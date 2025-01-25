Морспасслужба досрочно завершила откачку мазута из танкера «Волгонефть-239»

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что специалисты Морспасслужбы Минтранса России досрочно завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение у мыса Панагия. Откачка началась 19 января и завершилась в субботу. Из кормовой части было откачано около 1,5 тыс. тонн мазута, который затем перегрузили в двадцать железнодорожных цистерн, передает РИА «Новости».

Как указали в пресс-службе правительства, работы по зачистке танков для их последующей разделки и утилизации уже начаты. Согласно распоряжению капитана морского порта Тамань, все работы по демонтажу кормовой части и вывозу частей судна должны быть полностью завершены к 31 марта.

Также в правительстве отметили, что разработка проекта утилизации кормовой части танкера должна быть завершена до конца текущего месяца. До начала работ по разделке судна будут проведены специальные мероприятия, необходимые для безопасной утилизации.

Ранее в МЧС России сообщили, что со дна Черного моря в районе причала Витязево водолазами собрано свыше 1,4 тонны мазута в ходе обследования акватории.

В пятницу вице-премьер Виталий Савельев заявил, что в Керченском проливе завершается откачка мазута из танкера «Волгонефть-239», где было около 1400 тонн нефтепродуктов, а вокруг судна создано защитное сооружение для предотвращения утечек в Черное море.

Напомним, власти планируют утилизировать танкер «Волгонефть-239», начиная с кормы судна, а затем начнут подъем носовой части и частей «Волгонефти-212». Савельев сообщил, что этот процесс является приоритетным.