Европарламент заявил о регрессе демократии в Грузии после выборов

Европарламент заявил о серьезных нарушениях на парламентских выборах в Грузии

Tекст: Ольга Иванова

Европарламент выразил обеспокоенность по поводу регресса демократии в Грузии после парламентских выборов. Глава делегации Европарламента Антонио Лопес-Истурис Уайт на пресс-конференции в Тбилиси заявил о множестве серьезных нарушений. В частности, он отметил присутствие видеокамер на участках, что нарушает действующее законодательство, а также напряженную обстановку и хаос на выборах, сообщает ТАСС.

«Для нас было удивлением, когда мы увидели видеокамеры на участках, что не предусмотрено нынешним законодательством. Группы европарламентариев также заметили напряженную обстановку, неразбериху и хаос. Секретность выборов не всегда соблюдалась. Мы выражаем обеспокоенность регрессом грузинской демократии», – заявил Уайт.

Кроме этого, Уайт указал на давление на избирателей, присутствие членов партий на участках и даже применение физической силы к избирателям, что подрывает доверие к избирательному процессу в стране. Эти нарушения вызывают серьезные опасения по поводу дальнейшего развития демократии в Грузии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после подсчета данных с 99% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,2% голосов на парламентских выборах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента. Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов.

