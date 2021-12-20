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Украина намерена построить военно-морские базы в Черном и Азовском морях
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Базы военно-морских сил Украины вблизи Очакова (Черное море) и Бердянска (Азовское море) появятся в 2024 году, сообщил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.
«Некоторые наброски этих баз мы должны увидеть в 2024 году. Во-первых, в 2024 году у нас будет значительное увеличение количества корабельного состава. Во-вторых, это вполне реалистично до 2024 года, имея финансовый ресурс и опыт наших партнеров, которые не одну базу построили в мире», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.
По его словам, на базе в Бердянске будут базироваться все корабли, которые расположены в Азовском море и которые прибудут в Азовское море в последующие годы.
«Это будет основная база поддержки и местоположения сил военно-морского флота. Также будут маневренные пункты базирования для выполнения задач. Что касается Черного моря, будут три основных основания: база в Одессе, база в «Южном» – для патрульных катеров типа «Айленд». А также основная база с основными ударными силами флота – в Очакове», – добавил Неижпапа.
В начале декабря Украина начала строительство двух военно-морских баз в Николаевской и Запорожской областях.
В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году страна построит большой военно-морской флот. По его словам, он будет способен дать отпор любому.
Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании.
О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену.
Непреодолимое препятствие для вступления в НАТО нашли на Украине
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Акт провозглашения независимости Украины противоречит желанию сегодняшних властей страны вступить в НАТО и может помешать евроатлантическим стремлениям Киева, сообщили местные СМИ.
«Внеблоковый статус лежит в самой основе государственности Украины. Когда 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, то в разделе «Внешняя и внутренняя безопасность» было четко указано: «Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках», – передает РИА «Новости» текст материала издания «Страна.ua».
Издание подчеркивает, что в принятом 24 августа 1991 года Акте провозглашения независимости Украины основанием для документа названа Декларация о суверенитете, что таким образом подтвердило внеблоковый статус страны.
Правовая преемственность между основополагающими для бывшей советской республики документами сохранилась и с принятием в 1996 году первой украинской конституции, которая ссылается на Акт провозглашения независимости страны.
«В итоге все основные документы, на которых базируется создание и само существование Украины как государства, основаны на Декларации о суверенитете Украины 1990 года, который запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы. Поскольку НАТО является военным и политическим союзом, то вступать в него тоже запрещено», – заключает портал.
В материале также подчеркивается, что даже после внесения изменений в основной закон страны в 2019 году, когда в тексте конституции полноправное членство в НАТО было названо стратегическим курсом государства, из документа не исчезла ссылка на Акт о независимости 1991 года.
Россия распространила 16 декабря среди стран – членов Североатлантического альянса проект соглашения о гарантиях безопасности России и НАТО.
Напомним, согласно проекту соглашения, страны НАТО принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение альянса, в том числе присоединение Украины и других государств. В проекте говорится, что Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Также, согласно договору, Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Кроме того, Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения. Россия предлагает НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов в Черном и Балтийском морях.
Ранее НАТО не стала отвечать на сделанные ранее Москвой предложения по деэскалации, альянс не представил никаких инициатив по возобновлению работы Совета Россия – НАТО.
Инвесторы стали выводить деньги с Украины
Экс-министр экономики Украины, действующий советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов утверждает, что инвесторы начинают выводить деньги с Украины из-за «риска ситуации с Россией».
По мнению Киева, это «основной риск» для Украины. «Вот часто поднимается вопрос о возможной войне. И вот если войны не будет, а мне кажется, что ее не будет, то и никакой проблемы с курсом не будет, так как макроэкономическая ситуация в Украине относительно хорошая», – приводит слова Милованова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Дом».
Однако, как заявил Милованов, «если нагнетать», то «люди начнут паниковать». Он подчеркнул, что «прежде всего, будут паниковать иностранные инвесторы, они потихоньку будут выводить деньги». По его словам, «уже сейчас это происходит, они выводят потихонечку деньги, но немного». Речь идет о «нескольких миллиардах гривен».
