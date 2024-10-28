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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии начинается самое интересное

    В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.

    0 комментариев
    28 октября 2024, 10:08 • Новости дня

    Грузинский эксперт объяснил призыв «неадекватной» Зурабишвили к протестам

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили априори называла выборы в парламент «нелегитимными» в случае победы правящей «Грузинской мечты», поэтому сейчас она в безвыходной ситуации, заявил грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Зурабишвили не умеет идти на компромиссы, тем более в этом случае, когда она заранее говорила о фальсификациях в случае победы «Грузинской мечты», о неких тайных российских спецоперациях, поэтому она априори перерезала себе все пути к отступлению, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Президент не может сейчас не говорить, что Грузия сбилась с европейского пути и только она будет бороться за возвращение. Вот почему она не признала выборы и зовет митинговать».

    «Мне кажется, что грузинская оппозиция понимает в глубине души неадекватность Зурабишвили, но и сами радикальные оппозиционеры не могут отступить. Так что эта игра продолжится еще несколько месяцев. Но я верю, что потом все успокоится», – считает аналитик.

    «Мой прогноз в том, что «Грузинская мечта» должна выдержать, так как правда на ее стороне. Нет в реальности фактов каких-то массовых нарушений, возможно, были единичные. Но сам процесс, и это подтверждают международные наблюдатели, со стороны ЦИК был организован хорошо. А что касается разговоров о поляризации, Грузии к этому не привыкать. Кстати, я не увидел на выборах никакого принуждения государственных служащих, да и большинство наблюдателей назвали в своих интервью грузинским СМИ их честными и свободными».

    Он напомнил в плане общей ситуации «фейковую голодовку» экс-президента Михаила Саакашвили и призывы Запада выпустить его из заключения, а также митинги его сторонников против правящей партии.

    «Но как только ЕСПЧ признал, что нет необходимости вывозить Саакашвили на лечение из Грузии, тот сразу же излечился. Чего-то похожего я ожидаю и на этот раз», - сказал эксперт.

    «На Западе тоже все больше людей, которые видят, что на Грузию извне оказывают давление излишне и незаслуженно. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Тбилиси 28-29 октября, действующего главы ЕС, из этого ряда. Очень хорошо, что он приезжает», – сказал аналитик.

    Он ожидает, что вскоре внимание Запада переключится на выборы США и «будет меньше внимания к Грузии».

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

    После подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента.

    27 октября 2024, 20:20 • Новости дня
    Президент Грузии призвала к протестам в центре Тбилиси

    Зурабишвили назвала парламентские выборы в Грузии сфальсифицированными

    Президент Грузии призвала к протестам в центре Тбилиси
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости протестов в связи с итогами парламентских выборов. «Хочу позвать вас завтра на проспект Руставели в 7 часов (18.00 мск), чтобы мы все вместе сказали, что не признаем эти выборы и защищаем каждый голос», – отметила Зурабишвили на брифинге, сообщает РИА «Новости».

    Президент считает, что выборы, прошедшие в субботу, были «тотально сфальсифицированными». Она поблагодарила избирателей, голосовавших за «европейское будущее страны», но подчеркнула, что их голоса были «тотально захвачены». Зурабишвили настаивает на том, что граждане должны выразить свое несогласие и защитить свои права.

    Участники протестов планируют собраться в центре Тбилиси, чтобы выразить свое несогласие с текущими политическими процессами и потребовать пересмотра результатов выборов. Ситуация в Грузии остается напряженной, дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции властей и общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

    Коментарии (35)
    27 октября 2024, 23:14 • Новости дня
    Захарова задала Зурабишвили вопрос о будущем Грузии

    Захарова оспорила заявление Зурабишвили о непризнании выборов в Грузии

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала заявление президента Грузии о непризнании парламентских выборов, задав вопрос, чем грузинское будущее хуже европейского, и отметила, что ЕС утратил стабильность.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о непризнании парламентских выборов. Как передает ТАСС, Захарова задала вопрос, чем грузинское будущее хуже европейского, напомнив, что Грузия древнее Франции.

    Захарова отметила, что Европейский союз утратил стабильную ресурсную поддержку и переживает экономические трудности. Она добавила, что ЕС, из-за американских действий, столкнулся с потоком нелегальных мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки. Захарова усомнилась, что ЕС может дать кому-либо «европейское будущее», и подчеркнула важность самостоятельного мышления для сохранения будущего.

