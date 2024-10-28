США и ЕС потребовали расследовать выборы в Грузии

США и ЕС призвали Грузию расследовать нарушения на выборах

Tекст: Вера Басилая

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что международные наблюдатели не признали выборы свободными и справедливыми, он осудил« нарушения международных норм», пишет «Коммерсант».

Блинкен подчеркнул, что были «зафиксированы злоупотребления правящей партией государственными ресурсами и случаи запугивания». Он поддержал призывы международных и местных наблюдателей к проведению тщательного расследования всех нарушений.

Верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, между тем, выразил «серьезные опасения» по поводу влияния недавних законодательных поправок на результаты голосования.

Он заметил, что наблюдатели сообщили о «неравных условиях и поляризованной атмосфере» во время избирательной кампании.

«ЕС ожидает оперативного, прозрачного и независимого расследования от Центральной избирательной комиссии Грузии и других властей, чтобы восстановить доверие к избирательному процессу», – говорится в заявлении Борреля.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты парламентских выборов, где победила партия «Грузинская мечта».

Зурабишвили также призвала к протестам в центре Тбилиси.

Европарламент объявил, что обнаружил серьезные нарушения на выборах в Грузии, включая давление на избирателей и хаос на участках.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов, подтвердив победу партии «Грузинская мечта» с 53,92%.