей. Как считает Минченко, высокого показателя в 85,7% удалось достичь благодаря досрочному голосованию, а также административной мобилизации. Между тем, на Западе уже звучит критика относительно результатов выборов в Белоруссии. Однако Лукашенко и его команду реакция европейских и американских политиков будет волновать меньше всего.

    Эксперт напомнил о кампаниях в Грузии и Румынии. В первом случае ЕС и США заклеймили выборы как «несвободные» из-за не устраивающего западных чиновников курса «Грузинской мечты». А во втором случае под надуманным предлогом были аннулированы итоги голосования, согласно которым победу одержал Кэлин Джеорджеску. «Запад себя дискредитировал. В такой ситуации внутреннего позора указывать что-то Белоруссии нелепо и даже смешно», – заключил Минченко.

    Напомним, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительной информации, переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.

    Второе место занимает Сергей Сыранков, получивший 3,21%, на третьем – Анна Канопацкая с 1,86%. Против всех кандидатов проголосовали 3,6% избирателей. В Белоруссии с 21 января проводилось досрочное голосование, а 26 января состоялся основной день выборов. Явка составила 85,7%, что свидетельствует о значительном интересе граждан к избирательному процессу.

    Результаты голосования не признали на уровне Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос назвали выборы «фиктивными и несвободными». В МИД Польши посчитали, что результаты голосования «не заслуживают доверия». Варшава призвала Минск провести новые выборы, которые якобы сделают Белоруссию «по-настоящему свободным и демократическим государством».

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    27 января 2025, 11:01 • Новости дня
    Путин сердечно поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

    Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах и пригласил в Москву

    Путин сердечно поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
    @ Maxim Shipenkov/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии, отметив его высокий политический авторитет.

    «Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

    Путин также пожелал Лукашенко новых успехов в государственной деятельности, здоровья и благополучия. Он подчеркнул, что Лукашенко всегда является желанным гостем на российской земле, и выразил надежду на его скорый визит в Москву.

    «Как условились, жду вас в скором времени в Москве», – добавил российский лидер.

    Ранее Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, по предварительным данным набрав 86,82% голосов.

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    27 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Сыранков занял второе место на выборах президента Белоруссии

    Сергей Сыранков получил 3,21% голосов на выборах президента Белоруссии

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Сыранков занял второе место на выборах президента Белоруссии, набрав 3,21% голосов избирателей, в то время как действующий президент Александр Лукашенко получил 86,82%, сообщает председатель ЦИК Игорь Карпенко.

    Как передает РИА «Новости», председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко объявил результаты выборов президента страны, где Сергей Сыранков занял второе место, собрав 3,21% голосов. Лидером выборов стал Александр Лукашенко, набравший 86,82%. Олег Гайдукевич получил 2,02%, Анна Канопацкая – 1,86%, Александр Хижняк – 1,74%. Против всех кандидатов проголосовали 3,6% избирателей.

    В Белоруссии с 21 января проводилось досрочное голосование, а 26 января состоялся основной день выборов. Явка составила 85,7%, что свидетельствует о значительном интересе граждан к избирательному процессу.

    Игорь Карпенко также подчеркнул, что в ходе выборов не было зафиксировано хакерских атак на информационные ресурсы ЦИК, несмотря на то, что концепция цифровизации избирательного процесса еще не принята. В стране пока нет электронного голосования, что, по мнению Карпенко, способствовало большей безопасности выборов.

    После завершения выборов планируется анализ избирательной кампании и обсуждение возможных изменений в законодательстве. Глава ЦИК отметил важность изучения опыта проведения кампании и готовность к внедрению новых технологий, если это потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, набрав 86,82 процента голосов по предварительным данным. Явка избирателей на выборах президента Белоруссии составила 85,7 процента, что было объявлено председателем Центральной избирательной комиссии республики Игорем Карпенко на брифинге. Центральная избирательная комиссия Белоруссии сообщила об отсутствии злостных правонарушений или преступлений во время основного дня голосования на президентских выборах.

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    27 января 2025, 14:20 • Новости дня
    ЦИК сообщил об инаугурации Лукашенко в ближайшие два месяца

    ЦИК Белоруссии: Лукашенко определит дату инаугурации в течение двух месяцев после выборов

    ЦИК сообщил об инаугурации Лукашенко в ближайшие два месяца
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Инаугурация президента Белоруссии должна состояться в течение двух месяцев после выборов, однако окончательную дату вступления Александра Лукашенко в должность определит сам избранный президент.

    Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко может состояться в течение двух месяцев после выборов, сообщает РИА «Новости». Такая временная рамка установлена законодательством страны. Глава Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко подтвердил, что определение конкретной даты церемонии – это прерогатива избранного президента.

    Карпенко отметил, что задача Центральной избирательной комиссии не включает в себя назначение даты инаугурации. Он подчеркнул: «Это не задача ЦИК, ее будет определять избранный глава государства». Таким образом, окончательное решение о времени проведения церемонии зависит от президента Лукашенко.

