Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!9 комментариев
В Минске определились с местом размещения «Орешника»
Лукашенко заявил о размещении комплекса «Орешник» ближе к Смоленску
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.
Лукашенко подтвердил, что планируется размещение новой системы «Орешник» на территории страны ближе к Смоленску, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что данная мера является ответом на возможное размещение американских ракет средней дальности в Европе. Лукашенко отметил: «Почему дислоцируем »Орешник« в Беларуси? В ответ на желание и возможность размещения ракет средней дальности американцами в Европе».
Лукашенко добавил, что Белоруссия располагает необходимым вооружением для обороны. Однако Минск, если потребуется, может обратиться к России за дополнительным вооружением. В случае чрезвычайной ситуации, возможно импортировать комплекс «Орешник» из России.
По словам белорусского президента, первая установка «Орешника» будет размещена в стране сразу после ее производства в России. Лукашенко также отметил, что сроки поставки в Белоруссию могут быть ускорены по договоренности с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Лукашенко поручил разместить на территории Белоруссии российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение, заявив, что Минск будет самостоятельно определять цели для комплекса, а в случае необходимости применять оружие совместно с Россией.
Лукашенко также отметил, что в Белоруссии может быть размещено десять российских ракетных комплексов «Орешник», но их количество может увеличиться в будущем.