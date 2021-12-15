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В ЕК подтвердили недостаточную заполненность хранилищ газа в Европе
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Хранилища газа в Евросоюзе заполнены на 62%, что примерно на 12 процентных пунктов ниже, чем обычно в это время в предыдущие годы, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции.
«Хранилища находятся на уровне 62% от своих мощностей. Это на 12 процентных пунктов ниже, чем обычно в это же время в предыдущие годы», – цитирует ее РИА «Новости».
Ранее российская компания «Газпром» заявила, что страны Европы растратили почти четвертую часть объемов газа, закачанных в подземные хранилища (ПХГ).
Напомним, отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05%.
Новый канцлер Германии спрогнозировал снижение роли газа в Европе
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Через 25 лет вопрос транспортировки газа в Европу будет играть другую роль, в будущем в Германии для многих процессов, для которых сейчас используется газ, нефть и уголь, будут использоваться альтернативные источники или водород, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По словам канцлера, в будущем газ уже не будет тем энергоресурсом, «который будет столь же релевантным для экономических процессов» в Германии, как сегодня, передает ТАСС.
«То есть через 25 лет мир будет таким, что вопрос транспортировки газа в ФРГ и Европу будет играть другую роль», – сказал Шольц после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен.
Между тем в прошлую пятницу цена газа в Европе в ходе биржевых торгов поднялась до 1244 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее топ-менеджер польского концерна PGNiG предупредил о тяжелой зиме в Европе из-за дефицита газа. В конце ноября в Газпроме заявляли, что не видят признаков снижения цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснял «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
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Цена на электроэнергию в Испании выросла за год в шесть раз
Цена на электроэнергию в среду в Испании установит очередной исторический рекорд, достигнув 291,73 евро за мегаватт-час, следует из данных Иберийского оператора энергетического рынка (OMIE).
Самое дорогое электричество будет с 21.00 до 22.00 – 319 евро за мегаватт-час, самое дешевое – 261,73 евро – с 05.00 до 06.00, передает РИА «Новости».
Цены на электричество в декабре могут превысить октябрьские показатели, до сих пор самый дорогой месяцы в истории. Причина – высокие цены на газ, высокие тарифы на выбросы CO2 и отсутствие сильных ветров для производства ветряной энергии.
Отмечается, что нынешняя стоимость электроэнергии в Испании в шесть раз больше, чем в прошлом году (около 50 евро за мегаватт-час)
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе превысила 1,4 тыс. долларов.
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Стало известно о планах ЕК отказаться от долгосрочных газовых контрактов к 2049 году
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Еврокомиссия (ЕК) разработала план, согласно которому срок действия договоров по поставкам газа будет ограничен 2049 годом, с документами ознакомилось агентство Bloomberg.
Такое решение, по данным агентства, обусловлено радикальным пересмотром энергетической политики ЕС и переходом на «зеленую» экономику. В числе прочих инициатив в плане предусмотрен стратегический подход к хранению газа, куда входят меры по поддержанию высокого уровня заполненности европейских подземных хранилищ в начале отопительного сезона, передают «Ведомости».
Также ЕК предлагает странам – членам ЕС отчитываться об объемах газа в хранилищах и потенциальных рисках, связанных с надежностью поставок, и проводить анализ таких ситуаций, когда хранилища принадлежат иностранным компаниям. Если будут выявлены риски возникновения дефицита газа, им придется принять меры, в частности объявить торги или аукцион.
Предполагается, что план будут обнародован 15 декабря, а главы правительств стран ЕС обсудят его на саммите на следующий день. При этом Bloomberg отмечает, что предложения ЕК идут вразрез с интересами России, которая видит в долгосрочных контрактах большую стабильность, чем в биржевом ценообразовании.
Ранее издание Figaro писало, что представители правительств десяти стран Европейского союза (ЕС) считают важным активизировать использование ядерной энергетики в целях защиты европейских потребителей от волатильности цен.
