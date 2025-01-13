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МИД заявил о появлении фальшивого письма от якобы Лаврова главе МИД Азербайджана
Фальшивое письмо, якобы отправленное главой МИД России Сергеем Лавровым азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову, является политическим заказом и попыткой спекулировать на крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» вблизи Актау 25 декабря, заявили в российском дипведомстве.
В сообщении в Telegram-канале МИД России говорится о появлении в Сети фальшивого письма, якобы отправленного от имени главы МИД РФ Сергея Лаврова министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову. По информации ведомства, это письмо написано на английском языке и заявляет, что Россия не может гарантировать безопасное использование своего воздушного пространства.
Министерство подчеркнуло, что данное письмо является «циничной и грубой фальшивкой». В МИД отметили, что авторы документа не потрудились придать ему официальные атрибуты, отправив с обычного почтового домена и простого адреса электронной почты, что указывает на его недостоверность.
Также в сообщении МИД России говорится, что за злонамеренной дезинформацией стоит политический заказ. Это попытка спекулировать на теме крушения самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря в окрестностях казахстанского города Актау, добавили там.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия выразила заинтересованность в объективном расследовании авиакатастрофы AZAL под Актау.