«И поэтому мы видим, что курс относительно стабильный», – сказал он, добавив, что в краткосрочной перспективе больших рисков для Украины нет, Нацбанк контролирует ситуацию, резервы НБУ «в шесть раз больше, чем они были, например, в 2014 или 2015 году». Милованов сказал, что на Украине «сейчас, вообще, прекрасная ситуация», «больших рисков нет». Он заявил, что сам «доллары не покупает». «Может быть, я ошибаюсь, ну вот я зарплату получил и ее держу в гривне», – сказал он.
Напомним, ЕС несколько лет обсуждает «Стратегический компас» – общую стратегию в области обороны и безопасности на ближайшие пять–десять лет. Киев, США и европейские страны считают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы для какой-либо страны, а войска передвигаются по своей территории законно.
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На Украине рассказали о неудавшейся попытке стать «второй Польшей»
Украинский аналитик Алексей Кущ резко высказался о желании страны превратиться во «вторую Польшу» и угодить Вашингтону.
«Вся наша внешняя политика была построена на идее стать для США второй Польшей, то есть на желании войти в группу стран-стратегов. Но США не нужна вторая Польша, у них уже есть первая», – написал он в статье для «Главреда».
Аналитик также обеспокоен риском возникновения глобальных геополитических конфликтов, в которых Украина будет принимать участие исключительно в качестве «прокси-страны». По его словам, «такие страны сходят со сцены в первых актах пьесы, как Меркуцио в шекспировской «Ромео и Джульетте».
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи Украине.
Украинская актриса объяснила, почему не надо бояться «вторжения» России
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Президент России Владимир Путин считает украинцев братским народом, поэтому не стоит бояться «вторжения» России, заявила актриса, заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко.
«Путин не нападет, Украина, не переживайте. Он не враг. И Россия любит Украину, там живет наш братский народ, такой же, как живет братский народ в Белоруссии», – заявил она в интервью политологу Александру Семченко, передает РИА «Новости».
По ее словам, российский лидер поднял авторитет своей страны на мировой арене. Без его участия не решается ни один вопрос.
«Байден любой вопрос решает по звонку или при встрече, в первую очередь не с Макроном или Шольцем, а именно с Путиным», – отметила Титаренко.
Артистка также прокомментировала ситуацию в Донбассе, назвав происходящее позором Украины, которая в течение восьми лет допускает там смерти детей и стариков.
Напомним, Киев считает, что Москва готовит вторжение на территорию Украины. Российская сторона не раз отвергала подобные заявления.
Песков заявил об отсутствии подготовки встречи Путина и Зеленского
Субстантивной подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется. Никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получали», – цитирует представителя Кремля ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой американской администрации Джо Байденом подтвердил готовность к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным
Литва заявила о готовности передать оружие Украине
Власти Литвы готовы передать Украине летальное оружие, потому что Россия уже «собрала у границ десятки тысяч военных», заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
«Необходимо поддерживать Украину всеми средствами, Литва готова сделать это, включая и передачу Украине летального оружия», – цитирует министра «Delfi Новости».
О каком конкретно оружии идет речь, в Литве уточнять не стали. По словам Анушаускаса, более точно ответить нельзя, так как соглашение многостороннее, оно включает в себя мнение нескольких стран. Речь идет не только о передающем и получающем государстве, но и государстве-производителе и поставщике.
О готовности Литвы передать Украине летальное оружие Анушаускас заявил на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристина Ламбрехт.
Ранее сообщалось, что Киев и европейские страны заявляют о том, что Россия готовит вооруженное вторжение на территорию Украины. Москва эти обвинения отвергает.
Порошенко объявили о подозрении в госизмене
Экс-президенту Украины Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене, заявил руководитель штаба партии Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов.
Документ «подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова (которая решила уехать на неделю в командировку в США), а ее заместитель Алексей Симоненко», передает «Страна.ua».
Ранее в «Европейской солидарности» сообщали, что экс-президент отправился в заранее запланированную поездку в Турцию и Польшу.
Государственное бюро расследований Украины публиковало видео, на котором Порошенко пытаются лично вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса.
Бывший соратник Зеленского указал на изменения в его внешности и поведении
Президент Украины Владимир Зеленский стал медленно разговаривать и сильно изменился внешне, считает бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан.
