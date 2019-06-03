Спасенный спецназовцем Белянкиным мужчина рассказал о драке

Александр Сергеев, которого избивали в поселке Путилково, когда погиб 24-летний спецназовец ГРУ Никита Белянкин, рассказал, как военный спас его своим вмешательством.

Один из молодых людей, за которых заступился Белянкин, находится в больнице. Он рассказал, что отдыхал с другом в баре «БирХауз». Сергеев не знает, почему 10 человек устроили с ними драку. Он подтвердил, что это были кавказцы, сообщает «Комсомольская правда».

«Он (Белянкин) увидел, как избивают моего друга, и не смог пройти мимо. Только после его появления они перестали бить нас. Меня успели ранить ножом в живот, и я упал. Но если бы не Никита, они меня точно убили бы. Можно сказать, что он меня спас», – сказал Сергеев.

Он отметил, что его друга избили, но у него нет ножевых ранений.

Друг Белянкина, Евгений Маслов, отметил, что спецназовец не струсил бы, если бы было даже «20 или 50 человек».

«О том, что происходило, я знаю со слов девушки Никиты. Она сейчас в таком шоке, что вообще говорить не может. У него с собой был пистолет газовый, так вот он пару раз в воздух пальнул, а потом предложил им честный бой: рукопашный один на один. Но вместо этого толпа дикарей просто налетела на него. Но даже вдесятером Никиту им было не сломать, у него все-таки подготовка на высоком уровне. Тогда кто-то из этих ублюдков достал нож и пырнул его прямо в сердце», – сказал Маслов.

Напомним, в подмосковном поселке Путилково Никита Белянкин, в прошлом участвовавший в российской операции в Сирии, заступился за незнакомца, которого избивали около 10 человек. В итоге спецназовец погиб после того, как его ударили ножом.

СК установил круг лиц, которые принимали участие в драке.

СМИ сообщают, что участники массового нападения являются представителями этнических группировок.