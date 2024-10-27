Премьер Грузии заявил о беспомощности оппозиции перед новым парламентом

Премьер-министр Грузии уверил, что оппозиция не сможет сорвать работу парламента

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверенно заявил, что работа парламента нового созыва не будет нарушена никакими действиями оппозиции, передает ТАСС. На брифинге он подчеркнул, что парламент продолжит свою деятельность в обычном режиме, а правительство будет утверждено без каких-либо задержек. Несмотря на протесты оппозиции, парламентские процессы в стране продолжатся как запланировано.

Кобахидзе также отметил, что у оппозиции отсутствуют ресурсы для значительных протестов. Он добавил, что результаты недавних парламентских выборов показали снижение рейтинга оппозиции. На местных выборах 2021 года радикальная оппозиция получила более 845 тыс. голосов, а в этот раз – лишь 770 тыс. голосов. Это свидетельствует о росте поддержки «Грузинской мечты» и снижении влияния радикальной оппозиции.

По словам Кобахидзе, эти изменения произошли в течение последних четырех лет, что, по его мнению, подтверждает увеличение доверия общества к правящей партии. Премьер-министр выразил уверенность в том, что политические процессы в Грузии будут развиваться стабильно, несмотря на сложный период.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «впечатляющей победе» «Грузинской мечты» на выборах в парламент 26 октября, где партия набрала 54% голосов и сохранила власть на четыре года, а после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получает 54,2% голосов.