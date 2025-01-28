Вильфанд спрогнозировал повышении температуры в России на два градуса

Гидромет сообщил о потеплении в центре европейской России в следующем десятилетии

Tекст: Максим Попов

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в следующем десятилетии средняя температура в центре европейской части России и Центральном Черноземье может быть выше на два градуса по сравнению с концом прошлого века, передает ТАСС.

Вильфанд подчеркнул, что если условия Парижского соглашения будут выполняться, рост температуры на Земле может замедлиться. Однако в настоящее время выполнение соглашения не стабилизировало температурный рост, и содержание парниковых газов не уменьшается. Даже если полностью прекратить эмиссию парниковых газов, их накопленная часть уменьшится только через 30 лет.

Метеоролог добавил, что существуют большие сомнения в том, что порог в 1,5 градуса по недопущению повышения температуры, установленный Парижским соглашением, не будет превышен. Он также отметил, что повышение температуры затронет и зимние месяцы.

Напомним, Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года, к нему присоединились 195 государств. По его условиям страны-участницы обязались добровольно сокращать выбросы углекислого газа в ближайшие десятилетия, чтобы удержать рост среднегодовой температуры на отметке в 1,5 или два градуса по сравнению с доиндустриальной экономикой.

Накануне синоптики спрогнозировали повышение температуры на 75-85% территории России.