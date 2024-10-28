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Грузинский эксперт объяснил призыв «неадекватной» Зурабишвили к протестам
Президент Грузии Саломе Зурабишвили априори называла выборы в парламент «нелегитимными» в случае победы правящей «Грузинской мечты», поэтому сейчас она в безвыходной ситуации, заявил грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Зурабишвили не умеет идти на компромиссы, тем более в этом случае, когда она заранее говорила о фальсификациях в случае победы «Грузинской мечты», о неких тайных российских спецоперациях, поэтому она априори перерезала себе все пути к отступлению, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Президент не может сейчас не говорить, что Грузия сбилась с европейского пути и только она будет бороться за возвращение. Вот почему она не признала выборы и зовет митинговать».
«Мне кажется, что грузинская оппозиция понимает в глубине души неадекватность Зурабишвили, но и сами радикальные оппозиционеры не могут отступить. Так что эта игра продолжится еще несколько месяцев. Но я верю, что потом все успокоится», – считает аналитик.
«Мой прогноз в том, что «Грузинская мечта» должна выдержать, так как правда на ее стороне. Нет в реальности фактов каких-то массовых нарушений, возможно, были единичные. Но сам процесс, и это подтверждают международные наблюдатели, со стороны ЦИК был организован хорошо. А что касается разговоров о поляризации, Грузии к этому не привыкать. Кстати, я не увидел на выборах никакого принуждения государственных служащих, да и большинство наблюдателей назвали в своих интервью грузинским СМИ их честными и свободными».
Он напомнил в плане общей ситуации «фейковую голодовку» экс-президента Михаила Саакашвили и призывы Запада выпустить его из заключения, а также митинги его сторонников против правящей партии.
«Но как только ЕСПЧ признал, что нет необходимости вывозить Саакашвили на лечение из Грузии, тот сразу же излечился. Чего-то похожего я ожидаю и на этот раз», - сказал эксперт.
«На Западе тоже все больше людей, которые видят, что на Грузию извне оказывают давление излишне и незаслуженно. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Тбилиси 28-29 октября, действующего главы ЕС, из этого ряда. Очень хорошо, что он приезжает», – сказал аналитик.
Он ожидает, что вскоре внимание Запада переключится на выборы США и «будет меньше внимания к Грузии».
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.
После подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента.