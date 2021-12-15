В ЕК подтвердили недостаточную заполненность хранилищ газа в Европе

Хранилища газа в Евросоюзе заполнены на 62%, что примерно на 12 процентных пунктов ниже, чем обычно в это время в предыдущие годы, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции.

«Хранилища находятся на уровне 62% от своих мощностей. Это на 12 процентных пунктов ниже, чем обычно в это же время в предыдущие годы», – цитирует ее РИА «Новости».

Ранее российская компания «Газпром» заявила, что страны Европы растратили почти четвертую часть объемов газа, закачанных в подземные хранилища (ПХГ).

Напомним, отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05%.