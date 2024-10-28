Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.0 комментариев
Задержан фальсификатор от правящей партии на выборах в парламент Грузии
Член местного органа самоуправления (сакребуло) от правящей «Грузинской мечты», вбросивший бюллетени для голосования на выборах 26 октября в Марнеули перед телекамерами оппозиционных компаний, задержан, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Ведется следствие, этот человек (вбросивший бюллетени) задержан», – сказал он.
По грузинским законам, фальсификатору грозит до двух лет заключения.
По словам Шалвы Папуашвили, на выборах всего было «несколько инцидентов», а этот факт считается самым резонансным.
Вброс перед телекамерами произошел на участке в Марнеули, результаты там из-за этого отменены.
«Грузинская мечта» незамедлительно призвала к расследованию инцидента.
В понедельник под руководством президента Саломе Зурабишвили начинаются массовые акции протеста, оппозиция называет выборы нелегитимными.