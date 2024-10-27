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    В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

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    Александр Разуваев Александр Разуваев Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США

    25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

    13 комментариев
    27 октября 2024, 10:50 • Новости дня

    Премьер Грузии заявил о беспомощности оппозиции перед новым парламентом

    Премьер-министр Грузии уверил, что оппозиция не сможет сорвать работу парламента

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента, подчеркнув, что у оппозиционеров нет ресурсов для эффективных протестов или срыва заседаний.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверенно заявил, что работа парламента нового созыва не будет нарушена никакими действиями оппозиции, передает ТАСС. На брифинге он подчеркнул, что парламент продолжит свою деятельность в обычном режиме, а правительство будет утверждено без каких-либо задержек. Несмотря на протесты оппозиции, парламентские процессы в стране продолжатся как запланировано.

    Кобахидзе также отметил, что у оппозиции отсутствуют ресурсы для значительных протестов. Он добавил, что результаты недавних парламентских выборов показали снижение рейтинга оппозиции. На местных выборах 2021 года радикальная оппозиция получила более 845 тыс. голосов, а в этот раз – лишь 770 тыс. голосов. Это свидетельствует о росте поддержки «Грузинской мечты» и снижении влияния радикальной оппозиции.

    По словам Кобахидзе, эти изменения произошли в течение последних четырех лет, что, по его мнению, подтверждает увеличение доверия общества к правящей партии. Премьер-министр выразил уверенность в том, что политические процессы в Грузии будут развиваться стабильно, несмотря на сложный период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «впечатляющей победе» «Грузинской мечты» на выборах в парламент 26 октября, где партия набрала 54% голосов и сохранила власть на четыре года, а после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получает 54,2% голосов.

    26 октября 2024, 17:25 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил об «убедительной победе» на выборах
    Премьер Грузии заявил об «убедительной победе» на выборах
    @ Shakh Aivazov/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за два часа до закрытия участков на выборах парламента заявил, что «Грузинская мечта» «убедительно побеждает» с «большим преимуществом», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    При этом он отметил, что, по предварительным данным, правящая партия еще не гарантировала конституционное большинство – 113 мандатов из 150 – и поэтому призвал сторонников мобилизоваться и явиться на выборы.

    Оппозиция при этом говорит о массовых инцидентах и о своей победе.

    Ираклий Кобахидзе сказал, что «у оппозиции не хватит чести признать масштабное поражение».

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, открыто поддерживающая оппозицию на выборах в парламент 26 октября, пожаловалась, что не может дозвониться до руководящего состава МВД страны и высказаться по ряду инцидентов на участках.

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    26 октября 2024, 21:41 • Новости дня
    «Грузинская мечта» заявила о победе на выборах

    Генсек «Грузинской мечты» Каладзе заявил о победе правящей партии Грузии

    Tекст: Вера Басилая

    Генсекретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе объявил о победе своей партии на парламентских выборах после оглашения предварительных данных.

    Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил о победе партии на парламентских выборах. В своем выступлении он азаявил о важности этой победы для национальных интересов страны. передает РИА «Новости».

    Глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили сообщил, что парламентские выборы состоялись в мирной и спокойной обстановке, передает ТАСС.

    В выборах приняли участие 18 партий. По предварительным данным, на 97,48% участков правящая партия получила 52,98% голосов, что позволяет ей единолично сформировать правительство.

    Каладзе также отметил, что оппозиционные партии в Грузии, по его словам, «не пользуются поддержкой народа» и не имеют возможностей устроить в стране переворот. «Если кто-то посмеет сделать противозаконные шаги, со стороны государства последует очень жесткая реакция», – добавил он.

    В парламент также проходят «Коалиция за перемены» с 11,2% голосов, «Единство – Национальное движение» с 9,83%, «Сильная Грузия» с 9,02% и партия «Гахария за Грузию» с 8,22%.

    Остальные партии не преодолели пятипроцентный избирательный барьер.

    Ранее ЦИК Грузии сообщил, что партия «Грузинская мечта» после подсчета данных с 97% участков получила 52,99% голосов на выборах.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за два часа до закрытия участков заявил, что «Грузинская мечта» «убедительно побеждает» с «большим преимуществом».

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    26 октября 2024, 12:58 • Видео
    В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

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    26 октября 2024, 22:19 • Новости дня
    Правящая партия Грузии заявила о неспособности оппозиции устроить революцию

    Генсек «Грузинской мечты» Каладзе заявил об отсутствии у грузинской оппозиции поддержки для революции

    Tекст: Антон Антонов

    Грузинская оппозиция не имеет поддержки народа для организации переворота или революции, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    «У оппозиции нет возможностей устроить в стране переворот или революцию», – приводит слова Каладзе ТАСС.

    Каладзе отметил, что успешный переворот возможен только при наличии широкой общественной поддержки. По его словам, сегодняшняя оппозиция, которую он назвал «радикальной группировкой», уже побеждена.

    Мэр Тбилиси также предупредил, что если кто-то из оппозиции осмелится на противозаконные действия, государство отреагирует очень жестко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каладзе объявил о победе своей партии на парламентских выборах после оглашения предварительных данных. По предварительным данным, на 97,48% участков правящая партия получила 52,98% голосов, что позволяет ей единолично сформировать правительство.

    Также сообщалось, что грузинская радикальная оппозиция готова признать объявленные ЦИК итоги выборов в парламент 26 октября только в случае собственной победы. Ожидается, что оппозиция в случае поражения попробует организовать майдан при поддержке Запада.

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    27 октября 2024, 07:58 • Новости дня
    «Грузинская мечта» набрала 54% голосов на парламентских выборах в Грузии
    «Грузинская мечта» набрала 54% голосов на парламентских выборах в Грузии
    @ Aleksey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получает 54,2% голосов на парламентских выборах, сообщил ЦИК Грузии.

    Барьер в 5% голосов также преодолели основные оппозиционные партии, которые вместе получили около 37% голосов: «Единство – Национальное движение» – около 10%, «Коалиция за перемены» – около 11%, «Сильная Грузия» – около 8,7%, «За Грузию» – около 7,7% – передает РИА «Новости».

    Напомним, ЦИК Грузии публикует результаты ручного пересчета голосов – посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы. В 2024 году парламентские выборы впервые прошли по системе электронного голосования.

    «Грузинская мечта» заявила о победе на выборах. Оппозиция отказалась признавать результаты парламентских выборов и объявила о массовых протестах с воскресенья.

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    26 октября 2024, 23:44 • Новости дня
    Партия Саакашвили отказалась признавать результаты выборов в Грузии
    Партия Саакашвили отказалась признавать результаты выборов в Грузии
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущая оппозиционная партия Грузии «Единство – Национальное движение», основанное на базе созданного экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единого национального движения», не признает результаты парламентских выборов, заявила глава партии Тинатин Бокучава.

    «Мы результаты украденных, похищенных выборов не принимаем. Мы не собираемся признавать результаты этих украденных выборов», – приводит ее слова ТАСС.

    Еще один из лидеров партии Георгий Вашадзе заявил, что оппозиция якобы победила на парламентских выборах. По его версии, «абсолютно все данные указывают на это» – и exit poll, и «данные с участков», передает РИА «Новости».

    «Очень важно в эти минуты защитить свои голоса. Никто не будет спать, чтобы затем праздновать эту победу», – заявил Вашадзе, не пояснив, о каких данных с участков говорил.

    Оппозиционная «Коалиция за перемены» назвала результаты выборов в Грузии конституционным переворотом. Лидер партии Ника Гварамия также заявил, что «выборы украдены». По его словам, «произошла узурпация власти».

    Напомним, после подсчета данных с более чем 97% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» набирала 52,99% голосов, партия заявила о победе на выборах.

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    27 октября 2024, 00:27 • Новости дня
    Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов

    Оппозиционная «Коалиция за перемены» объявила о протестах в Грузии с воскресенья

    Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов
    @ iKNOW Politics/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Оппозиционная «Коалиция за перемены», отказавшаяся признавать результаты парламентских выборов в Грузии, собирается начать акции протеста с 27 октября, сообщила один из лидеров партии Элене Хоштария.

