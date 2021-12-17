Космонавты с орбиты поздравили РВСН с профессиональным праздником «Адмиралтейские верфи» начали ходовые испытания подлодки «Кронштадт» 17 декабря 2021, 14:39 Текст: Дмитрий Зубарев

АО «Адмиралтейские верфи» приступило к первому этапу заводских ходовых испытаний подводной лодки проекта 677 «Кронштадт», сообщила пресс-служба верфей. «В рамках первого этапа, который пройдет в Финском заливе, будут проведены скоростные и маневренные испытания подводного корабля. Специалисты предприятия осуществят вывеску и кренование субмарины, проверят гидроакустический комплекс, комплексы навигации и связи, проведут испытания подъемно-мачтовых устройств. Завершение первого этапа заводских ходовых испытаний подводной лодки запланировано на конец декабря текущего года», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. «Адмиралтейские верфи» строят субмарину «Кронштадт» по скорректированному проекту, опираясь на результаты опытной эксплуатации головного корабля. На кораблях модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс. Подводные лодки проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных субмарин и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам. Ранее гендиректор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков сообщил, что первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» – «Кронштадт» и «Великие Луки» – будут переданы ВМФ России в 2022 году.

В концерне «Алмаз – Антей» рассказали об уникальном ЗРК «Абакан» 15 декабря 2021, 08:27

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Концерн ПВО-ПРО «Алмаз – Антей» создал уникальный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны (НПРО) «Абакан», который приводится в боевую готовность менее чем за три минуты, сообщил первый заместитель главного конструктора комплекса Дмитрий Хрупало. Комплекс «Абакан» впервые представили за рубежом в ходе выставки Dubai Airshow 2021. «Время готовности ЗРК «Абакан» к боевой работе из развернутого состояния занимает менее трех минут, с марша – 15 минут», – передает РИА «Новости» слова Хрупало. К примеру, американский комплекс ЗРК Patriot при смене позиций приводится в боевую готовность за 30 минут. Конструктор напомнил, что высокомобильный многоканальный по баллистическим целям зенитный ракетный комплекс нестратегической ПРО «Абакан» 98Р6Е создан для поражения современных и перспективных нестратегических баллистических ракет при обороне стратегически важных военно-промышленных объектов, правительственных и административных зданий государства. Хрупало подчеркнул, что «Абакан» может интегрироваться в любую систему ПВО-ПРО и обеспечит выполнение боевых задач как автономно, так и в составе любых зенитных комплексов средней и большой дальности в качестве дополнительного модуля ПРО. «Это расширяет возможности группировки ПВО-ПРО любой страны по отражению массированной атаки баллистическими ракетами противника», – пояснил собеседник агентства. При этом дальность поражения цели составляет 45 километров, максимальная высота – 25 километров. Напомним, в августе в концерне сообщали, что «Алмаз – Антей» впервые представит натурные образцы станций обнаружения целей из состава зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Викинг» и «Абакан» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». «Адмирал Горшков» уничтожил «Цирконом» береговую мишень 16 декабря 2021, 09:20

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившийся на полигоне в Архангельской области, сообщили в Минобороны. «Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон». Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. В Минобороны уточнили: «По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, данная стрельба с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признана успешной, цель поражена». К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота. Напомним, в конце ноября «Адмирал Горшков» выполнил пуск «Циркона» на дальность более 400 км. Россия испытала в Японском море новейший противолодочный ракетный комплекс «Ответ» 15 декабря 2021, 09:15

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в Японском море произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ», которая успешно поразила подводную цель, сообщили в Минобороны. «Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной цели. Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель», – передает ТАСС сообщение Минобороны. В министерстве отметили, что корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначен для поражения подводных лодок. «Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр», – отметили в Минобороны. По данным открытых источников, «Ответ» состоит из противолодочной управляемой ракеты, стрельба которой ведется из универсальных пусковых установок 3С-14 (также используется для крылатых противокорабельных ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон»). В головной части ракеты «Ответа» находится малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Долетев в район цели, ракета сбрасывает в воду на парашюте торпеду, которая затем продолжает самостоятельный поиск субмарины противника, используя свою гидроакустическую станцию. Максимальная дальность стрельбы ракетой комплекса в варианте для надводных кораблей – 40 км. Напомним, в апреле «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск «Калибра» из Японского моря. Стало известно об испытаниях лазерного противолодочного оружия США 15 декабря 2021, 18:48 Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты провели успешные испытания лазерного противолодочного оружия, сообщают информационные агентства. Стрельбу вел корабль ВМС США «Портлэнд», испытания проводились в Аденском заливе, передает РИА «Новости». Лазерная система на борту корабля предназначена для противодействия катерам-беспилотникам с бомбами, которые применяют в Красном море йеменские хуситы. Вместе с тем Пятый флот США сообщил, что в испытаниях применялся твердотельный лазер, он успешно поразил статичную надводную цель. Ранее компания Lockheed Martin поставила ВВС США высокомощную лазерную установку AHEL. Ее намерены устанавливать на самолеты огневой поддержки AC-130J. Госиспытания беспилотника-камикадзе завершены в России 16 декабря 2021, 04:52 Текст: Антон Антонов

В России завершены испытания барражирующих боеприпасов «Куб», сообщил близкий к военному ведомству источник. Источник ТАСС сообщил, что испытания «завершены с положительным результатом» и «новый для российских Вооруженных сил тип ударных» БПЛА «рекомендован к принятию на вооружение». Серийные поставки начнутся с 2022 года. Летом 2019 года было опубликовано видео применения ударного беспилотника «Куб». Разработка была представлена на военно-техническом форуме «Армия-2019». Беспилотник разработан компанией ZALA Aero (входит в Группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех»). Также ведется разработка первого морского беспилотника-камикадзе. Военно-транспортные вертолеты Ми-8/17 стали вторыми по популярности в мире 16 декабря 2021, 08:47 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские многоцелевые военно-транспортные вертолеты семейства Ми-8/17 стали вторыми по популярности в мире, говорится в справочнике World Air Forces 2022, выпущенном журналом Flight Global. В соответствии с исследованием в мире находилось в строю порядка 3 тыс. вертолетов семейства Ми-8/17 по состоянию на декабрь 2021 года. Российские машины составили 14% от общемирового парка военных винтокрылых машин, передает ТАСС. На первом месте расположились американские вертолеты семейства UH-60 Black Hawk (3926 машин, 20%), на третьем – американский ударный вертолет AH-64 Apache (1219 машин, 6% от общемирового парка). В топ-10 самых популярных в мире военных вертолетов по версии Flight Global также вошли российские аппараты семейства Ми-24/35 (924 машины, 5%) и два типа машин, разработанных еще в период войны во Вьетнаме – вертолеты UH-1 Huey (4-е место, 989 машин, 5%) и CH-47 Chinook (5-е место; 929 машин, 5%). В рейтинг наиболее популярных в мире учебно-транспортных вертолетов российские аппараты не вошли. По состоянию на декабрь 2021 года в мире в строю находились 19946 военных вертолетов, говорится в отчете. Напомним, в мае директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия в 2021 году планирует поставку иностранным заказчикам различных вертолетов на сумму свыше 1 млрд долларов. Грузия увеличила военный бюджет из-за «российской угрозы» 15 декабря 2021, 17:05 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Расходы грузинской стороны на оборону в 2022 году по государственному бюджету составят 1 млрд 2,4 млн лари (около 322 млн долларов), заявили на заседании грузинского парламента, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Зампред комитета по обороне и национальной безопасности Владимир Чачибая назвал эти расходы недостаточными, чтобы «никто не вздумал вынашивать против Грузии агрессивные планы». По его словам, на оборону нужно как минимум еще триста миллионов лари (97 млн долларов), так как «следует ожидать более агрессивной политики России». В 2021 году бюджет министерства обороны Грузии составлял 900 млн лари (более 290 млн долларов). В Силах обороны Грузии состоят 37 тыс. человек. Израиль нанес ракетные удары в районе аэропорта Дамаска 16 декабря 2021, 22:06 Текст: Наталья Ануфриева

