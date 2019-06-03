Опубликовано видео с моментом убийства спецназовца Белянкина

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент убийства 24-летнего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в массовой драке в Подмосковье.

Видео публикует телеканал РЕН-ТВ. На кадрах, которые сделаны камерой наружного наблюдения, заметно, как толпа выходит из бара и начинается драка. Чуть позже в конфликт вмешивается Белянкин, его девушка остается на месте.

Спецназовец Белянкин, который участвовал в российской операции в Сирии, в подмосковном поселке Путилково заступился за незнакомца, которого избивали около 10 человек. Военного ударили ножом в живот, он погиб.

СК установил круг лиц, которые принимали участие в драке.

Предполагается, что участники массового нападения являются представителями этнических группировок.

Участник драки рассказал, как Белянкин спас его от смерти.