    Хоштария утверждает, что выборы «украдены», партия «с этим не смирится». «Мы переходим на непрерывные протесты. Этот протест будет организованным», – сказала она. По ее словам, «протест будет на улицах» с воскресенья, передает ТАСС.

    Тем временем ЦИК Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса – посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы. После пересчета данных с 34,3% избирательных участков «Грузинская мечта» набирает более 61% голосов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсекретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе объявил о победе своей партии на парламентских выборах после оглашения предварительных данных. Ведущая оппозиционная партия Грузии «Единство – Национальное движение», основанное на базе созданного экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единого национального движения», не признает результаты парламентских выборов.


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    27 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил о народном выборе мира и европейского будущего

    Премьер Грузии Кобахидзе заявил о народном выборе мира и европейского будущего

    Премьер Грузии заявил о народном выборе мира и европейского будущего
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в воскресенье, подводя итоги выборов в парламент 26 октября, заявил о «впечатляющей победе» «Грузинской мечты», которая набрала 54% голосов и сохранила власть на четыре года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «грузинский народ выбрал мир и ясное европейское будущее».

    Кобахидзе сказал, что «попытки оппозиции выступить против конституционного строя обречены».

    «У оппозиции нет ресурса, парламент начнет работу и утвердит правительство», – сказал он.

    Оппозиция заявила, что не примет итогов выборов и выйдет на улицу.

    Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах.

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    26 октября 2024, 21:17 • Новости дня
    ЦИК: Партия «Грузинская мечта» получила 52,99% голосов на выборах

    ЦИК: Партия «Грузинская мечта» после подсчета данных с 97% участков получила 52,99% голосов на выборах

    Tекст: Мария Иванова

    Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» получила 52,99% голосов в парламентских выборах после подсчета данных с более 97% избирательных участков.

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» уверенно побеждает на парламентских выборах, набрав 52,99% голосов избирателей, сообщает ТАСС. Эти данные были озвучены председателем Центральной избирательной комиссии Георгием Каландаришвили после подсчета результатов с более чем 97% избирательных участков.

    На втором месте оказалась оппозиционная партия «Коалиция за перемены» с 11,2% голосов. За ней следуют «Единство – Национальное движение», набравшее 9,83%, «Сильная Грузия» с 9,02% и «Гахария за Грузию», которая получила 8,22% голосов. Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный избирательный барьер и, следовательно, не будут представлены в парламенте.

    Эти результаты подтверждают доминирующее положение «Грузинской мечты» на политической арене Грузии.

    Ранее сообщалось, что правящая партия Грузии получила 53% голосов на парламентских выборах по итогам подсчета данных с 70% избирательных участков, при этом явка составила 58,94% после закрытия избирательных участков, сообщил Центральный избирательный комитет Грузии.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за два часа до закрытия участков заявил, что «Грузинская мечта» «убедительно побеждает» с «большим преимуществом»

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, открыто поддерживающая оппозицию на выборах, пожаловалась , что не может дозвониться до руководящего состава МВД страны для обсуждения ряда инцидентов на участках.

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    26 октября 2024, 19:25 • Новости дня
    Экзитполлы дали противоречивые результаты по выборам в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Экзитполы проправительственного телеканала «Имеди» и компании Edison Research (по заказу оппозиционного телеканала «Формула») дали значительно отличающие результаты, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузинская мечта» получила 56,1% голосов на выборах в парламент Грузии и сохранила власть, свидетельствуют данные опроса телекомпании «Имеди».

    Однако опрос, который провела оппозиционная телекомпания «Формула», отдает «Грузинской мечте» 40,9% и говорит о победе оппозиции.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за два часа до закрытия участков на выборах парламента заявил, что «Грузинская мечта» «убедительно побеждает» с «большим преимуществом».

    Оппозиция при этом говорит о массовых инцидентах и о своей победе.

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    26 октября 2024, 20:57 • Новости дня
    ЦИК: Правящая партия Грузии набрала 53% голосов

    ЦИК Грузии сообщил о победе правящей партии с 53% голосов на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия Грузии получила 53% голосов на парламентских выборах по итогам подсчета данных с 70% избирательных участков, явка составила 58,94% после закрытия избирательных участков, сообщил ЦИК Грузии.

