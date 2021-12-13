Стали известны подробности взрыва в Серпуховском монастыре

Взрыв в женском монастыре в Серпухове устроил выпускник расположенной там гимназии, он пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Причиной подрыва самодельного взрывного устройства стал конфликт бывшего воспитанника с гимназией при монастыре.

«Сегодня в 08.24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем города Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел <...> подрыв. По предварительным данным, пострадал он сам и 15-летний подросток», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

В главке добавили, что педагогический состав и учащиеся эвакуированы, на место ЧП вызвана скорая помощь. В полиции добавили, что «информация о других пострадавших и иные обстоятельства произошедшего уточняются».

Между тем источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что восемь человек, в том числе семеро детей, пострадали в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в Серпуховском женском монастыре.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что следователи проводят проверку по факту взрыва.

«13 декабря на территории женского монастыря в Серпухове неизвестный привел в действие взрывное устройство. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты ГСУ СК по Московской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщила она, а также добавила, что информация о количестве пострадавших уточняется.

Областная прокуратура в своем Telegram-канале сообщила, что на место происшествия выехал прокурор Московской области.

«Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин», – говорится в сообщении.

Напомним, самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье. Источник сообщил, что в результате взрыва семь человек пострадали, среди них один подросток.