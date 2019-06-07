Задержан восьмой участник драки со спецназовцем ГРУ

Задержан восьмой участник конфликта, в ходе которого был убит спецназовец ГРУ Никита Белянкин, об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Семеро из ранее задержанных фигурантов уголовного дела уже заключены под стражу. Сегодня следствием задержан еще один (восьмой) подозреваемый. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения», – пояснила представитель ведомства, передает РИА «Новости».

Участник операции ВС России в Сирии, спецназовец ГРУ Никита Белянкин в конце прошлой недели заступился в подмосковном поселке Путилково за незнакомца, которого избивали около 10 человек. На Белянкина напали и ударили ножом, он погиб. Проститься с ним пришли сотни человек.