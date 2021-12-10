В России выявили 30,8 тыс. случаев коронавируса за сутки

Член СПЧ рассказала Путину, почему бездомные хотят прививаться от COVID

Большинство бездомных в России не вакцинированы от коронавирусной инфекции, но они хотят сделать прививку, заявила член СПЧ Марина Ахмедова на заседании Совета с президентом Владимиром Путиным.

«С вакцинацией у бездомных тоже сейчас большие проблемы. Они в большинстве не привиты, но когда я с ними разговаривала, я поняла, почему они как раз хотят прививаться, – потому что это дало бы им возможность почувствовать себя полноправными членами общества», – приводит слова Ахмедовой сайт Кремля.

Она добавила, что сейчас в Москве и Московской области живут от 80 до 100 тыс. бездомных по данным общественных организаций. Они сталкиваются с проблемами в получении плановой медицинской помощи сейчас.

«Мы знаем случаи, когда бездомные люди просто умирали на улице в мучениях от онкологии, потому что они не могли получить в больнице обезболивания. Мы точно знаем случаи, когда бездомных женщин с онкологией выписывали из больницы с кровотечением, просто затампонировав это кровотечение, со словами: «Обращайтесь по месту жительства». А куда им обращаться, если у них места жительства нет?», – рассказала член СПЧ.

Также она обратила внимание на особый образ жизни таких людей: они спят сидя, так как им зачастую некуда лечь, и едят, что попало. Для них характерны сосудистые заболевания, тромбы, диабет и социально опасные заболевания, такие, как туберкулез.

«Открыть больницу для бездомных было мечтой доктора Лизы [Елизаветы Глинки]. Она мечтала открыть такую больницу, куда мог бы прийти любой человек – хоть без паспорта, хоть без полиса. Просто потому что он человек, ему бы оказали помощь, это его главный документ – то, что он человек. В 2014 году она даже получила небольшое помещение под стационар для бездомных, но тогда же начался военный конфликт в Донбассе, и она решила, что правильнее будет завозить туда детей – раненых и тяжелобольных детей», – сказала Ахмедова.

Из-за введения системы ОМС вопрос с лечением бездомных встал очень остро, поскольку раньше бюджетное финансирование покрывало медицинскую помощь по факту ее оказания любому человеку, обратила внимание член СПЧ.

Также она доложила главе государства о том, что среди бездомных много молодых, потерявших единственное жилье, но они стараются трудоустроиться и «не скатиться в асоциальный образ жизни».

В ходе заседания СПЧ президент Владимир Путин отмечал, что разрушенные человеческие судьбы должны вызывать чувство стыда у всех, а государство должно оказывать таким людям поддержку.

Он отметил, что о «чиновничьей черствости» говорят сейчас часто, но это зависит от конкретных людей, среди чиновников есть много совестливых и сознательных.