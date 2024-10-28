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    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.

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    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии начинается самое интересное

    В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.

    2 комментария
    28 октября 2024, 11:05 • Новости дня

    Премьер Грузии обещал не допустить подрыва конституционного строя

    Премьер Грузии обещал не допустить подрыва конституционного строя
    @ IRAKLI GEDENIDZE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя непризнание оппозицией выборов в парламент, заявил, что не допустит «подрыва конституционного строя», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На заседании правительства 28 октября председатель правительства Грузии заявил, что оппоненты победившей «Грузинской мечты» и поддерживающие их НПО, «скрывающие свое финансирование», «недовольны оценками БДИПЧ/ОБСЕ», «не смиряются с итогами выборов, пытаются выступить против конституционного строя в Грузии, но никто не сможет подорвать конституционный строй в нашей стране».

    Он выразил благодарность международным наблюдателям, ЦИК, правоохранительным органам и подчеркнул «беспрецедентную поддержку» «национальных интересов, мира и развития» со стороны народа Грузии.

    По словам Ираклия Кобахидзе, «на выборах было открыто 3011 избирательных участков, и более чем в 3000 из них обстановка была беспрецедентно мирной».

    В понедельник под руководством президента Саломе Зурабишвили начинаются массовые акции протеста, оппозиция называет выборы нелегитимными.

    Ранее грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе объяснил призыв «неадекватной» Зурабишвили к протестам.

    27 октября 2024, 20:20 • Новости дня
    Президент Грузии призвала к протестам в центре Тбилиси

    Зурабишвили назвала парламентские выборы в Грузии сфальсифицированными

    Президент Грузии призвала к протестам в центре Тбилиси
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости протестов в связи с итогами парламентских выборов. «Хочу позвать вас завтра на проспект Руставели в 7 часов (18.00 мск), чтобы мы все вместе сказали, что не признаем эти выборы и защищаем каждый голос», – отметила Зурабишвили на брифинге, сообщает РИА «Новости».

    Президент считает, что выборы, прошедшие в субботу, были «тотально сфальсифицированными». Она поблагодарила избирателей, голосовавших за «европейское будущее страны», но подчеркнула, что их голоса были «тотально захвачены». Зурабишвили настаивает на том, что граждане должны выразить свое несогласие и защитить свои права.

    Участники протестов планируют собраться в центре Тбилиси, чтобы выразить свое несогласие с текущими политическими процессами и потребовать пересмотра результатов выборов. Ситуация в Грузии остается напряженной, дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции властей и общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

    Коментарии (36)
    27 октября 2024, 23:14 • Новости дня
    Захарова задала Зурабишвили вопрос о будущем Грузии

    Захарова оспорила заявление Зурабишвили о непризнании выборов в Грузии

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала заявление президента Грузии о непризнании парламентских выборов, задав вопрос, чем грузинское будущее хуже европейского, и отметила, что ЕС утратил стабильность.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о непризнании парламентских выборов. Как передает ТАСС, Захарова задала вопрос, чем грузинское будущее хуже европейского, напомнив, что Грузия древнее Франции.

    Захарова отметила, что Европейский союз утратил стабильную ресурсную поддержку и переживает экономические трудности. Она добавила, что ЕС, из-за американских действий, столкнулся с потоком нелегальных мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки. Захарова усомнилась, что ЕС может дать кому-либо «европейское будущее», и подчеркнула важность самостоятельного мышления для сохранения будущего.

    Также Захарова напомнила, что двоюродная сестра Зурабишвили, Элен Каррер д’Анкосс, разочаровалась в ЕС. Каррер д’Анкосс заявила, что Европе не нужен расширенный Евросоюз и что Россия не должна стремиться к членству в нем.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает итоги парламентских выборов и призвала к протестам. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отверг обвинения в нелегитимности выборов и гарантировал проведение первого заседания нового парламента. По результатам подсчета голосов, правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» досталось 54,08% голосов, что позволяет ей формировать правительство.

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан, заявил, что проведет переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и стал первым, кто поздравил своего грузинского коллегу с победой «Грузинской мечты».