    Также Захарова напомнила, что двоюродная сестра Зурабишвили, Элен Каррер д’Анкосс, разочаровалась в ЕС. Каррер д’Анкосс заявила, что Европе не нужен расширенный Евросоюз и что Россия не должна стремиться к членству в нем.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает итоги парламентских выборов и призвала к протестам. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отверг обвинения в нелегитимности выборов и гарантировал проведение первого заседания нового парламента. По результатам подсчета голосов, правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» досталось 54,08% голосов, что позволяет ей формировать правительство.

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан, заявил, что проведет переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и стал первым, кто поздравил своего грузинского коллегу с победой «Грузинской мечты».

    Коментарии (14)
    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    Коментарии (6)
    27 октября 2024, 14:21 • Новости дня
    Президент Грузии начала готовить процесс непризнания выборов в парламент
    Президент Грузии начала готовить процесс непризнания выборов в парламент
    @ Martin Pedaja/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Лидеры трех из четырех оппозиционных партий, которые преодолели барьер в пять процентов и попали в парламент Грузии по итогам выборов 26 октября, но отказались признать их легитимность, прибыли на консультации к президенту Саломе Зурабишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В консультациях по планам организации протестов не участвует лидер получившей более восьми процентов партии «За Грузию», бывший премьер-министр Георгий Гахария.

    Также к президенту Зурабишвили прибыли главы ведущих неправительственных организаций Грузии, которые резко критикуют власти.

    Ранее в «Грузинской мечте» заявили о том, что нет никакого пространства для манипуляций итогами голосования, а ресурса на революцию у радикалов нет.

    Зурабишвили обещает выступить с заявлением в 21.00 (20.00 мск).

    Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

    Коментарии (18)
    27 октября 2024, 18:13 • Новости дня
    ЦИК Грузии завершил подсчет голосов на выборах

    «Грузинская мечта» получила 53,92% голосов по итогам выборов в парламент Грузии

    ЦИК Грузии завершил подсчет голосов на выборах
    @ Irakli Gedenidze/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов, подтвердив победу партии «Грузинская мечта» с 53,92%, в парламент также прошли четыре оппозиционные партии.

    Кроме «Грузинской мечты», в парламент Грузии прошли четыре оппозиционные партии. В совокупности они набрали 37,78% голосов, сообщает РИА «Новости».

    На одном из избирательных участков в Марнеули результаты голосования были аннулированы. Это произошло после инцидента с массовым вбросом бюллетеней, который вызвал общественный резонанс и привел к принятию решения о признании результатов на этом участке недействительными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

    Коментарии (0)
    27 октября 2024, 11:30 • Новости дня
    Западные СМИ сочли победу «Грузинской мечты» на выборах неубедительной
    Западные СМИ сочли победу «Грузинской мечты» на выборах неубедительной
    @ Maria Giulia Molinaro Vitale/Keystone Press Agency/Global Look Press

    На парламентских выборах в Грузии правящая партия «Грузинская мечта» набрала 54,2% голосов, но не смогла получить конституционное большинство, что дало повод европейской пропаганде назвать победу партии власти в Грузии «неубедительной».

    Центральная избирательная комиссия Грузии огласила предварительные результаты парламентских выборов. Правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов. Несмотря на это, она не смогла завоевать конституционное большинство, к которому стремилась, сообщает немецкая Deutsche Welle, называя победу «Грузинской мечты» неубедительной.

    Лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили объявил победу после экзит-полов, которые обещали партии 56,1% голосов. Однако объявленные ЦИК результаты оказались ниже ожиданий. Это вызвало недовольство, поскольку в прошлые годы партия занимала больше мест в парламенте.

    Оппозиция, в свою очередь, не признала результаты и объявила о планах на протесты. Лидер «Единого национального движения» Тинатин Бокучава заявила, что «Грузинская мечта» провела конституционный переворот, а ЦИК выполнил приказ партии власти. Оппозиционные силы решили не участвовать в новом парламенте.

    Явка на выборах составила 58,94%, что стало самым высоким показателем с 2012 года. Выборы сопровождались протестами и обвинениями в фальсификациях. В некоторых районах были зафиксированы попытки вброса бюллетеней. ЦИК Грузии аннулировал результаты на одном из участков.

    По данным ЦИК, правящая партия получила поддержку в регионах, в то время как в столице жители голосовали за оппозицию. В параллельных экзит-полах американских социологических служб оппозиция получила большинство голосов. Тем не менее, окончательные результаты показали преимущество «Грузинской мечты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «впечатляющей победе» партии «Грузинская мечта», которая на парламентских выборах 26 октября набрала 54% голосов и сохранила власть на четыре года. ЦИК Грузии сообщил, что после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов. Оппозиционная «Коалиция за перемены», отказавшаяся признавать результаты парламентских выборов в Грузии, собирается начать акции протеста с 27 октября, заявила один из лидеров партии Элене Хоштария.

    Коментарии (25)
    27 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил о народном выборе мира и европейского будущего

    Премьер Грузии Кобахидзе заявил о народном выборе мира и европейского будущего

    Премьер Грузии заявил о народном выборе мира и европейского будущего
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в воскресенье, подводя итоги выборов в парламент 26 октября, заявил о «впечатляющей победе» «Грузинской мечты», которая набрала 54% голосов и сохранила власть на четыре года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «грузинский народ выбрал мир и ясное европейское будущее».

    Кобахидзе сказал, что «попытки оппозиции выступить против конституционного строя обречены».

    «У оппозиции нет ресурса, парламент начнет работу и утвердит правительство», – сказал он.

    Оппозиция заявила, что не примет итогов выборов и выйдет на улицу.

    Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах.

    Коментарии (15)
    27 октября 2024, 15:34 • Новости дня
    Грузия заявила о международном признании выборов в парламент
    Грузия заявила о международном признании выборов в парламент

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Власти Грузии по итогам заявлений международных наблюдателей заявили о легитимации выборов в парламент 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции заявил, что международные наблюдатели 27 октября, подводя итоги выборов, применили термин «вчера избранные власти».

    «Это означает признание выборов легитимными без вопросов», – сказал он.

    Ранее в воскресенье представители наблюдательной миссии ОБСЕ, высказав обеспокоенность политической поляризацией в Грузии и отметив недостатки на выборах, сказали, что «надеются, что избранные власти справятся с этими вызовами и приблизят страну к Евросоюзу». В частности, об этом сказал глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Паскаль Аллизард из Франции.

    Коментарии (4)
    28 октября 2024, 01:10 • Новости дня
    Борис Джонсон поддержал акции протеста грузинской оппозиции

    Борис Джонсон заявил о фальсификации выборов в Грузии и поддержал оппозицию

    Борис Джонсон поддержал акции протеста грузинской оппозиции
    @ Gustavo Valiente/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Борис Джонсон обвинил грузинские власти в фальсификации выборов и выразил поддержку оппозиции.

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон обвинил власти Грузии в «краже выборов». По мнению Джонсона, прошедшие выборы были сфальсифицированы.

    В своем микроблоге политик выразил поддержку грузинскому народу.

    «Картина, которая вырисовывается в Грузии ясна: вчерашние выборы были украдены», – написал Джонсон в своем микроблоге. – «Я поддерживаю народ Грузии, который борется за свою свободу, свои права и свое будущее». 

    Ранее партия «Грузинская мечта» набрала 53,92% голосов на парламентских выборах в Грузии, в то время как четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент, получили в общей сложности 37,78%. Оппозиционная партия «Коалиция за перемены» заявила, что результаты выборов являются конституционным переворотом, партия «Единство – Национальное движение» также не признала их итоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты парламентских выборов, где победила партия «Грузинская мечта». Европарламент также объявил, что обнаружил серьезные нарушения на выборах в Грузии, включая давление на избирателей и хаос на участках, что «вызывает обеспокоенность по поводу состояния демократии в стране».

    Между тем, Виктор Орбан, глава правительства Венгрии, председательствующей в Евросовете, завил, что посетит Грузию с официальным визитом 28-29 октября.

    За неделю до выборов в Грузии немецкий Фонд имени Конрада Аденауэра  предсказал возможность массовых волнений в Тбилиси по украинскому сценарию 2014 года. В статье фонда говорилось, что в случае сомнений в честности выборов «сильный осенний шторм в Тбилиси кажется неизбежным». Авторы отметили, что ситуация может напоминать Киев февраля 2014 года, когда стрельба на Майдане привела к гибели десятков людей.

