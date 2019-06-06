Проститься с убитым экс-спецназовцем ГРУ пришли сотни человек

На Митинском кладбище в Москве проходит церемония прощания с бывшим бойцом спецназа ГРУ Никитой Белянкиным, погибшим в драке в подмосковном Красногорске, где он заступился за незнакомца.

По информации радиостанции «Говорит Москва», на прощание пришли сотни человек.

Телеканал «360» сообщает, что гражданская панихида собрала множество родных и близких погибшего.

В процессии на Митинском кладбище участвует рота почетного караула Преображенского полка, товарищи и сослуживцы Белянкина. Сопровождает процессию военный оркестр, передает РИА «Новости».

Чуть ранее в часовне в закрытом формате прошла процедура отпевания. Присутствовали только родные и близкие Никиты.

Напомним, участник операции ВС России в Сирии Белянкин заступился за незнакомца, которого избивали возле кафе около 10 человек в поселке Путилково в Подмосковье. Он погиб от удара ножом в живот.