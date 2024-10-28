Financial Times назвала выборы в Грузии «политическим хаосом»

FT: Политический хаос в Грузии поставил под угрозу ее амбиции в ЕС

Виктор Орбан, премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Венгрии, посетит Грузию 28-29 октября, чтобы поддержать правящую партию «Грузинская мечта». Это произойдет сразу после парламентских выборов, результаты которых вызвали протесты оппозиции и угрозы для европейских амбиций страны, утверждает британская Financial Times.

Результаты выборов показали, что «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов, однако оппозиционные партии заявили о фальсификациях и призвали к массовым протестам. Президент страны Саломе Зурабишвили раскритиковала результаты выборов, назвав их «российской спецоперацией».

FT пишет, что Орбан, известный своей «пророссийской позицией», поздравил «Грузинскую мечту» с победой еще до завершения голосования. Его визит в Тбилиси, включая публичные мероприятия с представителями партии, может усилить напряжение в столице и усложнить реакцию ЕС на кризис.

Европейская комиссия заявила о необходимости расследовать нарушения на выборах, а президент Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул важность приверженности грузинского руководства пути в ЕС. Однако поддержка Орбаном пророссийской партии может серьезно подорвать усилия Грузии по вступлению в ЕС и укрепить связи с Москвой, утверждает Financial Times.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста в Тбилиси, Борис Джонсон также обвинил грузинские власти в фальсификации выборов и выразил поддержку оппозиции. Центральная избирательная комиссия Грузии подтвердила победу партии «Грузинская мечта» с 53,92%, а также в парламент прошли четыре оппозиционные партии. Грузия погружается в новый политический кризис, поскольку и президент страны, и оппозиция отказываются признавать результаты выборов, что оставляет перед Грузией три сценария дальнейшего развития событий.