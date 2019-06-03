Следователи установили участников драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Следователи установили личности участников массовой драки в Подмосковье, где погиб спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

«В ходе производства следственно-оперативных мероприятий получена информация о лицах, принимавших участие в драке. Проведены осмотры жилища, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела», – говорится в сообщении на сайте ГСУ СК Московской области.

Также для расследования дела назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая. Следователи проводят анализ видеозаписей с камер видеонаблюдения и проводят допрос свидетелей.

Ведомство уточнило, что происшествие произошло 1 июня в Красногорске. Спецназовец заметил конфликт, который произошел между двумя группами лиц возле одного из местных кафе.

«Он не смог остаться равнодушным, пройти мимо – и вмешался в драку. Потерпевший попытался помочь мужчине, которому в ходе потасовки нанесли ножевое ранение, произведя из имеющегося при себе травматического пистолета несколько предупредительных выстрелов в воздух. В этот момент неустановленное лицо нанесло ему удар ножом в область сердца», – сообщает СК.

Напомним, в подмосковном поселке Путилково Никита Белянкин, в прошлом участвовавший в российской операции в Сирии, заступился за незнакомца, которого избивали около 10 человек. За попытку остановить избиение его ударили ножом. Белянкин скончался, мужчина, которого он попытался защитить, находится в реанимации.