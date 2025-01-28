Трамп объявил о запрете участия Китая в сделке по TikTok

Трамп заявил, что Китай не будет участвовать в покупке TikTok

Tекст: Максим Попов

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство страны примет меры, чтобы исключить участие Китая в сделке по покупке популярного видеосервиса TikTok, передает ТАСС. Об этом он сообщил на ежегодном собрании Республиканской партии в Майами.

Трамп отметил, что его предложение не запрещать TikTok в США позволило республиканцам укрепить свои позиции среди молодых избирателей. Он добавил: «Китай не будет участвовать в этом процессе. Вы не хотите, чтобы Китай участвовал, но посмотрим, что произойдет», - приводит агентство слова американского лидера.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа ищет американских инвесторов для покупки 50% акций TikTok. Главным претендентом на приобретение сервиса называют Ларри Эллисона, главу Oracle. Также есть информация о том, что в торгах может принять участие Илон Маск, известный космический магнат.

Известно, что предыдущий президент Джо Байден в 2024 году подписал закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать TikTok или прекратить его деятельность в США. TikTok был заблокирован, но после заявления Трампа о выпуске указа об отсрочке запрета приложение вновь стало доступным для пользователей.