    «Тогда трем министрам иностранных дел Германии, Польши и Франции удалось успешно посредничать между конфликтующими сторонами. Этой осенью Европа может снова оказаться востребованной. Его следует подготовить», делают вывод авторы материала. При этом они умалчивают, что посредничество западных политиков в итоге привело к государственному перевороту на Украине.

    Коментарии (17)
    27 октября 2024, 11:43 • Новости дня
    Грузинский эксперт усомнился в ресурсе оппозиции устроить революцию
    Грузинский эксперт усомнился в ресурсе оппозиции устроить революцию
    @ Vladimir Valishvili/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе усомнился в ресурсе оппозиции, несогласной с итогами выборов в парламент Грузии 26 октября, устроить революцию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Нет у них такого ресурса на революцию, хотя по традиции будут митинговать и говорить о фальсификациях, отвергать итоги выборов, – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД. – Однако символично, что после объявления Центризбиркомом результатов эти радикалы не бросились штурмовать здание ЦИК, как делали обычно».

    При этом, по его словам, «властям и обществу необходимо что-то делать с тем, когда темные силы прошлого получают так много голосов».

    «Осадок от этого остался. В первую очередь надо больше, систематически работать с молодежью, которая не знает всех ужасов саакашвилевского режима», – сказал Мамрадзе.

    Также, по его словам, «Грузинская мечта» могла взять и больше, но в итоге ненамного, но проиграла Тбилиси.

    Мамрадзе считает, что на результатах в Тбилиси «сказались западный натиск, оголтелая пропаганда», что якобы законы «О прозрачности иностранного влияния» и «О защите семейных ценностей» направлены против евроинтеграции Грузии, и это надо спасать».

    «Надо перезагружать отношения с Западом, но это должно быть двусторонним движением, – сказал Мамрадзе. – Вот уже и председатель Евросовета Шарль Мишель признал неоправданной политику ЕС по отношению к партнерам, во время которой Брюссель только и делает, что «раздает «красные» и «желтые» карточки» и «читает нравоучения, в отличие от Китая».

    «Эту волну должна «Грузинская мечта» использовать. По прогнозам Всемирного банка и МВФ, наша страна через четыре года может войти в число богатых стран мира, и именно так мы будем более привлекательны для Евросоюза. Западу после этих выборов придется больше считаться с реальностью в Грузии, а то до этого я наблюдал только лицемерную, оркестрированную кампанию угроз и устрашения. Думаю, эта кампания постепенно завершится», – сказал эксперт.

    Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «впечатляющей победе» партии и сохранении власти на четыре года. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

    Коментарии (3)
    27 октября 2024, 20:28 • Новости дня
    Президент Грузии отказалась признать итоги выборов

    Зурабишвили отказалась признать выборы после победы «Грузинской мечты»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты парламентских выборов, где победила партия «Грузинская мечта».

    Как сообщает РИА «Новости», на брифинге она подчеркнула: «Я не признаю эти выборы».

    Зурабишвили не пояснила, какие именно факторы стали основанием для ее решения. Однако известно, что она критиковала усилия «Грузинской мечты» по проведению реформ в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов, подтвердив победу партии «Грузинская мечта» с 53,92%, также сообщалось, что в парламент прошли четыре оппозиционные партии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

    Коментарии (7)
    27 октября 2024, 18:09 • Новости дня
    Орбан поздравил Кобахидзе с победой «Грузинской мечты» на выборах и собрался в Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Виктор Орбан, глава правительства Венгрии, председательствующей в Евросовете, посетит Грузию с официальным визитом 28-29 октября, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

    Виктор Орбан проведет переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. С ним также прибудут члены правительства Венгрии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Премьер-министр Венгрии первым поздравил своего грузинского коллегу с победой «Грузинской мечты» на выборах в парламент 26 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

    Коментарии (0)
    27 октября 2024, 11:11 • Новости дня
    Сийярто заявил о воле народа Грузии вопреки вмешательству извне
    Сийярто заявил о воле народа Грузии вопреки вмешательству извне
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На прошедших парламентских выборах в Грузии победила правящая патриотическая партия, поддерживающая семейные ценности, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Он подчеркнул, что несмотря на внешнее вмешательство, народ Грузии четко выразил свою волю, поддержав правящую партию, передает «Коммерсант».

    «Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии ясно дал понять, чего хочет. Патриотическая правящая партия, поддерживающая семью, победила на выборах с подавляющим преимуществом. Браво, поздравляем!», – написал министр в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Сийярто также заверил, что Венгрия продолжит оказывать поддержку Грузии в вопросах евроинтеграции, как во время своего председательства в Европейском союзе, так и после.

    Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «впечатляющей победе» партии, отметив выбор народа в пользу мира и европейского будущего. Он также заверил, что у оппозиции нет ресурсов для срыва заседаний или организации эффективных протестов.

    Коментарии (9)
    27 октября 2024, 17:58 • Новости дня
    Европарламент заявил о регрессе демократии в Грузии после выборов

    Европарламент заявил о серьезных нарушениях на парламентских выборах в Грузии

    Tекст: Ольга Иванова

    Европарламент обнаружил серьезные нарушения на выборах в Грузии, включая давление на избирателей и хаос на участках, что вызывает обеспокоенность по поводу состояния демократии в стране, заявил глава делегации от Европарламента Антонио Лопес-Истурис Уайт на пресс-конференции в Тбилиси.

    Европарламент выразил обеспокоенность по поводу регресса демократии в Грузии после парламентских выборов. Глава делегации Европарламента Антонио Лопес-Истурис Уайт на пресс-конференции в Тбилиси заявил о множестве серьезных нарушений. В частности, он отметил присутствие видеокамер на участках, что нарушает действующее законодательство, а также напряженную обстановку и хаос на выборах, сообщает ТАСС.

    «Для нас было удивлением, когда мы увидели видеокамеры на участках, что не предусмотрено нынешним законодательством. Группы европарламентариев также заметили напряженную обстановку, неразбериху и хаос. Секретность выборов не всегда соблюдалась. Мы выражаем обеспокоенность регрессом грузинской демократии», – заявил Уайт.

    Кроме этого, Уайт указал на давление на избирателей, присутствие членов партий на участках и даже применение физической силы к избирателям, что подрывает доверие к избирательному процессу в стране. Эти нарушения вызывают серьезные опасения по поводу дальнейшего развития демократии в Грузии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

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    27 октября 2024, 17:00 • Новости дня
    Правящая партия Грузии получила 13,3% голосов на выборах за рубежом

    ЦИК Грузии: «Грузинская мечта» набрала 13,3% за рубежом на выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» получила 13,3% голосов на парламентских выборах за рубежом, свидетельствуют данные, подсчитанные с 67 участков, сообщает ЦИК.

    По данным ЦИК, эта цифра основана на результатах подсчета голосов с 67 избирательных участков, где «Грузинская мечта» получила более 4,5 тыс. голосов. В то же время оппозиционные партии суммарно набрали около 77% голосов, сообщает РИА «Новости».

    Ситуация с двумя дополнительными участками остается нерешенной. По словам председателя ЦИК Георгия Каландаришвили, результаты с одного избирательного участка в Марнеули были аннулированы, а по участку в Душети еще не получен протокол с итогами голосования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

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    27 октября 2024, 10:50 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил о беспомощности оппозиции перед новым парламентом

    Премьер-министр Грузии уверил, что оппозиция не сможет сорвать работу парламента

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента, подчеркнув, что у оппозиционеров нет ресурсов для эффективных протестов или срыва заседаний.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверенно заявил, что работа парламента нового созыва не будет нарушена никакими действиями оппозиции, передает ТАСС. На брифинге он подчеркнул, что парламент продолжит свою деятельность в обычном режиме, а правительство будет утверждено без каких-либо задержек. Несмотря на протесты оппозиции, парламентские процессы в стране продолжатся как запланировано.

    Кобахидзе также отметил, что у оппозиции отсутствуют ресурсы для значительных протестов. Он добавил, что результаты недавних парламентских выборов показали снижение рейтинга оппозиции. На местных выборах 2021 года радикальная оппозиция получила более 845 тыс. голосов, а в этот раз – лишь 770 тыс. голосов. Это свидетельствует о росте поддержки «Грузинской мечты» и снижении влияния радикальной оппозиции.

    По словам Кобахидзе, эти изменения произошли в течение последних четырех лет, что, по его мнению, подтверждает увеличение доверия общества к правящей партии. Премьер-министр выразил уверенность в том, что политические процессы в Грузии будут развиваться стабильно, несмотря на сложный период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «впечатляющей победе» «Грузинской мечты» на выборах в парламент 26 октября, где партия набрала 54% голосов и сохранила власть на четыре года, а после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получает 54,2% голосов.

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