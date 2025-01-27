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Лукашенко назвал условие отказа Белоруссии от размещения «Орешника»
Лукашенко выразил готовность обсудить с Россией неразмещение «Орешника» при отказе США от планов в Европе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности обсудить с Россией вопрос неразмещения баллистических ракет средней дальности «Орешник» на территории страны, если США откажутся от своих планов по размещению ракет в Европе.
Лукашенко на пресс-конференции, посвященной итогам президентских выборов, уточнил, что это станет возможным, если США откажутся от своих намерений развернуть ракеты средней дальности в Европе, пишет «Коммерсант».
«Почему дислоцируем «Орешник» в Белоруссии? В ответ на желание и возможность размещения ракет средней дальности американцами в Европе. Поэтому если они откажутся от этого, тогда я старшему брату (России) скажу: «Давай повременим», – сказал белорусский лидер.
Лукашенко также подчеркнул, что для Белоруссии критически важно, чтобы американские ракеты средней дальности не были размещены в Европе, так как они могут быть оборудованы ядерными боеголовками. Он добавил, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно «буквально со дня на день», но при этом отметил, что это вопрос не срочный, что оставляет пространство для дипломатического решения.
Накануне Лукашенко объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Лукашенко поручил разместить на территории Белоруссии российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение, заявив, что Минск будет самостоятельно определять цели для комплекса, а в случае необходимости применять оружие совместно с Россией.