    Коментарии (14)
    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    Коментарии (7)
    27 октября 2024, 14:21 • Новости дня
    Президент Грузии начала готовить процесс непризнания выборов в парламент
    Президент Грузии начала готовить процесс непризнания выборов в парламент
    @ Martin Pedaja/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Лидеры трех из четырех оппозиционных партий, которые преодолели барьер в пять процентов и попали в парламент Грузии по итогам выборов 26 октября, но отказались признать их легитимность, прибыли на консультации к президенту Саломе Зурабишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В консультациях по планам организации протестов не участвует лидер получившей более восьми процентов партии «За Грузию», бывший премьер-министр Георгий Гахария.

    Также к президенту Зурабишвили прибыли главы ведущих неправительственных организаций Грузии, которые резко критикуют власти.

    Ранее в «Грузинской мечте» заявили о том, что нет никакого пространства для манипуляций итогами голосования, а ресурса на революцию у радикалов нет.

    Зурабишвили обещает выступить с заявлением в 21.00 (20.00 мск).

    Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

    Коментарии (18)
    27 октября 2024, 18:13 • Новости дня
    ЦИК Грузии завершил подсчет голосов на выборах

    «Грузинская мечта» получила 53,92% голосов по итогам выборов в парламент Грузии

    ЦИК Грузии завершил подсчет голосов на выборах
    @ Irakli Gedenidze/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов, подтвердив победу партии «Грузинская мечта» с 53,92%, в парламент также прошли четыре оппозиционные партии.

    Кроме «Грузинской мечты», в парламент Грузии прошли четыре оппозиционные партии. В совокупности они набрали 37,78% голосов, сообщает РИА «Новости».

    На одном из избирательных участков в Марнеули результаты голосования были аннулированы. Это произошло после инцидента с массовым вбросом бюллетеней, который вызвал общественный резонанс и привел к принятию решения о признании результатов на этом участке недействительными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

    Коментарии (0)
    28 октября 2024, 10:08 • Новости дня
    Грузинский эксперт объяснил призыв «неадекватной» Зурабишвили к протестам
    Грузинский эксперт объяснил призыв «неадекватной» Зурабишвили к протестам
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили априори называла выборы в парламент «нелегитимными» в случае победы правящей «Грузинской мечты», поэтому сейчас она в безвыходной ситуации, заявил грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Зурабишвили не умеет идти на компромиссы, тем более в этом случае, когда она заранее говорила о фальсификациях в случае победы «Грузинской мечты», о неких тайных российских спецоперациях, поэтому она априори перерезала себе все пути к отступлению, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Президент не может сейчас не говорить, что Грузия сбилась с европейского пути и только она будет бороться за возвращение. Вот почему она не признала выборы и зовет митинговать».

    «Мне кажется, что грузинская оппозиция понимает в глубине души неадекватность Зурабишвили, но и сами радикальные оппозиционеры не могут отступить. Так что эта игра продолжится еще несколько месяцев. Но я верю, что потом все успокоится», – считает аналитик.

    «Мой прогноз в том, что «Грузинская мечта» должна выдержать, так как правда на ее стороне. Нет в реальности фактов каких-то массовых нарушений, возможно, были единичные. Но сам процесс, и это подтверждают международные наблюдатели, со стороны ЦИК был организован хорошо. А что касается разговоров о поляризации, Грузии к этому не привыкать. Кстати, я не увидел на выборах никакого принуждения государственных служащих, да и большинство наблюдателей назвали в своих интервью грузинским СМИ их честными и свободными».

    Он напомнил в плане общей ситуации «фейковую голодовку» экс-президента Михаила Саакашвили и призывы Запада выпустить его из заключения, а также митинги его сторонников против правящей партии.

    «Но как только ЕСПЧ признал, что нет необходимости вывозить Саакашвили на лечение из Грузии, тот сразу же излечился. Чего-то похожего я ожидаю и на этот раз», – сказал эксперт.

    «На Западе тоже все больше людей, которые видят, что на Грузию извне оказывают давление излишне и незаслуженно. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Тбилиси 28-29 октября, действующего главы ЕС, из этого ряда. Очень хорошо, что он приезжает», – сказал аналитик.

    Он ожидает, что вскоре внимание Запада переключится на выборы США и «будет меньше внимания к Грузии».

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

    После подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента.

