Билан заявил о третьей стадии алкоголизма

Певец Дима Билан признался, что у него есть проблемы с алкоголем. По словам артиста, ему диагностировали третью стадию алкоголизма.

«Да, я выпиваю, но мое лицо говорит о том, что я делаю это немного. Я имею такую проблему. Я не могу остановиться, когда я выпиваю. Врач поставил мне третью стадию алкоголизма. Я знаю своего врага в лицо. Я понимаю природу этого, и это позволяет мне идти дальше. Если я напиваюсь, то это от радости», – рассказал певец в интервью Ксении Собчак, опубликованном на YouTube.

При этом третья стадия алкоголизма считается самой тяжелой и характеризуется декомпенсацией всех защитно-приспособительных процессов. При этой стадии у человека могут возникать тяжелые психические и физиологические расстройства и полная социальная дезадаптация личности.

Билан несколько раз появлялся на своих выступлениях в нетрезвом состоянии. Так, жители Самары выразили недовольство выступлением Билана на праздновании Дня города. Позже он попросил прощения у горожан за концерт, на котором он выступал в нетрезвом виде, а также провел бесплатный концерт в городе под названием «Прости меня, Самара!».