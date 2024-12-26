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Чернышенко заявил о создании ИИ-помощников для подготовки к ЕГЭ
Школьники России получат интеллектуальных помощников на основе ИИ, которые будут помогать готовиться к ЕГЭ и выявлять слабые стороны в знаниях, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе открытого диалога «100 вопросов о будущем России» на площадке Национального центра «Россия».
Чернышенко отметил, что такие системы будут работать как цифровые учителя, анализируя ответы учащихся и помогая выявлять слабые места в знаниях, передает ТАСС.
«Мы будем создавать институт бесплатных помощников, которые будут помогать подтягивать ребят [к ЕГЭ], в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Искусственный интеллект не как тот, который обманывает и за тебя делает что-то, подсказывает ответы, а используется как система, по сути дела, как твой цифровой учитель, твой тьютор, который помогает тебе концентрировать внимание, подсказывает», – сказал он.
Чернышенко подчеркнул, что ИИ не заменит традиционных учителей, а станет дополнительным инструментом в процессе обучения. Нововведение призвано создать индивидуальных учителей по каждому предмету, которые не просто подскажут ответы, а помогут сконцентрироваться на обучении.
Вице-премьер также отметил, что менее 20% преподавателей и студентов эффективно используют ИИ в работе, подчеркнув важность обучения работе с нейронными сетями.
Чернышенко добавил, что обучение работе с ИИ должно продолжаться, даже несмотря на возможные изменения в востребованности промт-инжиниринга. Он подчеркнул, что искусственный интеллект должен быть способом повышения эффективности, а не заменой человеческого обучения.
Ранее Чернышенко сообщал, что стратегия развития образования в России до 2036 года предполагает замену платных репетиторов бесплатными услугами, чтобы повысить качество образования.