    Коментарии (7)
    28 октября 2024, 01:10 • Новости дня
    Борис Джонсон поддержал акции протеста грузинской оппозиции

    Борис Джонсон заявил о фальсификации выборов в Грузии и поддержал оппозицию

    Борис Джонсон поддержал акции протеста грузинской оппозиции
    @ Gustavo Valiente/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Борис Джонсон обвинил грузинские власти в фальсификации выборов и выразил поддержку оппозиции.

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон обвинил власти Грузии в «краже выборов». По мнению Джонсона, прошедшие выборы были сфальсифицированы.

    В своем микроблоге политик выразил поддержку грузинскому народу.

    «Картина, которая вырисовывается в Грузии ясна: вчерашние выборы были украдены», – написал Джонсон в своем микроблоге. – «Я поддерживаю народ Грузии, который борется за свою свободу, свои права и свое будущее». 

    Ранее партия «Грузинская мечта» набрала 53,92% голосов на парламентских выборах в Грузии, в то время как четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент, получили в общей сложности 37,78%. Оппозиционная партия «Коалиция за перемены» заявила, что результаты выборов являются конституционным переворотом, партия «Единство – Национальное движение» также не признала их итоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты парламентских выборов, где победила партия «Грузинская мечта». Европарламент также объявил, что обнаружил серьезные нарушения на выборах в Грузии, включая давление на избирателей и хаос на участках, что «вызывает обеспокоенность по поводу состояния демократии в стране».

    Между тем, Виктор Орбан, глава правительства Венгрии, председательствующей в Евросовете, завил, что посетит Грузию с официальным визитом 28-29 октября.

    За неделю до выборов в Грузии немецкий Фонд имени Конрада Аденауэра  предсказал возможность массовых волнений в Тбилиси по украинскому сценарию 2014 года. В статье фонда говорилось, что в случае сомнений в честности выборов «сильный осенний шторм в Тбилиси кажется неизбежным». Авторы отметили, что ситуация может напоминать Киев февраля 2014 года, когда стрельба на Майдане привела к гибели десятков людей.

    «Тогда трем министрам иностранных дел Германии, Польши и Франции удалось успешно посредничать между конфликтующими сторонами. Этой осенью Европа может снова оказаться востребованной. Его следует подготовить», делают вывод авторы материала. При этом они умалчивают, что посредничество западных политиков в итоге привело к государственному перевороту на Украине.

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    27 октября 2024, 15:34 • Новости дня
    Грузия заявила о международном признании выборов в парламент
    Грузия заявила о международном признании выборов в парламент

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Власти Грузии по итогам заявлений международных наблюдателей заявили о легитимации выборов в парламент 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции заявил, что международные наблюдатели 27 октября, подводя итоги выборов, применили термин «вчера избранные власти».

    «Это означает признание выборов легитимными без вопросов», – сказал он.

    Ранее в воскресенье представители наблюдательной миссии ОБСЕ, высказав обеспокоенность политической поляризацией в Грузии и отметив недостатки на выборах, сказали, что «надеются, что избранные власти справятся с этими вызовами и приблизят страну к Евросоюзу». В частности, об этом сказал глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Паскаль Аллизард из Франции.

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    27 октября 2024, 20:28 • Новости дня
    Президент Грузии отказалась признать итоги выборов

    Зурабишвили отказалась признать выборы после победы «Грузинской мечты»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты парламентских выборов, где победила партия «Грузинская мечта».

    Как сообщает РИА «Новости», на брифинге она подчеркнула: «Я не признаю эти выборы».

    Зурабишвили не пояснила, какие именно факторы стали основанием для ее решения. Однако известно, что она критиковала усилия «Грузинской мечты» по проведению реформ в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов, подтвердив победу партии «Грузинская мечта» с 53,92%, также сообщалось, что в парламент прошли четыре оппозиционные партии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

    Коментарии (7)
    28 октября 2024, 10:11 • Новости дня
    США и ЕС потребовали расследовать выборы в Грузии

    США и ЕС призвали Грузию расследовать нарушения на выборах

    США и ЕС потребовали расследовать выборы в Грузии
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США и Евросоюз призвали власти Грузии расследовать нарушения на парламентских выборах, указав на «подкуп избирателей и нарушение тайны голосования».

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что международные наблюдатели не признали выборы свободными и справедливыми, он осудил« нарушения международных норм», пишет «Коммерсант».

