В МИД назвали безосновательными обвинения в адрес России в азербайджанских СМИ

Замглавы МИД России Галузин обсудил с послом Азербайджана Мустафаевым крушение самолета в Казахстане и обвинения в СМИ

Tекст: Вера Басилая

Замглавы МИД России Михаил Галузин провел встречу с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым, во время которой российским дипломатом было выражено недоумение по поводу серии антироссийских публикаций и дезинформации о деятельности Русского дома в Баку, сообщается на сайте МИД России.

«Отмечена абсолютная безосновательность прозвучавших обвинений», – подчеркнули в ведомстве.

На встрече обсуждалось крушение самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахстанского Актау. Галузин и Мустафаев акцентировали необходимость завершения официального расследования и обнародования его результатов для прояснения всех обстоятельств трагедии.

Российская сторона подчеркнула важность выстраивания отношений с Азербайджаном в духе стратегического партнерства и союзничества, несмотря на недавние публикации в азербайджанских СМИ.

Ранее в МИД России заявили, что фальшивое письмо Лаврова азербайджанскому коллеге является политическим заказом и попыткой спекуляции на крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» вблизи Актау.

Россия выразила заинтересованность в объективном расследовании катастрофы AZAL под Актау, следственные органы уже работают над выяснением причин трагедии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что трагедии можно было избежать при координации между Вооруженными силами и гражданскими службами России, и потребовал наказать виновных в катастрофе AZAL близ Актау.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что отношения Москвы и Баку носят доверительный характер, закрытых тем нет.