Трамп сообщил о планах добычи нефти в заповедниках Аляски

Трамп сообщил о планах начать добычу нефти в заповедных землях Аляски посредством исполнительного указа

Tекст: Максим Попов

По словам Трампа, запасы, находящиеся в Национальном Арктическом заповеднике, способны удовлетворить энергетический спрос всей Азии, сообщило ТАСС.

«И мы сделаем это очень быстро», – приводит агентство слова Трампа на ежегодном собрании Республиканской партии в Майами. Он подчеркнул, что эти ресурсы могут стать важным источником для азиатского региона благодаря своему географическому положению.

Трамп отметил, что процесс может быть ускорен благодаря использованию исполнительного указа, поскольку предыдущие инициативы не проходили через Конгресс. Решение может оказать значительное влияние на энергетическую политику США и международные рынки, сказал президент США.

Ранее Трамп сообщил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

В Кремле отреагировали на заявления Трампа, отметив, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они никак не связаны между собой.

Эксперт Игорь Юшков назвал планы Трампа обрушить цены на нефть непродуманной импровизацией.