Цена газа в Европе превысила 1,4 тыс. долларов
Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов поднялась выше 1400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures на открытии торговой сессии составила 1405 долларов, а на 10.05 мск выросла до 1425,5 доллара, передает РИА «Новости».
Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия торгов в понедельник составляет почти 5%.
Днем ранее цена газа в Европе поднялась выше 1,3 тыс. долларов за одну тысячу кубометров впервые с начала октября, а затем почти сразу превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
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Роснефть захотела получить доступ к экспорту трубопроводного газа
Компания «Роснефть» рассчитывает на положительное разрешение вопроса о либерализации экспорта трубопроводного газа, заявил первый вице-президент компании Дидье Касимиро.
«Предложение [о либерализации экспорта], как вы помните, было озвучено на совещании у президента [России Владимира Путина] и сейчас прорабатывается правительством РФ. Мы очень рассчитываем на положительное решение по данному вопросу», – сказал Касимиро в интервью «Ведомостям» в ответ на вопрос о шансах компании получить доступ к экспорту газа из России.
«Если говорить о газовой отрасли России, то дело тут не только в дополнительных плюсах для государственного бюджета страны, но и в европейских правилах торговли. Я имею в виду требования «третьего энергопакета» [ЕС]. Думаю, что было бы правильно предоставить доступ к экспортным трубопроводам независимым производителям. Либерализация газовой отрасли – положительный момент для России», – считает топ-менеджер Роснефти.
По словам Касимиро, энергокризис в Европе показал важность газа как топлива. По его мнению, Газпром лишь «страхует нижнюю планку потребления [газа в Европе], но он не может закрывать резкий рост потребления, происходящий на фоне снижения поставок газа в Европу со стороны других игроков». «В итоге Европа вынуждена возвращаться к углю», – считает он.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен.
В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) приостановило сертификацию газопровода «Северный поток – 2» в связи с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента. На Украине выразили надежду, что регулятор Германии (BNA) не позволит оператору «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG – создать немецкую «дочку», так как трубопровод «должен заполняться альтернативными поставщиками газа на всем протяжении». Учредителем оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG – является российский Газпром.
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Газпром и CNPC договорились увеличить суточный экспорт газа в Китай
По итогам переговоров с CNPC Газпром сообщил, что объем суточного экспорта газа в Китай в ноябре-декабре существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика.
Состоялось заседание совместного координационного комитета Газпрома и CNPC под руководством заместителя председателя правления Газпрома Виталия Маркелова и вице-президента CNPC Хуан Юнчжана. Стороны обсудили итоги совместной работы в 2021 году, сообщает Газпром в Telegram.
На заседании подтвердили «надежность поставок природного газа по газопроводу «Сила Сибири». Объем суточного экспорта увеличен «согласно взаимовыгодным договоренностям». Российская сторона «продолжает подготовку к дальнейшему плановому увеличению экспорта» в 2022 году. Газпром также рассказал о работе над проектом строительства газопровода «Союз Восток» для поставок газа в Китай через Монголию.
В ноябре сообщалось, что поставки Газпрома в Китай по газопроводу «Сила Сибири» побили рекорд, а в среднем за месяц превысили контрактные обязательства на 30%. «Сила Сибири» является крупнейшей системой транспортировки газа на востоке России, по которому топливо поступает на Дальний Восток и в Китай.
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Газпром: Европа потратила треть закачанного летом газа
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Европа отобрала треть от закачанного летом объема газа, на Украине же запасы газа в подземных хранилищах опустились до уровня начала закачки, сообщил Газпром.
«По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 24,5% (на 19,9 млрд кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрана уже одна треть (32,6%) от объема газа, закачанного в летний период», – говорится в сообщении на сайте российской компании.
«Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубометров. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд кубометров). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме», – уточнили в Газпроме.
