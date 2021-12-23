Читатели британской газеты Daily Express возмутились действиям украинских военных, которые провели первые стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе.

Пользователи высказались, что на фоне сообщений о «российском вторжении» именно Киев и помогающий ему Запад ведут себя агрессивно, передает РИА «Новости».

«Забавно, как Украина из нейтрального государства превратилась в марионетку НАТО во главе с США. Как тут не любить глобалистов и их безрассудство», – написал Sortbynew.

Пользователь sayitonce добавил, что «Украина действительно сама по себе». «Мы не придем на помощь. Предлагаем вам прекратить геноцид на спорной территории и повзрослеть», – высказался он.

Другой читатель добавил, что «НАТО уже несколько лет размещает на Украине тяжелое вооружение». «Такое ощущение, что это они ищут повод для нападения на Россию», – предположил BritishSovereign.

Пользователь Trebor4 отметил, что это «плохая новость – слышать, что США планируют химическую атаку на востоке Украины». «Плохо тут то, что это весьма правдоподобно», – написал он.

Многие читатели согласились и добавили, что «когда дело доходит до продажи оружия, американцы всегда рядом».

Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».