    Напомним, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.

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    27 января 2025, 03:48 • Новости дня
    Perplexity AI предложила создать холдинг для управления TikTok

    Perplexity AI предложила слияние с TikTok и создание холдинга NewCo

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская компания Perplexity AI предложила создать холдинг NewCo для совместного управления TikTok с правительством США, планируя ввести его в долю 50%.

    Как сообщает CNBC, компания Perplexity AI предложила создать холдинговую компанию NewCo для управления TikTok. Это предложение предусматривает, что правительство США будет владеть 50% акций платформы. Новые условия предложения уже направлены компании ByteDance и потенциальным инвесторам. Это шаг направлен на сохранение TikTok для американских пользователей.

    Ранее Perplexity AI впервые выразила желание приобрести TikTok 19 января. Первоначальное предложение предполагало сохранение долей текущих акционеров TikTok и предоставление Perplexity AI доступа к видеоконтенту. Теперь акционеры TikTok рассматриваются как потенциальные участники нового холдинга.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших 30 дней примет решение о TikTok в США. Он отметил, что сохранение платформы в стране будет экономически выгодно. Трамп уже ведет переговоры с влиятельными лицами по этому вопросу.

    Предыдущий президент Джо Байден подписал закон в 2024 году, требующий от ByteDance продажи TikTok или прекращения его работы в США. Однако TikTok временно возобновил работу благодаря указу Трампа, отсрочившему блокировку приложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Трампа разрабатывает план, при котором Oracle и сторонние инвесторы возьмут под контроль TikTok, уменьшив китайскую долю до минимума. Пользователи TikTok в России столкнулись с массовыми сбоями, оставив более 13 тыс. жалоб на портале сбой.рф, сообщили СМИ. Американские пользователи TikTok выразили недовольство изменениями в алгоритмах и цензурой, возникшими после 12-часовой блокировки и возобновления работы приложения в США.

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    27 января 2025, 04:37 • Новости дня
    Куба осудила депортацию нелегалов из США как политическое давление

    МИД Кубы обвинил США в нарушении прав человека при депортации нелегальных мигрантов

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил о неприемлемости депортации нелегалов из США, называя это политическим давлением на страны Латинской Америки.

    Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что неизбирательная депортация нелегальных иммигрантов из США является нарушением прав человека и используется как средство политического давления на страны Латинской Америки, передает РИА «Новости». Родригес Паррилья подчеркнул, что Куба поддерживает инициативы Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна, направленные на борьбу с такими злоупотреблениями.

    Президент Колумбии Густаво Петро 26 января запретил американским самолетам с депортируемыми гражданами доступ в страну, объяснив это неподобающим обращением с мигрантами. В свою очередь, власти Бразилии осудили США за депортацию своих граждан в наручниках, называя это нарушением их прав.

    В ответ на отказ Колумбии принимать депортированных, США ввели санкции и 25-процентные пошлины на товары из этой страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что это только начало, и предупредил о дополнительных мерах, включая визовые ограничения для колумбийских чиновников и их семей. Трамп также анонсировал усиленные проверки для колумбийцев на границе США.

    В своей первой речи после вступления в должность, Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегальных мигрантов в США и начать процесс экстрадиции миллионов людей. Он также объявил чрезвычайное положение на южной границе страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, санкции и пошлины США на колумбийский кофе могут усугубить рост цен, что отразится на потребителях. Колумбийский президент Густаво Петро запретил посадку самолетов из США с депортируемыми мигрантами из-за неподобающего обращения американских властей с гражданами Колумбии. На севере Мексики в муниципалитете Касас-Грандес были обнаружены десятки тайных захоронений, из которых извлечены останки 56 человек, что стало результатом совместной операции прокуратуры и поисковой команды.

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    27 января 2025, 12:48 • Новости дня
    Песков: Путин и Трамп обсудят возможность встречи

    Песков: Президенты России и США обсудят возможность личной встречи в будущем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Это станет возможным, когда лидеры двух стран сочтут целесообразным организовать переговоры, передает ТАСС.

    Песков отметил, что обсуждение такого рода вопросов обычно происходит между самими главами государств. Пока что Россия остается открытой к контактам с США на уровне президентов, однако соответствующих запросов из Вашингтона не поступало. Песков подчеркнул, что «пока мы не получали от американцев никаких сигналов».

    Тем не менее, согласно словам Пескова, готовность к взаимодействию сохраняется с обеих сторон, а также требуется определенное время для организации таких встреч. Представитель Кремля подчеркнул, что работы ведутся по установленному графику, готовность обсуждать подобные вопросы сохраняется как со стороны России, так и со стороны США.

    Ранее Трамп выразил желание обсудить с Владимиром Путиным урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Кремль ожидает сигнала от США для начала переговоров.

    Спикер МИД Мария Захарова отметила, что заявления Трампа фиксируются, но важны реальные шаги для урегулирования отношений с Россией и по украинскому вопросу.

