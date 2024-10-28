Запад решился испытать народ Грузии на твердость

Эксперты оценили перспективы протестов в Грузии

Tекст: Анастасия Куликова,

Дмитрий Александров,

Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов. Она также призвала своих сторонников выйти на акцию протеста, которая пройдет в понедельник в 19.00 (18.00 мск) на проспекте Руставели. Таким образом глава государства якобы хочет защитить «тотально захваченные» голоса граждан, желающих приблизить «европейское будущее страны».

«Хочу сказать от лица единственного независимого института, оставшегося в этом государстве, – я не признаю эти выборы. Признание этих выборов невозможно. Это равносильно признанию прихода России сюда, подчинению Грузии России», – заявила она.

В свою очередь председатель парламента республики Шалва Папуашвили назвал заявления Зурабишвили ложью. По его словам, президент «вместе с оппозицией вовлечена в сценарий дестабилизации Грузии». На этом фоне он также сообщил, что член местного органа самоуправления (сакребуло) от правящей «Грузинской мечты», вбросивший бюллетени для голосования на выборах в Марнеули перед телекамерами оппозиционных компаний, задержан. По грузинским законам, фальсификатору грозит до двух лет заключения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По словам Папуашвили, на выборах всего было «несколько инцидентов», а этот факт считается самым резонансным.

Тем не менее западные страны активно критикуют итоги парламентских выборов в Грузии. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что международные наблюдатели не признали электоральную кампанию свободной и справедливой, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил «серьезные опасения» по поводу влияния недавних законодательных поправок на результаты голосования.

Кроме того, глава делегации Европарламента Антонио Лопес-Истурис Уайт высказался об обеспокоенности со стороны ЕС по поводу регресса демократии в Грузии. По его словам, наблюдатели от организации якобы заметили «напряженную обстановку, неразбериху и хаос» на участках. Он также уверяет, что имело место давление со стороны членов правящей партии на избирателей. Михаэль Рот написал, что Германия также «обеспокоена грузинскими выборами, которые не были ни свободными, ни справедливыми».

Итоги кампании активно обсуждаются и в западных СМИ. Так, The Guardian пишет, что результаты выборов станут «переломными», поскольку они рискуют изменить путь «некогда одного из самых прозападных постсоветских государств». The Economist отмечает, что масштаб победы «Грузинской мечты» «выбил ветер из парусов оппозиции». По оценке издания, это затормозит стремление страны к интеграции в ЕС.

Схожей позиции придерживается Financial Times. Газета акцентирует внимание на скором визите венгерского премьера Виктора Орбана в республику. По оценке издания, это событие может обострить политический кризис в государстве, а также усложнить реакцию Евросоюза на сложившееся положение дел.

Напомним, выборы в Грузии прошли 26 октября. Согласно результатам ЦИК, лидирующую позицию заняла правящая партия «Грузинская мечта» с 54,08% голосов после подсчета 99,2% бюллетеней. «Коалиция за перемены» набрала 10,92%, «Сильная Грузия» получила 8,72%, партия «За Грузию» – 7,76%. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента.

«Зурабишвили не умеет идти на компромиссы. Тем более она заранее говорила о фальсификациях в случае победы «Грузинской мечты», о неких тайных российских спецоперациях, поэтому она априори перерезала себе все пути к отступлению. Президент не может сейчас не говорить, что Тбилиси сбился с европейского пути и только она будет бороться за возвращение к этому курсу», – сказал грузинский политолог Петрэ Мамрадзе. «Мне кажется, что

оппозиция в глубине души понимает неадекватность Зурабишвили, но ведь и они сами не способны отступить.

Так что эта игра продолжится еще несколько месяцев. Но я верю, что потом все успокоится. «Грузинская мечта» должна выдержать давление, поскольку правда на ее стороне», – считает аналитик. «В реальности фактов массовых нарушений не выявлено. Возможно, имелись лишь единичные случаи. Но сам избирательный процесс, и это подтверждают международные наблюдатели, со стороны ЦИК был организован хорошо. А что касается разговоров о поляризации, Грузии к этому не привыкать», – отмечает он.

«Кстати, я не увидел на выборах никакого принуждения государственных служащих, да и большинство наблюдателей назвали в своих интервью грузинским СМИ их честными и свободными», – говорит собеседник. Он также напомнил «фейковую голодовку» экс-президента Михаила Саакашвили и призывы Запада выпустить его из заключения.

«Но как только ЕСПЧ признал, что нет необходимости вывозить Саакашвили на лечение из Грузии, тот сразу же излечился. Чего-то похожего я ожидаю и на этот раз. На Западе тоже все больше людей, которые видят, что на Грузию извне оказывают давление излишне и незаслуженно. Визит Виктора Орбана в Тбилиси 28-29 октября, действующего главы ЕС, из этого ряда. Очень хорошо, что он приезжает», – отметил Мамрадзе.

Германский политолог Александр Рар напоминает, что в воскресенье в ряде международных СМИ транслировали интервью с международными наблюдателями, находившимися в Грузии.

