Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.6 комментариев
Президент Грузии отказалась признать итоги выборов
Зурабишвили отказалась признать выборы после победы «Грузинской мечты»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты парламентских выборов, где победила партия «Грузинская мечта».
Как сообщает РИА «Новости», на брифинге она подчеркнула: «Я не признаю эти выборы».
Зурабишвили не пояснила, какие именно факторы стали основанием для ее решения. Однако известно, что она критиковала усилия «Грузинской мечты» по проведению реформ в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов, подтвердив победу партии «Грузинская мечта» с 53,92%, также сообщалось, что в парламент прошли четыре оппозиционные партии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.