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    27 января 2025, 11:21 • Новости дня
    Президенты Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана поздравили Лукашенко

    Президенты Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана поздравили Лукашенко с победой на президентских выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Александр Лукашенко получил поздравления с переизбранием на пост президента Белоруссии от лидеров Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, высказавших пожелания успехов и развития дружественных отношений.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, передает ТАСС. Он пожелал белорусскому лидеру успехов в работе и реализации намеченных планов. В ходе телефонного разговора президенты обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей и нацелились на укрепление дружественных отношений.

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также поздравил Лукашенко с переизбранием, сообщает пресс-служба таджикского лидера. Рахмон подчеркнул вклад Лукашенко в таджикско-белорусские отношения и выразил уверенность в дальнейшем прогрессе. Президент Таджикистана также направил поздравительную телеграмму, отметив уровень доверия белорусского общества к Лукашенко.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев присоединился к поздравлениям. В телефонном разговоре он поздравил белорусского коллегу с убедительной победой и обсудил выполнение двусторонних договоренностей, достигнутых в прошлом году.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также поздравил Александра Лукашенко с победой. Лидеры обсудили основные вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по международным темам.

    Ранее Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, по предварительным данным набрав 86,82% голосов.

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    27 января 2025, 11:33 • Новости дня
    Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися

    ЦИК Белоруссии признал выборы президента состоявшимися, явка составила 85,69%

    Tекст: Вера Басилая

    В голосовании на выборах Белоруссии приняло участие 5 млн 916 тыс. 195 избирателей, или 85,69% избирателей, выборы признаны состоявшимися, победу одержал Александр Лукашенко, он набрал 86,82% голосов, сообщил председатель Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко.

    По словам Карпенко, за Лукашенко проголосовали 5 млн 136 тыс. 293 избирателя, он побеждает на выборах главы государства, набирая 86,82% голосов. Общая явка избирателей составила 85,69%, что составляет 5 млн 916 тыс. 195 человек, передает ТАСС.

    Карпенко подчеркнул, что выборы президента Белоруссии считаются состоявшимися. Он также отметил, что на данный момент от граждан или наблюдателей не поступали жалобы о нарушениях избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Таким образом, процесс голосования и подсчета голосов прошел без серьезных инцидентов.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии, отметив его высокий политический авторитет.

    Также сообщалось, что Лукашенко победил на выборах в Белоруссии с 86,82% голосов.

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    27 января 2025, 16:45 • Новости дня
    Рябков: Россия готова к диалогу с США по стабильности

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова вести диалог с американской по стратегической стабильности, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Готовность у нас вести диалог имеется при понимании, что мы увидим изменения к лучшему в американских доктринальных подходах, а главное, в практических действиях на российском направлении», – цитирует Рябкова ТАСС.

    Он напомнил слова президента России Владимира Путина о готовности к диалогу стратегической стабильности, и подчеркнул, что ранее выраженные сигналы остаются в силе.

    Москва направляла Вашингтону сигналы о готовности к диалогу еще до смены американской администрации. Замминистра выразил надежду, что администрация президента США Дональда Трампа уже приняла их во внимание.

    Пока же американская администрация в настоящее время занята внутренними вопросами, такими как депортация мигрантов и введение новых тарифов, указал Рябков.

    Ранее в понедельник Рябков отмечал, что данных о том, когда может пройти телефонная беседа президента России Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа, пока нет.

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    27 января 2025, 15:32 • Новости дня
    Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

    Путин в телефонном разговоре поздравил Лукашенко с победой на выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин по телефону поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах в Белоруссии. Лидеры обсудили двусторонние вопросы и международные темы.

    Как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, в ходе которого тепло поздравил его с победой на выборах в Белоруссии. Разговор состоялся по итогам завершившегося выборного процесса.

    В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Они также сверили свои позиции по международной повестке дня и наметили дальнейший график контактов.

    До этого Путин в телеграмме поздравил Лукашенко. Напомним, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.

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    27 января 2025, 18:35 • Новости дня
    Британия ввела санкции против главы ЦИК Белоруссии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британское правительство добавило в санкционный список против Белоруссии несколько физлиц и юрлиц, в их числе – руководитель ЦИК республики Игорь Карпенко.

    Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в Британию и заморозку активов в случае их обнаружения, распространили на председателя Центризбиркома республики Игоря Карпенко, руководителя главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД страны Андрея Ананенко и его заместителя Михаила Бедункевича, передает ТАСС.

    Под санкции также попали начальники исправительных учреждений в Гродно и Волковыске Павел Казаков и Виктор Дубровка, начальник СИЗО №1 в Минске Андрей Цедрик.

    Кроме того, санкции были введены в отношении завода «Легмаш» в Орше, конструкторского бюро «Беспилотные вертолеты» и предприятия «АЛЕВКУРП», разрабатывающего радиолокационные системы.

    Напомним, в Белоруссии на прошлых выходных прошли президентские выборы. Действующий глава страны Александр Лукашенко был переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.

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