«У него лицо другое. Если взять две фотографии – другой вообще человек», – рассказал он изданию «Страна.ua».
Богдан добавил, что речь идет не только о внешнем виде украинского лидера, но и о его речи. По его наблюдениям, Зеленский долго строит предложения потому, что не может «вспомнить» нужные слова.
«Если человек говорит искренне, он не думает над каждым следующим словом. У него нет энергетики жизни, он не доволен тем, что он делает», – заключил политик.
Напомним, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с начала сентября упал на 10%, но он все же остается лидером в президентском рейтинге, следует из результатов опроса, проведенного соцгруппой «Рейтинг».
Ветер уронил главную елку Мариуполя
Из-за сильного ветра упал верхний сегмент главной елки украинского Мариуполя, сообщил Мариупольский городской совет.
Как сообщается на сайте горсовета, «подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию». Власти города заверили, что «скоро вновь главная елка засияет новогодними огнями». Указывается, что «остальные праздничные локации продолжают работать».
Напомним, новогодняя ель, которую должны были установить на площади Свободы в российском Владикавказе, сломалась при погрузке.
ЕС обещал учесть ситуацию вокруг Украины в проекте «Стратегического компаса»
В обновленном проекте стратегической оборонной концепции Евросоюза «Стратегический компас» будут учитываться ситуации вокруг Украины и Белоруссии, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель сообщил, что в январе 2022 года представит проект «на неформальной встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза в Бресте» во Франции «с тем, чтобы он был одобрен в марте», передает РИА «Новости».
По его словам, ситуации вокруг Украины и Белоруссии продемонстрировали «те виды угроз, с которыми сталкивается Европа: гибридная тактика, политика с позиции силы, запугивание и дезинформация». Боррель сказал, что «это не только затрагивает отдельные страны и общества, но и принципы европейской безопасности».
Он считает, что ЕС должен срочно «укрепить свой потенциал и свои средства для действий в сфере безопасности», странам нужно иметь больше возможностей и больше согласованности в оборонной сфере. По его словам, «это будет вкладом в усилия НАТО по защите восточных границ».
Напомним, ЕС несколько лет обсуждает «Стратегический компас» – общую стратегию в области обороны и безопасности на ближайшие пять–десять лет. Киев, США и европейские страны считают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы для какой-либо страны, а войска передвигаются по своей территории законно.
Конгрессмены США посетили Киев
Прибывшая в Киев делегация американских конгрессменов обещала поддержать жесткий ответ на «любое дальнейшее вторжение России» на Украину, сообщило посольство США в Киеве.
Джейсон Кроу, Брэд Венструп и Рик Кроуфорд заявили, что и Демократическая, и Республиканская партии США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и «евроатлантическую траекторию» Украины. При этом они заверили в приверженности США пути дипломатии и диалога в «деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил России», передает ТАСС.
Напмоним, Киев, США и европейские страны считают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы для какой-либо страны, а войска передвигаются по своей территории законно.
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Националисты попытались сорвать концерт Басты в Киеве
Концерт российского рэпера Василия Вакуленко (Басты) в Киеве сопровождался пикетом националистов, которые жгли файеры и призывали запретить на Украине выступления артистов из России, сообщил украинский телеканал «1+1».
Несколько десятков националистов, как сообщается в сюжете телеканала, перед началом выступления Басты в воскресенье вечером собрались у стен концертного зала «Стерео плаза» в Киеве, передает ТАСС. Они держали плакаты с лозунгами «Полный запрет выступлений москвоартистов», «Нет московской экспансии на Украине», скандировали «Позор» и жгли файеры.
В то же время поклонники рэпера, которые пришли на концерт, пытались вступить в словесную перепалку с протестующими, отмечая, что «творчество вне политики». Несмотря на пикет, концерт исполнителя состоялся без происшествий.
