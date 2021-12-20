Украина намерена построить военно-морские базы в Черном и Азовском морях

Базы военно-морских сил Украины вблизи Очакова (Черное море) и Бердянска (Азовское море) появятся в 2024 году, сообщил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

«Некоторые наброски этих баз мы должны увидеть в 2024 году. Во-первых, в 2024 году у нас будет значительное увеличение количества корабельного состава. Во-вторых, это вполне реалистично до 2024 года, имея финансовый ресурс и опыт наших партнеров, которые не одну базу построили в мире», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.

По его словам, на базе в Бердянске будут базироваться все корабли, которые расположены в Азовском море и которые прибудут в Азовское море в последующие годы.

«Это будет основная база поддержки и местоположения сил военно-морского флота. Также будут маневренные пункты базирования для выполнения задач. Что касается Черного моря, будут три основных основания: база в Одессе, база в «Южном» – для патрульных катеров типа «Айленд». А также основная база с основными ударными силами флота – в Очакове», – добавил Неижпапа.

В начале декабря Украина начала строительство двух военно-морских баз в Николаевской и Запорожской областях.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году страна построит большой военно-морской флот. По его словам, он будет способен дать отпор любому.

Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании.

О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену.