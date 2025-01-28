Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.10 комментариев
Вильфанд спрогнозировал повышении температуры в России на два градуса
Гидромет сообщил о потеплении в центре европейской России в следующем десятилетии
В ближайшие десять лет температура в центре европейской России может подняться на два градуса относительно конца прошлого века, предупредил Гидромет, указывая на вероятное превышение порога в 1,5 градуса.
Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в следующем десятилетии средняя температура в центре европейской части России и Центральном Черноземье может быть выше на два градуса по сравнению с концом прошлого века, передает ТАСС.
Вильфанд подчеркнул, что если условия Парижского соглашения будут выполняться, рост температуры на Земле может замедлиться. Однако в настоящее время выполнение соглашения не стабилизировало температурный рост, и содержание парниковых газов не уменьшается. Даже если полностью прекратить эмиссию парниковых газов, их накопленная часть уменьшится только через 30 лет.
Метеоролог добавил, что существуют большие сомнения в том, что порог в 1,5 градуса по недопущению повышения температуры, установленный Парижским соглашением, не будет превышен. Он также отметил, что повышение температуры затронет и зимние месяцы.
Напомним, Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года, к нему присоединились 195 государств. По его условиям страны-участницы обязались добровольно сокращать выбросы углекислого газа в ближайшие десятилетия, чтобы удержать рост среднегодовой температуры на отметке в 1,5 или два градуса по сравнению с доиндустриальной экономикой.
Накануне синоптики спрогнозировали повышение температуры на 75-85% территории России.