В среду цена газа в Европе в ходе биржевых торгов впервые с 6 октября превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
На Украине оценили оставшийся в ПХГ объем газа
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В подземных хранилищах Украины «нормальный объем газа» и проблем с прохождением отопительного периода «быть не должно», заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко в эфире телеканала ICTV.
«Сейчас у нас в хранилищах нормальный объем газа. Не должно быть проблем с прохождением зимы. Мы должны спокойно пройти зиму, чтобы всем потребителям в Украине хватило газа. Ситуация с углем сложная, но в принципе мы можем подстраховывать предприятия электрогенерирующие», – приводит слова Витренко РИА «Новости».
В прошлую пятницу глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Россия этой зимой якобы может прекратить транзит газа через территорию Украины. В начале декабря Нафтогаз поднял тарифы на газ для украинских потребителей в пять раз.
Напомним также, 7 ноября лидер фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины впервые за все годы независимости страны не создали запасы газа на зиму, «за эту бездарность» заплатит каждый украинец и каждое предприятие, это катастрофа. Днем ранее бывший министр экономики Украины предупредил, что из-за высоких цен на газ 91% предприятий страны не могут продолжить работу, им грозит разорение.
В октябре в Раде призывали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива и запасаться кизяком для отопления домов. В парламенте констатировали, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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Минск пригрозил в ответ на санкции перекрыть газ в Европу
Белоруссия может перекрыть транзит газа в Европу, если Минск окажется в безвыходном положении из-за санкций, заявил глава республики Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.
«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», – передает его слова «БелТА».
Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряд физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.
Цена газа в Европе впервые с октября превысила 1350 долларов за кубометр
Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов поднялась выше 1300 долларов за одну тысячу кубометров впервые с начала октября, а затем почти сразу превысила 1350 долларов за одну тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10.11 мск выросла до 1334 долларов за одну тысячу кубометров, или 114,3 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). А уже в 10.25 мск цена достигла 1354 долларов за одну тысячу кубометров, сообщает ТАСС.
Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия торгов в пятницу составляет почти 8%.
Ранее Газпром заявил об опустошении Европой четверти запасов газа в ПХГ.
Напомним, отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05%.
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Названо влияние отсрочки запуска «Северного потока - 2» на цены на газ в Европе
Запуск газопровода «Северный поток - 2» и рост поставок из России могут привести к снижению цен на газ в Европе, сообщил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
«Понимание, что в нынешних условиях Россия, возможно временно, перестала быть поставщиком газа «последней инстанции» – это один из факторов, тянущий цены вверх», – цитирует РИА «Новости» Маринченко.
Во вторник цены на фьючерсы на газ в Европе впервые за два месяца превысили 1500 долларов за тысячу кубометров.
Аналитик отметил, что в теории запуск «Северного потока - 2» не отразится на росте мощностей по добыче у Газпрома, но на практике компания может не поставлять на европейский рынок максимально возможные объемы, ожидая запуск трубопровода.
Цены будут в основном зависеть от спроса в Азии, поставок в США и России, отметил Маринченко. По словам эксперта, в ближайшие 3-5 лет цены могут снизиться на фоне роста предложения. Цены на газ в целом, уточнил он, будут отличаться большей волатильностью, чем цены на нефть.
Мариниченко заявил, что на ценах могут отразиться сроки запуска «Северного потока - 2». Цены на газ до конца отопительного сезона будут оставаться высокими и волатильными, так как есть опасения по поводу холодной зимы.
Напомним, сейчас на газовом рынке ситуация сложная, после снижения до 750 долларов в начале ноября цены больше месяца превышают 1000 долларов, а европейские газовые хранилища заполнены минимально.
В Кремле отреагировали на заявление Лукашенко о транзите газа
В Кремле надеются, что ничто не помешает России и дальше безупречно выполнять свои обязательства по газовым контрактам, так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита газа в Европу.
«Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает российской федерации и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к заявлениям Лукашенко о перекрытии газа в случае ухудшения экономической ситуации в Белоруссии, передает РИА «Новости».
