Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Путин поздравил общественников и правозащитников с Днем прав человека
Президент Владимир Путин обратился с поздравлением с Днем прав человека к правозащитникам, общественным деятелям и представителям СМИ.
«Приветствую вас и поздравляю с Днем защиты прав человека. Мы отмечаем его сегодня, 10 декабря, и хотел бы обратиться ко всем, кто занимается столь благородной, важнейшей деятельностью и в регионах, и на федеральном уровне», – сказал Путин на заседании СПЧ, передает РИА «Новости».
По его словам, этой работой занимаются уполномоченные по правам человека, волонтеры, активисты НКО, представители СМИ.
Они хорошо знают заботы и нужды людей, а также у них налажен постоянный прямой контакт с гражданами. «А помощь, поддержка, сопричастность к их проблемам всегда остаются безусловным приоритетом для вас», – подчеркнул глава государства.