Истребители F-16 ВВС Израиля нанесли удар восемью крылатыми ракетами в районе аэропорта Дамаска, поврежден склад, погиб человек, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Кулить сообщил, что в четверг «с 1.51 до 1.59 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства над Голанскими высотами нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в районе международного аэропорта города Дамаск», передает РИА «Новости». Силы ПВО Сирии из комплексов «Панцирь-С» уничтожили семь из восьми ракет, выпущенных истребителями Израиля, «в результате авиаудара поврежден склад материального имущества, погиб один человек». Напомним, в октябре Россия напомнила Совбезу ООН о противоправных ударах Израиля по САР. «Адмирал Пантелеев» потопил «вражескую подлодку» в Японском море 17 декабря 2021, 05:44 Текст: Алексей Дегтярев

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота (ТОФ) на учениях «уничтожил» подлодку «противника» в Японском море, сообщили в пресс-службе флота. «БПК «Адмирал Пантелеев» в одном из морских полигонов боевой подготовки отработал алгоритм действий по поиску подводной лодки условного противника, обнаруженной средствами разведки флота. После обнаружения субмарины «противника» экипаж большого противолодочного корабля начал слежение за подводным объектом», – цитирует сообщение флота РИА «Новости». Боевые расчеты корабля провели подготовку противолодочного оружия к применению и условно уничтожили подводную цель реактивными глубинными бомбами и торпедами. Учения проводились в соответствии с планом подготовки ТОФ без фактического применения корабельного оружия. Корабль начал движение в сторону главной базы флота после первых в истории совместных военно-морских учениях России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – «ARNEX-2021» у Индонезии. ФСВТС представила полный каталог российской продукции военного назначения 16 декабря 2021, 10:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России запустила мультимедийный сайт, где представлен полный каталог российской продукции военного назначения, сообщила пресс-секретарь службы Валерия Решетникова. «Официальный интернет-ресурс службы перезапущен на современной платформе. На новом сайте теперь представлен, в частности, наиболее полный, соответствующий рекламным паспортам каталог российской ПВН, предлагаемой иностранным заказчикам», – передает РИА «Новости» слова Решетниковой. На сайте появились разделы, где будут публиковаться аналитические обзоры и спецпроекты, посвященные теме ВТС России с иностранными государствами, а также эксклюзивные фото- и видеоматериалы о российской военной технике. Ранее директор ФСВТС Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow 2021 сообщил, что Россия, несмотря на пандемию, подписала в 2021 году оружейных экспортных контрактов на сумму более 10 млрд долларов. На переданных Украине катерах типа Island решили установить американское вооружение 17 декабря 2021, 12:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Американское вооружение будет установлено на катерах типа Island, которые поступили из США в распоряжение Военно-морских сил (ВМС) Украины, сообщил командующий ВМС страны Алексей Неижпапа. «Что касается установки вооружения, то все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-миллиметровых пушках и ракетах различного действия. Сейчас имеем окончательное решение по их доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, так что в следующем году мы приступим к установке этих систем на все пять катеров», – передает ТАСС слова Неижпапы. Командующий напомнил, что в распоряжении ВМС Украины уже находится четыре катера Island – «Славянск», «Старобельск», «Сумы» и «Фастов». Еще один катер, по его словам, сейчас готовят к передаче в США. После его прибытия на Украине намечено сформировать первый катерный дивизион из американских судов. Катера предназначены для обеспечения морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей. В Киеве рассчитывают, что они позволят ВМС повысить уровень совместимости с флотами государств – членов и партнеров НАТО. Эти плавсредства являются частью американского пакета помощи Украине более чем на 2,5 млрд долларов с 2014 года. В октябре Пентагон сообщил, что США и Украина заключили контракт на шесть американских патрульных катеров на сумму 84,25 млн долларов. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены поставить Украине до 16 патрульных катеров Mark VI, другое вооружение и военную технику на общую сумму около 600 млн долларов. Mark VI нередко описываются как «новейшие», но ВМС США списывают их – частично из-за ненужности, частично из-за дороговизны эксплуатации. Напомним, в конце ноября два патрульных катера типа Island прибыли из США на Украину. Ракетный эсминец ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное 15 декабря 2021, 08:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Ракетный эсминец ВМС США «Арли Бёрк» (Arleigh Burke DDG 51) начал переход из Черного моря в Средиземное после проведения операций с союзниками по НАТО и партнерами в регионе, сообщил американский Шестой флот. «Ракетный эсминец... Arleigh Burke (DDG 51) 15 декабря начал свой запланированный переход в южном направлении из Черного в Средиземное море после проведения морских операций совместно с союзниками по НАТО и партнерами», – передает РИА «Новости» сообщение Шестого флота. Эсминец находился в Черном море с 25 ноября, посетил болгарскую Варну и румынский порт Констанца. Ранее Шестой флот сообщил, что ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke вошел в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО. Военные учения с С-400 прошли в Крыму 15 декабря 2021, 10:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Военные учения по охране воздушного пространство с применением системы ПВО С-400 «Триумф» прошли в Крыму, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. «Боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, провели тактико-специальное учение по ПВО. В роли противника выступали фронтовые бомбардировщики Су-24М смешанного авиационного объединения ВВС и ПВО ЮВО», – передает РИА «Новости» сообщение ЮВО. В ходе учения расчеты «Триумфов» выполнили свертывание пусковых и радиолокационных установок, совершили марш в новый позиционный район, развернули пусковые установки, а также осуществили привязку к координатам и ориентирование комплексов на местности с дальнейшим приведением в боевой режим и началом сбора данных о воздушной обстановке. Затем военнослужащие обнаружили, взяли на сопровождение и «поразили» противника электронными пусками. Ранее боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» провели в Крыму учения по противовоздушной обороне гражданских объектов, уничтожив авиацию условного противника. Противотанковые подразделения армии Украины провели учения на границе с Крымом 15 декабря 2021, 12:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вблизи Крыма проводят учения с привлечением противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, сообщило министерство обороны страны. «Несколько подразделений одновременно отрабатывают учебные задачи в тесном взаимодействии друг с другом на южном направлении. Сейчас идут учения противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, несущих боевую службу на границе с Крымом», – передает ТАСС сообщение ведомстве. По словам командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, по легенде учений, военнослужащие должны были совместными силами отразить «попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении». «За считанные минуты они заняли определенные позиции, развернули артустановки и начали установку минных заграждений», – сказал Наев, отметив, что военные работали в штатном режиме, спокойно и уверенно. Ранее украинские артиллеристы провели учения вблизи границы с Крымом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Космонавты с орбиты поздравили РВСН с профессиональным праздником 17 декабря 2021, 12:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта МКС поздравили войска РВСН с 62-й годовщиной со дня образования, сообщили в Минобороны. С космического корабля «Союз МС-17» прозвучали теплые слова в адрес военнослужащих Ракетных войск, членов их семей, ученых, конструкторов и специалистов оборонно-промышленного комплекса, ветеранов РВСН. «С борта Международной космической станции примите искренние поздравления с Днем Ракетных войск стратегического назначения, который в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается 17 декабря. РВСН всегда были и остаются надежным гарантом национальной безопасности и защиты интересов нашего Отечества», – передает Минобороны слова российских космонавтов. Как отметили в военном ведомстве, сегодня личный состав войск успешно осваивает новое стратегическое оружие, в том числе гиперзвуковое, совершенствует свои навыки и умения, добросовестно несет боевое дежурство и готов к немедленному выполнению поставленных задач. В Минобороны подчеркнули, что высокой оценки заслуживают достижения российских научных и производственных коллективов предприятий оборонно-промышленного комплекса. Используя самые передовые технологии, они активно работают над перспективными проектами, создают современные образцы стратегического ракетного вооружения, не имеющие аналогов в мире. «Поздравляем всех с праздником и от всей души желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов на благо России!», – говорится в сообщении Минобороны. Напомним, в конце июня президент Владимир Путин сообщил, что вскоре на боевое дежурство в России будут поставлены новые уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД