В Минске определились с местом размещения «Орешника»

Лукашенко заявил о размещении комплекса «Орешник» ближе к Смоленску

Tекст: Ольга Иванова

Лукашенко подтвердил, что планируется размещение новой системы «Орешник» на территории страны ближе к Смоленску, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что данная мера является ответом на возможное размещение американских ракет средней дальности в Европе. Лукашенко отметил: «Почему дислоцируем »Орешник« в Беларуси? В ответ на желание и возможность размещения ракет средней дальности американцами в Европе».

Лукашенко добавил, что Белоруссия располагает необходимым вооружением для обороны. Однако Минск, если потребуется, может обратиться к России за дополнительным вооружением. В случае чрезвычайной ситуации, возможно импортировать комплекс «Орешник» из России.

По словам белорусского президента, первая установка «Орешника» будет размещена в стране сразу после ее производства в России. Лукашенко также отметил, что сроки поставки в Белоруссию могут быть ускорены по договоренности с российским президентом Владимиром Путиным.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Лукашенко поручил разместить на территории Белоруссии российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение, заявив, что Минск будет самостоятельно определять цели для комплекса, а в случае необходимости применять оружие совместно с Россией.

Лукашенко также отметил, что в Белоруссии может быть размещено десять российских ракетных комплексов «Орешник», но их количество может увеличиться в будущем.