Фигуранты дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ в Подмосковье признаны виновными

Московский областной суд начал выносить обвинительный приговор в отношении девятерых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина летом 2019 года: трое из подсудимых признаны виновными в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве, шестеро – в хулиганстве.

«Суд установил, что подсудимые совершили хулиганство группой лиц по предварительному сговору. Сергей Ходжоян, Гамлет и Грант Айрапетян совершили убийство, а также покушение на убийство из хулиганских побуждений», – цитирует ТАСС судью. Таким образом, трое из подсудимых признаны виновными в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве, шестеро – в хулиганстве.

Процесс по делу об убийстве начался в Мособлсуде в декабре 2020 года. В зависимости от роли и степени участия фигурантам инкриминируются преступления по статьям УК РФ «Убийство», «Покушение на убийство» и «Хулиганство». Никто из фигурантов вину не признает. Гособвинение в ходе прений сторон запросило для девятерых участников массовой драки сроки от шести до 22 лет колонии.

Потерпевшими по делу признаны отец Белянкина и еще двое врачей-реаниматологов, один из которых был тяжело ранен в ходе конфликта.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, все материалы уголовного дела переводились на армянский язык, поскольку фигуранты через месяц отказались общаться со следствием на русском языке и потребовали переводчика.

В рамках расследования уголовного дела следователи определили всех без исключения участников событий и дали правовую оценку действиям каждого из них. По делу было проведено свыше 50 экспертиз, допрошены более 100 свидетелей, проведено значительное количество очных ставок. Установлено, что если бы Белянкин не пресек противоправные действия группы лиц, врач-реаниматолог скончался бы от полученного ножевого ранения.

Напомним, в начале июня участник операции ВС России в Сирии Никита Белянкин заступился за посетителя кафе, врача-реаниматолога, которого избивали около 10 человек. После чего экс-спецназовца ГРУ ударили ножом, он погиб. По делу об убийстве были задержаны девять человек.