Завершена очистка от мазута танков и отсеков кормовой части «Волгонефть-239»

Завершена очистка танков и отсеков кормовой части танкера «Волгонефть-239» от 1,5 тыс тонн мазута

Tекст: Вера Басилая

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил, что битумовозы успешно завершили свою работу. Было выгружено почти 1,5 тыс. тонн мазута менее чем за неделю, передает ТАСС.

Теперь предстоит следующий этап работ – утилизация кормовой части судна. Подготовка и разработка необходимой документации для этого процесса уже началась.

Ранее на мелководье у мыса Панагия завершилась досрочная откачка мазута из танкера «Волгонефть-239», начатая 19 января, когда из кормовой части в битумовозы было перемещено около 1,5 тыс. тонн горючего.

В МЧС России сообщали, что со дна Черного моря в районе причала Витязево водолазами собрано свыше 1,4 тонны мазута в ходе обследования акватории.

Напомним, власти планируют утилизировать танкер «Волгонефть-239», начиная с кормы судна, а затем начнут подъем носовой части и частей «Волгонефти-212».