«Они сначала сдержанно, а потом все громче и громче стали рассказывать о манипуляциях на выборах. Методика сработала: под вечер весь Запад стал говорить, что итоги фальсифицированы»,

– заметил он. «Либеральные элиты просто не могут себе представить, что грузины вдруг стали бы голосовать за партию, которая действует против европейских ценностей. По мнению политиков из Европы и США, Бидзина Иванишвили продался Москве, и его вместе с «Грузинской мечтой» необходимо гнать в шею, а Тбилиси вместе с Киевом забирать в Евросоюз», – уточнил собеседник.

На этом фоне решение Берлина не признавать результаты выборов является прямым сигналом грузинской оппозиции выходить с протестами на улицы, считает Рар. «Так всегда происходит в сценариях цветных революций. Тбилиси грозит майдан, поддержанный Западом», – допускает он.

По мнению политолога, если партия Иванишвили останется у власти, Германия сильно охладеет к Грузии и пойдет на срыв партнерских отношений. «Возможно также, что Берлин полностью переключится на сотрудничество с Арменией в регионе Закавказья», – не исключает собеседник.

Что касается позиции Виктора Орбана, то его признание легитимности победы правительственной партии обернется в Брюсселе очередным скандалом, прогнозирует политолог. «Урсула фон дер Ляйен в бешенстве от его постоянной оппозиции в отношении курса Брюсселя», – заметил Рар.

Предсказуемой реакцию Запада на выборы в Грузии называет Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Он добавил, что неприязнь между правительством страны, ЕС и США сформировалась довольно давно. «Но в последние два года это противостояние усугубилось, потому что Тбилиси категорически не хочет вовлекаться в противостояние России и Запада, настаивает на своем праве оставаться в стороне», – уточнил собеседник. При этом такое

положение дел не нравится Брюсселю и Вашингтону, поэтому в ход идут те методы и инструменты, которые есть у них в арсенале.

«Так, используется аргумент, мол, грузинское правительство хоронит европейское будущее страны. Приостановлены переговоры о вступлении в ЕС. Впрочем, это некоторая демагогия, потому что перспективы совершенно не определены, да и никакого реального диалога нет. Тем не менее это существовало как этикетка, и сейчас ей помахивают с тем, чтобы надавить на Тбилиси», – указал политолог.

Лукьянов напомнил, что в Грузии есть сегмент общества, который считает европейскую ориентацию абсолютно безальтернативным вариантом развития республики. «Нынешние заявления о непризнании выборов, о нарушениях, которые якобы имели место, нацелены на то, чтобы этот пласт населения возбудить, заставить их выйти на улицу и спровоцировать беспорядки. Ведь как только возникает акт применения силы, вся обстановка взвинчивается», – пояснил собеседник.

Призывы президента Грузии Саломе Зурабишвили к протестам тоже вполне ожидаемый шаг, считает эксперт. Он отметил, что политик находится в оппозиции по отношению к партии «Грузинская мечта», она «в наиболее радикальном виде представляет собой сторонницу безоглядного присоединения к западной антироссийской коалиции». «До тех пор, пока Зурабишвили остается на посту, она будет стараться использовать свой ресурс, чтобы спровоцировать бузу», – добавил политолог.

Впрочем, на фоне призыва европейских стран не признавать выборы в парламент выделяется Будапешт. Однако вес позиции председательствующей в ЕС Венгрии небольшой, указал Лукьянов. «Виктор Орбан – диссидент. Внутри Евросоюза он олицетворяет некую попытку альтернативного взгляда. Его позиция по выборам в Грузии очень последовательна. Но если в Европе и США все-таки решат разыграть некую карту в Тбилиси, то вряд ли он сможет что-то сделать, что-либо противопоставить давлению Запада», – уточнил собеседник. По его словам, вопрос о том, разыгрывать ли «партию», западными странами окончательно не решен. «Есть ли потенциал? Конечно. Все будет зависеть от устойчивости психики и крепости нервов у «Грузинской мечты». Потому что

пример Украины 2014 года показывает, что если власть начинает колебаться, как это сделал Виктор Янукович, если начинает давать слабину, идти на якобы переговоры, компромиссы, то ни к чему хорошему это не приводит»,

– рассуждает политолог. «До сих пор грузинские власти демонстрировали удивительную твердость. Ожидать от Тбилиси, что он займет настолько последовательную позицию в отстаивании своих интересов, не поддаваясь на давление Запада, было трудно. Весь предыдущий опыт до событий десятилетней давности говорил о другом», – напомнил Лукьянов. Сейчас «Грузинская мечта» ведет себя достаточно уверенно, потому что в партии убеждены: заметное большинство населения на их стороне.

«Если председатель фракции Бидзина Иванишвили и его соратники проявят твердость и будут аккуратными – ведь задача Запада спровоцировать их на серьезное применение насилия – тогда, я думаю, ситуация через какое-то время уляжется. От них отстанут по той причине, что США и Европа увидят бесперспективность своих действий, а тратить слишком много времени и сил на Тбилиси западные страны не будут», – считает эксперт.

После этого, по прогнозам политолога, отношения республики с Западом будут постепенно стабилизироваться, потому что они «нужны и той и другой стороне». «Если политики «Грузинской мечты» докажут, что они устойчивы и их не свернешь, США и Европе некуда будет деваться, им придется взаимодействовать с Тбилиси. Хотя, очевидно, процессы так называемой интеграции в евро-атлантический институт зависли, по крайней мере, до той поры, пока «Грузинская мечта» остается у руля», – заключил Лукьянов.