    Блинкен подчеркнул, что были «зафиксированы злоупотребления правящей партией государственными ресурсами и случаи запугивания». Он поддержал призывы международных и местных наблюдателей к проведению тщательного расследования всех нарушений.

    Верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, между тем, выразил «серьезные опасения» по поводу влияния недавних законодательных поправок на результаты голосования.

    Он заметил, что наблюдатели сообщили о «неравных условиях и поляризованной атмосфере» во время избирательной кампании.

    «ЕС ожидает оперативного, прозрачного и независимого расследования от Центральной избирательной комиссии Грузии и других властей, чтобы восстановить доверие к избирательному процессу», – говорится в заявлении Борреля.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты парламентских выборов, где победила партия «Грузинская мечта».

    Зурабишвили также призвала к протестам в центре Тбилиси.

    Европарламент объявил, что обнаружил серьезные нарушения на выборах в Грузии, включая давление на избирателей и хаос на участках.

    Напомним, Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов, подтвердив победу партии «Грузинская мечта» с 53,92%.

    Коментарии (11)
    27 октября 2024, 18:09 • Новости дня
    Орбан поздравил Кобахидзе с победой «Грузинской мечты» на выборах и собрался в Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Виктор Орбан, глава правительства Венгрии, председательствующей в Евросовете, посетит Грузию с официальным визитом 28-29 октября, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

    Виктор Орбан проведет переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. С ним также прибудут члены правительства Венгрии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Премьер-министр Венгрии первым поздравил своего грузинского коллегу с победой «Грузинской мечты» на выборах в парламент 26 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

    Коментарии (0)
    27 октября 2024, 17:58 • Новости дня
    Европарламент заявил о регрессе демократии в Грузии после выборов

    Европарламент заявил о серьезных нарушениях на парламентских выборах в Грузии

    Tекст: Ольга Иванова

    Европарламент обнаружил серьезные нарушения на выборах в Грузии, включая давление на избирателей и хаос на участках, что вызывает обеспокоенность по поводу состояния демократии в стране, заявил глава делегации от Европарламента Антонио Лопес-Истурис Уайт на пресс-конференции в Тбилиси.

    Европарламент выразил обеспокоенность по поводу регресса демократии в Грузии после парламентских выборов. Глава делегации Европарламента Антонио Лопес-Истурис Уайт на пресс-конференции в Тбилиси заявил о множестве серьезных нарушений. В частности, он отметил присутствие видеокамер на участках, что нарушает действующее законодательство, а также напряженную обстановку и хаос на выборах, сообщает ТАСС.

    «Для нас было удивлением, когда мы увидели видеокамеры на участках, что не предусмотрено нынешним законодательством. Группы европарламентариев также заметили напряженную обстановку, неразбериху и хаос. Секретность выборов не всегда соблюдалась. Мы выражаем обеспокоенность регрессом грузинской демократии», – заявил Уайт.

    Кроме этого, Уайт указал на давление на избирателей, присутствие членов партий на участках и даже применение физической силы к избирателям, что подрывает доверие к избирательному процессу в стране. Эти нарушения вызывают серьезные опасения по поводу дальнейшего развития демократии в Грузии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

    Коментарии (5)
    28 октября 2024, 10:38 • Новости дня
    Financial Times назвала выборы в Грузии «политическим хаосом»

    FT: Политический хаос в Грузии поставил под угрозу ее амбиции в ЕС

    Financial Times назвала выборы в Грузии «политическим хаосом»
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Визит Виктора Орбана в Грузию для поддержки пророссийской партии может поставить под угрозу стремление страны стать членом ЕС и обострить политический кризис, пишет в понедельник британская газета Financial Times.

    Виктор Орбан, премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Венгрии, посетит Грузию 28-29 октября, чтобы поддержать правящую партию «Грузинская мечта». Это произойдет сразу после парламентских выборов, результаты которых вызвали протесты оппозиции и угрозы для европейских амбиций страны, утверждает британская Financial Times.

    Результаты выборов показали, что «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов, однако оппозиционные партии заявили о фальсификациях и призвали к массовым протестам. Президент страны Саломе Зурабишвили раскритиковала результаты выборов, назвав их «российской спецоперацией».

