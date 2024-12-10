Путин поздравил общественников и правозащитников с Днем прав человека

Tекст: Алексей Дегтярев

«Приветствую вас и поздравляю с Днем защиты прав человека. Мы отмечаем его сегодня, 10 декабря, и хотел бы обратиться ко всем, кто занимается столь благородной, важнейшей деятельностью и в регионах, и на федеральном уровне», – сказал Путин на заседании СПЧ, передает РИА «Новости».

По его словам, этой работой занимаются уполномоченные по правам человека, волонтеры, активисты НКО, представители СМИ.

Они хорошо знают заботы и нужды людей, а также у них налажен постоянный прямой контакт с гражданами. «А помощь, поддержка, сопричастность к их проблемам всегда остаются безусловным приоритетом для вас», – подчеркнул глава государства.