В сентябре 2017 года Баста был внесен в черный список, ему запретили въезд на Украину сроком на три года. Свое решение власти пояснили тем, что российский рэпер нарушил украинское законодательство при посещении Крыма. Срок этого запрета истек в 2020 году и министерство культуры и информационной политики изъяло его из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Весной 2021 года один из видных украинских националистов Сергей Стерненко объявил денежную премию тому, кто сообщит местонахождение Вакуленко в Киеве. Такое предложение Стерненко сделал после того, как в СМИ появилась информация о пребывании Басты в украинской столице. Позднее Баста успокоил поклонников после объявленной украинскими радикалами «охоты». Летом украинские националисты попытались сорвать концерт Басты в Киеве.
Напомним, в октябре «Крымско-татарский ресурсный центр» заявил, что СБУ должна рассмотреть возможность запрета на въезд в страну российских артистов Василия Вакуленко (Басты), Елизаветы Иванцив (Елки) и Ирины Воробьевой (Круг).
Экс-глава СБУ заявил о невозможности вступления Украины в НАТО
Бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк заявил, что страну в НАТО не возьмут даже в далекой перспективе.
«Мы уже давно должны были понять, что в НАТО нас не возьмут. Ни я, ни множество молодых людей не доживут до того времени, когда нас возьмут в НАТО», – передает ТАСС слова генерала в эфире украинского телеканала «Наш».
По его мнению, в результате противоречий между Россией и Западом страдает Украина. «Запад и США напрягают нас, а Россия напрягает Америку и Европу. А Украина как возможный будущий театр боевых действий – терпила по большому счету», – полагает Вовк. При этом он добавил, что со стороны России нет угрозы нападения.
16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил на вопрос президента Украины Владимира Зеленского о том, в каком году страна войдет в состав альянса. При этом, как сказал после переговоров Зеленский, представители НАТО заверили, что дискуссия о вступлении страны в организацию должна идти исключительно между Украиной и альянсом.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, чем россиянам грозит вступление Украины в НАТО
Зеленский призвал к превентивному введению санкций против России
Санкции против России необходимо вводить превентивно, а не постфактум, чтобы не допустить даже мысли об эскалации, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентами Литвы и Польши.
«Кто-то говорил, Белоруссия или Россия, что может быть (размещено – прим.ВЗГЛЯД) ядерное оружие. Ну, окей, я думаю, что реакция будет следующая, если оружие будет размещено в Белоруссии, то потом мы введем очень мощные санкции. Предпосылок, почему президент России сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Поэтому, считаю, наоборот, должны быть мощные превентивные меры, серьезные санкции, чтобы даже не было ни одной мысли об эскалации в любой регион», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия разместит российское ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.
Ранее СМИ сообщали, что Запад обсуждает ряд жестких санкций против России из-за Украины, в числе возможных ограничений называлось отключение РФ от SWIFT. ЦБ указал на отсутствие заявлений от руководства SWIFT по возможному отключению России.
Украинцев задержали в Испании за выращивание марихуаны
Пятеро выходцев с Украины задержаны в Испании по подозрению в выращивании марихуаны и торговле наркотиками, сообщила национальная полиция страны.
Плантация марихуаны находилась на складе в каталонском муниципалитете Понтильс, передает РИА «Новости». Помещение было хорошо оборудовано для выращивания наркотиков – там были установлены кондиционеры, проведено большое количество света, установлен дымоход.
При попытке задержания один из подозреваемых попытался сбежать. Всем пятерым будут предъявлены обвинения в преступлениях против общественного здоровья и хранении оружия, говорится в сообщении полиции.
В ходе обыска были изъяты несколько тысяч кустов марихуаны. Операцию совместно проводили Национальная полиция и каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский направил обращение спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову с просьбой созвать внеочередное заседание парламента, на котором будет рассмотрен законопроект о легализации медицинского каннабиса.
В 2013 году, при Викторе Януковиче, Украина приняла Стратегию государственной наркополитики до 2020 года. В ней среди приоритетов было названо изучение перспектив медицинского применения каннабиноидов в качестве обезболивающих и других лекарственных препаратов. А после Евромайдана лоббирование этой темы резко усилилось. В 2016 году группа депутатов Верховной рады во главе с бывшим министром здравоохранения Олегом Мусием зарегистрировала проект закона о внесении каннабиса в перечень препаратов, оборот которых допустим в научных и медицинских целях.
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