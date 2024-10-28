Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.0 комментариев
Власти Грузии обвинили президента Зурабишвили во лжи
Президент Грузии Саломе Зурабишвили лжет о якобы фальсификациях на выборах в парламент Грузии, состоявшихся 26 октября, заявил на пресс-конференции председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Когда Зурабишвили говорит о манипуляциях аппаратурой, которая использовалась в процессе голосования, она лжет. Это обычный обман», – сказал он.
По его словам, призвавшая к протестам против итогов выборов Зурабишвили «вместе с оппозицией вовлечена в сценарий дестабилизации в Грузии».
«Президент прямо из своего дворца распространяет дезинформацию, – сказал Шалва Папуашвили. – Она вводит граждан в заблуждение, играет на их эмоциях – и это неслыханно!».
Он заявил, что «ни одно из обвинений не соответствует действительности».
Председатель парламента заявил, что президент и оппозиция «получили задание устроить в стране хаос».
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обещал не допустить подрыва конституционного строя.