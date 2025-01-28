Названа дата переименования Мексиканского залива в Google Maps

Google сообщила о дате переименования Мексиканского залива и горы Денали

Tекст: Максим Попов

Как пояснили в Google, переименование будет происходить в соответствии с изменениями в официальных государственных ресурсах, передает ТАСС.

«У нас есть устоявшаяся практика переименования названий после внесения изменений в официальных государственных ресурсах. Для географических названий этим целям служит GNIS. Когда это [переименование в GNIS] произойдет, мы оперативно обновим Google Maps для отображения горы Маккинли и Американского залива», – заявили в компании.

Также отмечается, что если названия географических объектов различаются для разных стран, то жители видят официальное название, принятое в стране пребывания, а пользователи из других регионов смогут видеть оба варианта.

До этого информационное агентство Associated Press заявило, что продолжит использовать название Мексиканский залив, несмотря на указ президента США Дональда Трампа, однако изменит название горы Денали на Маккинли.

Ранее сообщалось, что Трамп инициировал процесс изменения названий Мексиканского залива и горы Денали в официальных документах, подчеркнув их экономическую и историческую значимость. Также стало известно, что американский миллиардер Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в честь Джорджа Вашингтона, первого президента США.