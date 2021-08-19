Адмирал оценил планы Украины построить большой военный флот к 2035 году

«Закупить что-то бывшее в употреблении – катера и так далее, на Украине способны, а на большее – вряд ли», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Вячеслав Попов. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот, располагающий корветами и подлодками.

«Нынешнее состояние экономики Украины, по моей оценке, не дает возможности говорить о строительстве какого-то серьезного флота. Дело в том, что кораблестроение – это очень сложное направление, требующее больших инвестиций», – отметил экс-командующий Северным флотом, член морской коллегии при правительстве России адмирал Вячеслав Попов.

«Сегодня при финансовой и иной зависимости украинского правительства от заграницы оно не способно на строительство флота. Закупить что-то бывшее в употреблении – катера и так далее, они способны, а на большее – вряд ли. «Поэтому это популистское заявление», – убежден собеседник.

Кроме того, указал адмирал, кораблестроение и судостроение требует соответствующего состояния судостроительной промышленности, отметил Попов. «Сейчас с этим есть проблема на Украине. Николаевские верфи не в том состоянии, чтобы можно говорить о развитии военно-морского флота», – подчеркнул адмирал.

Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, «способный давать отпор любому», заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. «Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс», – добавил Зеленский. Он утверждает, что в украинских ВМС «будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки».

Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сообщил Зеленский.

О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену.

В 2020 году из-за долгов по зарплате обанкротился Николаевский судостроительный завод, где в советский период собирались, в том числе ракетные крейсера и эсминцы. Двумя годами ранее банкротству подвергся Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) том же в Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза. После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников.

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