    Центральная избирательная комиссия Грузии объявила, что правящая партия получила 53% голосов на парламентских выборах. Согласно подсчетам голосов с 70% избирательных участков, правящая партия опередила своих оппонентов по количеству поддержавших ее избирателей, передает ТАСС.

    По данным ЦИК Грузии, четыре оппозиционные партии преодолели порог в 5% и прошли в парламент. Однако суммарно оппозиционные партии набрали меньше голосов, чем правящая партия.

    Пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани заявила, что выборы прошли в спокойной и безопасной обстановке. По ее словам, явка составила 58,94%.

    Всего проголосовало более 2,06 млн человек, однако данные по явке не окончательные из-за отсутствия информации с пяти участков в высокогорных регионах.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за два часа до закрытия участков на выборах парламента заявил, что «Грузинская мечта» «убедительно побеждает» с «большим преимуществом».

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживающая оппозицию на выборах в парламент 26 октября, пожаловалась, что не может дозвониться до руководящего состава МВД страны и высказаться по ряду инцидентов на участках.

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    26 октября 2024, 13:56 • Новости дня
    Грузинская оппозиция признает итоги выборов только в случае победы

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская радикальная оппозиция готова признать объявленные ЦИК итоги выборов в парламент 26 октября только в случае собственной победы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

    Лидер партии «Ахлеби» («Новые») Николоз Гварамия заявил, что «оппозиция, уже очевидно, побеждает «Грузинскую мечту».

    По словам Гварамия, ведется параллельный подсчет голосов и правящая партия «должна смириться с поражением».

    «Оппозиция победила в Венесуэле, но военная хунта там сломила народ, – сказал Гварамия, отвечая на вопрос о признании итогов ЦИК в случае поражения на выборах. – Мы европейцы и продавим собственную правду», – заявил он.

    На вечер 26 октября оппозиция уже запланировала «праздник победы» на площади Свободы.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у «Грузинской мечты» «оптимистичные прогнозы».

    «Мы ожидаем до 60% голосов», – заявил председатель правительства Грузии и предсказал оппозиции «тяжелое поражение» на выборах в 150-местный парламент.

    Ранее почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили предрек Грузии вовлечение в войну в случае победы оппозиции.

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    26 октября 2024, 16:20 • Новости дня
    Президент Грузии пожаловалась на невозможность дозвониться до главы МВД

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, открыто поддерживающая оппозицию на выборах в парламент 26 октября, пожаловалась, что не может дозвониться до руководящего состава МВД страны и высказаться по ряду инцидентов на участках, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Не могу связать с министром МВД (Вахтангом Гомелаури), с его заместителем не может связаться моя администрация, – сказала она. – Официальная правительственная линия тоже не работает».

    Она попросила МВД, чтобы полиция «быстрее и эффективнее реагировала на напряженность на избирательных участках».

    На ряде участков действительно зафиксированы потасовки, однако в целом, по оценкам международных наблюдателей, выборы проходят мирно и организованно.

    Генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил, что, согласно поступающим в партию сведениям из штабов, эта политическая организация уже имеет «твердое большинство» в будущем 150-местном парламенте.

    По данным на 15 часов местного времени проголосовало 1 454 837 избирателей – это 41,62 процента.

    Участки закроются в 20 часов местного времени (19.00 по Москве).

    Оппозиция заявила, что или она выиграет выборы, или не признает их итогов.

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    26 октября 2024, 13:25 • Новости дня
    ЦИК Грузии выявил вмешательство в работу избирательных комиссий

    ЦИК Грузии сообщил о вмешательстве в работу комиссий во время выборов

    Tекст: Мария Иванова

    Во время парламентских выборов в Грузии зафиксированы факты вмешательства в работу избирательных комиссий, в том числе попытки передачи двух бюллетеней одному избирателю и распространение снимка бюллетеня, что запрещено.

    На парламентских выборах в Грузии, которые проходят по пропорциональной системе, зафиксированы случаи вмешательства в работу членов избирательных комиссий, сообщает РИА «Новости». Об этом заявила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани. Она подчеркнула, что в основном избирательный процесс проходит спокойно, но призвала партии, наблюдателей и СМИ строго соблюдать законодательство.

    Иоселиани отметила, что появилась информация о возможности передачи двух бюллетеней одному избирателю, что, по её словам, технически невозможно: машина для подсчета голосов не принимает два бюллетеня от одного человека. Также был зафиксирован случай, когда один из политических субъектов сделал и распространил снимок бюллетеня, что запрещено.

    Оппозиционные телекомпании распространили видео драки на избирательном участке в городе Зугдиди. В связи с этим Иоселиани вновь обратилась с призывом к гражданам, особенно наблюдателям, не вмешиваться в процесс голосования и помочь избирательной администрации создать условия для спокойного выбора граждан.

    По итогам выборов партии, преодолевшие 5% барьер, смогут претендовать на места в парламенте. Победившая партия получит право выдвинуть кандидата на должность премьер-министра. Основная борьба разворачивается между правящей партией «Грузинская мечта», стремящейся сохранить отношения с Россией, и оппозиционными партиями, поддерживаемыми западными грантами. Если оппозиция суммарно наберет более 50% голосов, она сможет значительно влиять на формирование правительства.

    В субботу почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили заявил о неминуемой катастрофе для страны в случае победы оппозиции после голосования на выборах в парламент 26 октября.

    В городе Зугдиди на западе Грузии произошла драка на избирательном участке с участием активиста правящей партии в состоянии алкогольного опьянения, как заявила оппозиция.

    В Грузии проходят парламентские выборы, для которых открылись более 3 тыс. участков для голосования.

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    27 октября 2024, 11:11 • Новости дня
    Сийярто заявил о воле народа Грузии вопреки вмешательству извне

    Tекст: Валерия Городецкая

    На прошедших парламентских выборах в Грузии победила правящая патриотическая партия, поддерживающая семейные ценности, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Он подчеркнул, что несмотря на внешнее вмешательство, народ Грузии четко выразил свою волю, поддержав правящую партию, передает «Коммерсант».

    «Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии ясно дал понять, чего хочет. Патриотическая правящая партия, поддерживающая семью, победила на выборах с подавляющим преимуществом. Браво, поздравляем!», – написал министр в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Сийярто также заверил, что Венгрия продолжит оказывать поддержку Грузии в вопросах евроинтеграции, как во время своего председательства в Европейском союзе, так и после.

    Напомним, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «впечатляющей победе» партии, отметив выбор народа в пользу мира и европейского будущего. Он также заверил, что у оппозиции нет ресурсов для срыва заседаний или организации эффективных протестов.

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    27 октября 2024, 11:02 • Новости дня
    Алиев поздравил премьера Грузии с победой правящей партии на выборах

    Алиев поздравил премьера Грузии с победой «Грузинской мечты» и пригласил в Баку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил послание премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, в котором поздравил его с победой правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах.

    Алиев отметил, что выборы подтвердили поддержку гражданами Грузии развития, стабильности и традиционных ценностей, сообщила пресс-служба главы Азербайджана, передает РИА «Новости».

    Он также выразил уверенность, что результаты голосования будут способствовать всестороннему развитию Грузии и укреплению азербайджано-грузинских отношений. В письме он подчеркнул исторически дружеские и братские отношения между двумя народами и выразил надежду на дальнейшее укрепление позиций стран на Южном Кавказе.

    Алиев пригласил Кобахидзе с официальным визитом в Азербайджан в удобное для него время. Президент выразил уверенность в продолжении совместных усилий по укреплению стратегического партнерства между странами и успешному развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества во благо региональной безопасности и процветания.

    «Передаю вам свои наилучшие пожелания, дружественному народу Грузии желаю постоянного спокойствия и благосостояния», – говорится в послании.

    Напомним, «Грузинская мечта» набралa 54% голосов на парламентских выборах в Грузии. Кобахидзе заявил о «впечатляющей победе» партии, подчеркнув, что народ выбрал мир и европейское будущее. Также грузинский премьер заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента, так как у них нет ресурсов для эффективных протестов или срыва заседаний.

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