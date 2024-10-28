Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.0 комментариев
Премьер Грузии обещал не допустить подрыва конституционного строя
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя непризнание оппозицией выборов в парламент, заявил, что не допустит «подрыва конституционного строя», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На заседании правительства 28 октября председатель правительства Грузии заявил, что оппоненты победившей «Грузинской мечты» и поддерживающие их НПО, «скрывающие свое финансирование», «недовольны оценками БДИПЧ/ОБСЕ», «не смиряются с итогами выборов, пытаются выступить против конституционного строя в Грузии, но никто не сможет подорвать конституционный строй в нашей стране».
Он выразил благодарность международным наблюдателям, ЦИК, правоохранительным органам и подчеркнул «беспрецедентную поддержку» «национальных интересов, мира и развития» со стороны народа Грузии.
По словам Ираклия Кобахидзе, «на выборах было открыто 3011 избирательных участков, и более чем в 3000 из них обстановка была беспрецедентно мирной».
В понедельник под руководством президента Саломе Зурабишвили начинаются массовые акции протеста, оппозиция называет выборы нелегитимными.
Ранее грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе объяснил призыв «неадекватной» Зурабишвили к протестам.