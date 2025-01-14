Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.0 комментариев
Лавров высоко оценил отношения России и Азербайджана
Лавров заявил о доверительном характере отношений России и Азербайджана
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы и Баку носят доверительный характер, закрытых тем нет.
Москва высоко оценивает развитие отношений с Баку, связи носят доверительный характер. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает ТАСС.
«Что касается российско-азербайджанских отношений, я их оцениваю очень высоко. Они доверительные, президенты регулярно общаются, закрытых тем каких-либо не существует. У них, у президента Путина и президента Алиева, налажена работа по стимулированию правительств на поиск новых взаимовыгодных проектов», – отметил глава дипведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, фальшивое письмо, якобы отправленное главой МИД России Сергеем Лавровым азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову, является политическим заказом и попыткой спекулировать на крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» вблизи Актау.
Россия выразила заинтересованность в объективном расследовании авиакатастрофы AZAL под Актау, следственные органы уже работают над выяснением причин трагедии.
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, принес свои извинения и выразил глубокие соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.