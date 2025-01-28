Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.10 комментариев
Дипломат оценил вероятность поставок корейского оружия на Украину
Зиновьев: Южная Корея всерьез восприняла предостережения России о поставках оружия Украине
Правительство Южной Кореи обратило внимание на предупреждения Москвы относительно военных поставок Украине, сообщил посол России в Сеуле Георгий Зиновьев.
«Наши южнокорейские коллеги, безусловно, знают о российской позиции по данному вопросу и серьезно восприняли предупреждения, прозвучавшие в том числе на высшем уровне», – приводят «Известия» слова Зиновьева.
Дипломат подчеркнул, что значительная часть населения Южной Кореи отрицательно относится к идее поставок военной техники в Киев. Это, по его словам, свидетельствует о том, что общественное мнение в стране играет важную роль в формировании государственной политики.
Кроме того, посол отметил, что в настоящее время приоритетом для южнокорейского правительства являются внутренние вопросы и развитие отношений с администрацией Дональда Трампа, что также может повлиять на их отношение к международным обязательствам и потенциальным поставкам вооружения.
Напомним, в ноябре прошлого года Россия предупредила о последствиях поставок южнокорейского оружия Украине, которые «могут окончательно разрушить отношения между Сеулом и Москвой». После этого правительство Южной Кореи отказало Украине в продаже ЗРК «Чхонгун» и других вооружений.