    FT пишет, что Орбан, известный своей «пророссийской позицией», поздравил «Грузинскую мечту» с победой еще до завершения голосования. Его визит в Тбилиси, включая публичные мероприятия с представителями партии, может усилить напряжение в столице и усложнить реакцию ЕС на кризис.

    Европейская комиссия заявила о необходимости расследовать нарушения на выборах, а президент Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул важность приверженности грузинского руководства пути в ЕС. Однако поддержка Орбаном пророссийской партии может серьезно подорвать усилия Грузии по вступлению в ЕС и укрепить связи с Москвой, утверждает Financial Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста в Тбилиси, Борис Джонсон также обвинил грузинские власти в фальсификации выборов и выразил поддержку оппозиции. Центральная избирательная комиссия Грузии подтвердила победу партии «Грузинская мечта» с 53,92%, также в парламент прошли четыре оппозиционные партии. Грузия погружается в новый политический кризис, поскольку и президент страны, и оппозиция отказываются признавать результаты выборов, что оставляет перед Грузией три сценария дальнейшего развития событий.

    Коментарии (5)
    28 октября 2024, 11:45 • Новости дня
    Задержан фальсификатор от правящей партии на выборах в парламент Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Член местного органа самоуправления (сакребуло) от правящей «Грузинской мечты», вбросивший бюллетени для голосования на выборах 26 октября в Марнеули перед телекамерами оппозиционных компаний, задержан, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Ведется следствие, этот человек (вбросивший бюллетени) задержан», – сказал он.

    По грузинским законам, фальсификатору грозит до двух лет заключения.

    По словам Шалвы Папуашвили, на выборах всего было «несколько инцидентов», а этот факт считается самым резонансным.

    Вброс перед телекамерами произошел на участке в Марнеули, результаты там из-за этого отменены.

    «Грузинская мечта» незамедлительно призвала к расследованию инцидента.

    В понедельник под руководством президента Саломе Зурабишвили начинаются массовые акции протеста, оппозиция называет выборы нелегитимными.

    Коментарии (0)
    27 октября 2024, 17:00 • Новости дня
    Правящая партия Грузии получила 13,3% голосов на выборах за рубежом

    ЦИК Грузии: «Грузинская мечта» набрала 13,3% за рубежом на выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» получила 13,3% голосов на парламентских выборах за рубежом, свидетельствуют данные, подсчитанные с 67 участков, сообщает ЦИК.

    По данным ЦИК, эта цифра основана на результатах подсчета голосов с 67 избирательных участков, где «Грузинская мечта» получила более 4,5 тыс. голосов. В то же время оппозиционные партии суммарно набрали около 77% голосов, сообщает РИА «Новости».

    Ситуация с двумя дополнительными участками остается нерешенной. По словам председателя ЦИК Георгия Каландаришвили, результаты с одного избирательного участка в Марнеули были аннулированы, а по участку в Душети еще не получен протокол с итогами голосования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

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    28 октября 2024, 11:35 • Новости дня
    Правящая партия Грузии получила 89 из 150 мест в парламенте

    Партия «Грузинская мечта» заняла 89 из 150 мест в парламенте на выборах в парламент Грузии

    Правящая партия Грузии получила 89 из 150 мест в парламенте
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» заняла 89 из 150 мест в парламенте, что позволяет ей сохранять контроль над законодательным органом и продолжать политическую деятельность.

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» получила по итогам парламентских выборов 89 депутатских мандатов из 150, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на брифинге, сообщает ТАСС.

    Папуашвили подчеркнул, что парламент, несмотря на заявления оппозиции, будет легитимным органом. «Очень даже легитимным будет. Парламент собирается и 76 голосами признает полномочия 150 депутатов. «Грузинской мечте», по этим данным, если не ошибаюсь, полагается 89 мандатов. Так что, как и в 2020 году, парламент Грузии соберется, признает полномочия, продолжит работать как надо», – отметил он.

    Председатель также прокомментировал утверждения оппозиции о том, что парламент якобы не будет легитимным. Он заявил, что эти утверждения являются ложными и что парламент продолжит свою работу в полном объеме в соответствии с законодательством.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не допустит «подрыва конституционного строя» после непризнания оппозицией выборов в парламент.

    Президент Саломе Зурабишвили называла выборы «нелегитимными» в случае победы правящей «Грузинской мечты», что, по мнению эксперта Петрэ Мамрадзе, поставило ее в безвыходное положение.

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