Также Песков назвал «технической, бюрократической работой» процесс сертификации «Северного потока – 2» и призвал не забегать вперед, сообщает ТАСС.
«С регулятором продолжается работа. Компания выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения. Это такая техническая, бюрократическая работа и юридическая», – сказал Песков, комментируя заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая утверждает, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию оператора «Северного потока – 2» в свете того, что он не соответствовал предписаниям ЕС в сфере энергетики.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия может перекрыть транзит газа в Европу, если Минск окажется в безвыходном положении из-за санкций.
В минувшую пятницу появились сведения, что администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2», но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. В прошлую среду главой МИД Германии назначили выступающую против «Северного потока – 2» Анналену Бербок, которая является сопредседателем партии «Союз-90»/«Зеленые». В тот же день стало известно, что Германия и США договорились о закрытии Берлином проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.
При аварии на газопроводе в Ставропольском крае никто не пострадал
Произошла разгерметизация трубопровода-отвода с возгоранием, сообщает «Газпром трансгаз Ставрополь». По данным главка МЧС по Ставропольскому краю, без газа остались 18 населенных пунктов.
В компании сообщили, что «на 20-м км газопровода-отвода к городу Черкесску произошла разгерметизация с возгоранием». Указывается, что «пострадавших нет», а «поврежденный участок оперативно локализован». При этом временно приостановлено газоснабжение потребителей, получающих газ от газораспределительных станций хутора Дегтяревского, села Новая Деревня, хутора Усть-Невинского и станицы Беломечетской. Специалисты компании приступили к восстановительным работам.
В МЧС сообщали, что «факельного горения нет, поскольку перекрыли газопровод», без газа «остались 18 населенных пунктов», более 19 тыс человек. В МЧС сообщили, что «все последствия порыва будут ликвидированы, для этого нужно время, работы ведутся, ситуация находится на контроле как у правительства Ставрополья, так и у главка МЧС по Ставрополью», передает РИА «Новости».
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что находится на месте возгорания газопровода в Кочубеевском округе, а ситуация под контролем. Он заверил, что газовики постараются провести ремонт максимально быстро. Владимиров пояснил, что «возобновить подачу можно будет только после завершения восстановительных работ». Он попросил «жителей тех поселений, где будут отключать газ, проверить газовые приборы на ночь», их «лучше держать выключенными».
Напомним, в 3 км от населенного пункта Усть-Невинский произошел прорыв газопровода. Высота пламени на горящем газопроводе достигала 25 м.
Цена газа в Европе превысила 1550 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов впервые с 6 октября превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures на открытии сессии составляла 1480 долларов, после небольшого снижения начала демонстрировать рост и на 10.22 мск достигло 1553,9 доллара, передает РИА «Новости».
Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия торгов в понедельник составляет почти 3,7%.
Днем ранее биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке 1522 доллара за тыс. кубометров.
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Российскому газу спрогнозировали высокую конкурентоспособность в течение 30-35 лет
Поставки природного газа из России сохранят свою конкурентоспособность в течение 30-35 лет, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин на дискуссии клуба «Валдай».
«Мы считаем, и мы видим, что конкурентоспособность нашего газа на горизонте 30-35 лет обеспечена без проблем, потому что он есть и будет одним из самых дешевых и чистых источников энергии. С точки зрения себестоимости и доступности он остается конкурентоспособным на протяжении всего прогнозируемого периода», – передает ТАСС его слова.
Сорокин отметил, что при применении технологий улавливания СО2, углеродный след у российского природного газа будет минимальным. Он отметил, что Россия выполняет все обязательства по поставкам газа. Большинство поставок происходит по долгосрочным контрактам, по споту идут разовые сделки.
Ранее в Газпроме сообщили, что Европа отобрала треть от закачанного летом объема газа, на Украине же запасы газа в подземных хранилищах опустились до уровня начала закачки.