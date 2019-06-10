По делу об убийстве спецназовца Белянкина задержан девятый участник драки

Следователи задержали девятого участника массовой драки в Подмосковье, в которой убили экс-спецназовца ГРУ Никиту Белянкина, сообщили в пресс-службе СК.

«К следователю доставлен девятый участник инцидента. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Ранее в понедельник сообщалось о задержании восьмого участника драки в подмосковном Красногорске.

Семеро других задержанных уже арестованы.

Участник операции ВС России в Сирии Никита Белянкин в конце прошлой недели заступился в подмосковном поселке Путилково за незнакомца, которого избивали около 10 человек. Экс-спецназовца ударили ножом, он погиб.